Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 10 по 16 августа

Опера «Риголетто», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет доступ к опере Верди, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Кристиана Эда-Пьер, Изола Джонс, Лучано Паваротти, Луи Килико и Ара Бербериан.

Выставка «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

С 13 августа в музее выстроят коммуналку, в которой можно будет узнать больше о творчестве Ахматовой и Булгакова, увидеть их личные вещи и рукописи.

Пешеходная экскурсия «Двадцать первая дуэль»

19:00

Последняя дуэль Пушкина была его двадцать первой дуэлью. Литературовед Никита Елисеев, который и проведет экскурсию для ДК Лурье, считает, что она была выстроена поэтом как текст.

Спектакль «Ворон», Александринский театр

19:00

Постановка Николая Рощина по одноименной пьесе Карло Гоцци будет доступна онлайн. В главных ролях — Игорю Мосюк, Тихон Жизневский и Елена Немзер.

Спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений», Театр имени Вахтангова

Театр имени Вахтангова до 16 августа показывает спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений» по комедии Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке Николая Пинигина. В ролях — Василий Лановой, Ольга Тумайкина и Сергей Епишев.

Сериал «Водоворот»

Мрачный (настолько, что это даже комично) детектив о пропадающих и никому не нужных подростках теперь можно посмотреть целиком — все восемь эпизодов.