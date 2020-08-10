«Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: старт Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, выставка совриска из регионов в «Манеже» и открытие пространства Kino Corner во дворе «Ленфильма».
Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 10 по 16 августа
Понедельник, 10 августа
«Немосква не за горами», «Манеж»
Выставка, в которой 7 кураторов из разных городов России показывают срез современного искусства в стране. Увидеть его надо: от портретов женщин-заключенных в сибирской тюрьме до безумного заброшенного парка развлечений.
Опера «Дон Жуан», Метрополитен-опера
2:30
23 часа доступна запись оперы Моцарта в постановке Майкла Грандаджа, дирижер — Фабио Луизи. Партии исполняют Хибла Герзмава, Малин Бюстрем, Пол Эпплби, Саймон Кинлисайд, Адам Плахетка, Мэтью Роуз и Кванчул Юн.
Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT
Сегодня последний шанс увидеть мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.
Спектакль «Муму», Малый драматический театр — Театр Европы
19:00
МДТ покажет онлайн «Муму» в режиссуре Вениамина Фильштинского. Спектакль доступен только на время трансляции.
Сериал «Убийства Мэйплворт»
Расследованиями в этом комедийном детективе занимается героиня Полы Пелл, звезды скетчей Saturday Night Live, жертвы и преступники — тоже команда SNL: от Тины Фей до Джона Лутса и Пэм Мерфи.
Вторник, 11 августа
Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера
2:30
Во вторник Метрополитен-опера покажет оперу Пуччини. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Карита Маттила, Марчелло Джордани и Дуэйн Крофт.
Концерт Дмитрия Маслеева и Филиппа Копачевского
20:00
Пианисты исполнят на онлайн-концерте сочинения для фортепианного дуэта: Сюиту №1 и «Итальянскую польку» Рахманинова, «Болеро» Равеля и «Скарамуш» Мийо.
Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Нидерландская национальная опера
До 11 августа смотрим постановку Нидерландской национальной оперы. Режиссер — Мартин Кушей, дирижер — Марис Янсонс.
Спектакль «Тайная любовная жизнь Офелии», Гринвичский театр
Постановку с Хелен Миррен смотрим до 14 августа.
Сериал «Сториз»
Скетчком от десятка российских комедийных актеров от Юлии Михалковой, Антона Лирника и Игоря Чехова до Олега Верещагина, Дмитрия Колчина и Валерии Шкирандо.
Среда, 12 августа
Опера «Кармен», Метрополитен-опера
2:30
Постановка Ричарда Эйра для Метрополитен-опера. Дирижер — Луи Лангре. В ролях — Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов и Александра Куржак.
Опера «Русалка», Елагиноостровский дворец
19:00
На фестивале «Опера — всем» покажут «Русалку» Даргомыжского. Дирижер – Владимир Ланде. Спектакль поставил режиссер Илья Архипов. Партии исполняют Екатерина Санникова, Вячеслав Дусенко и Екатерина Моисеева, Роман Арндт.
Онлайн-лекция «Образ Петербурга в опере Чайковского "Пиковая дама"»
19:00
Музыкальный критик и музыковед Гюляра Садых-заде прочтете для ДК Лурье лекцию о том, почему опера «Пиковая дама» очень важный «петербургский текст» (термин Топорова).
Спектакль «Бесы. Первый вечер», Малый драматический театр — Театр Европы
19:00
Малый драматический театр покажет первую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.
Спектакль «Хомо Эректус», Театр Сатиры
19:00
Спектакль по пьесе Юрия Полякова в постановке Андрея Житинкина будет доступен в течение суток.
Балет «Чаепитие Безумного шляпника», ZooNation
Королевский балет Ковент-Гарден выложил запись спектакля компании ZooNation в хореографии Кейт Принс на музыку Джоша Коэна и DJ Walde.
Сериал «Хватит!»
Важный документальный проект о насилии в России — его ведущие, актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова, расскажут откровенные истории женщин, ставших жертвами.
Четверг, 13 августа
Опера «Риголетто», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет доступ к опере Верди, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Кристиана Эда-Пьер, Изола Джонс, Лучано Паваротти, Луи Килико и Ара Бербериан.
Выставка «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
С 13 августа в музее выстроят коммуналку, в которой можно будет узнать больше о творчестве Ахматовой и Булгакова, увидеть их личные вещи и рукописи.
Пешеходная экскурсия «Двадцать первая дуэль»
19:00
Последняя дуэль Пушкина была его двадцать первой дуэлью. Литературовед Никита Елисеев, который и проведет экскурсию для ДК Лурье, считает, что она была выстроена поэтом как текст.
Спектакль «Ворон», Александринский театр
19:00
Постановка Николая Рощина по одноименной пьесе Карло Гоцци будет доступна онлайн. В главных ролях — Игорю Мосюк, Тихон Жизневский и Елена Немзер.
Спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений», Театр имени Вахтангова
Театр имени Вахтангова до 16 августа показывает спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений» по комедии Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке Николая Пинигина. В ролях — Василий Лановой, Ольга Тумайкина и Сергей Епишев.
Сериал «Водоворот»
Мрачный (настолько, что это даже комично) детектив о пропадающих и никому не нужных подростках теперь можно посмотреть целиком — все восемь эпизодов.
Пятница, 14 августа
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии
Из-за пандемии первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет онлайн (с 14 по 28 августа) — на платформе Nonfiction.film. Но несколько фильмов все же покажут и офлайн — на большем экране главной сцены острова.
Опера «Турандот», Метрополитен-опера
2:30
По традиции на 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к постановке Франко Дзеффирелли. Дирижер — Паоло Кариньяни. В ролях — Нина Стемме, Анита Хартиг, Марко Берти и Александр Цымбалюк.
Фестиваль корейского кино и культуры «안녕», «Кинолахта»
18:00
Drive-in кинофестиваль соберет (с 14 по 16 августа) только хиты корейского кино — в программе «Пылающий», «Дефолт» и «Поезд в Пусан». Еще обещают диджей-сеты и выступления экспертов.
Спектакль «Ворон», Александринский театр
19:00
Постановка Николая Рощина по одноименной пьесе Карло Гоцци будет доступна онлайн. В главных ролях — Игорю Мосюк, Тихон Жизневский и Елена Немзер.
Спектакль «Бесы. Второй вечер», Малый драматический театр — Театр Европы
19:00
Малый драматический театр покажет вторую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.
Сериал «Маленькие пташки»
Основанный на сборнике эротических рассказов Анаис Нин костюмно-драматический проект рассказывает сложную историю взаимоотношений двух женщин в Марокко 1950-х.
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Автопортрет. 1988. Бумага, фломастеры.
Суббота, 15 августа
Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»
Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: каждый зритель под сопровождение голоса Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по четырем барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.
Выставка «Виктор Цой: путь героя», KGallery
День гибели Виктора Цоя — повод посетить его выставку-байопик с авторскими полароидами и личными вещами.
Опера «Тристан и Изольда», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет «Тристана и Изольду» Вагнера, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Дебора Войт, Мишель де Янг, Роберт Дин Смит, Айке Вильм Штольте и Матти Салминен.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Маяковского
19:00
Театр им. Маяковского покажет в онлайне спектакль Льва Эренбурга «Бесприданница» по пьесе Александра Островского. Трансляция останется доступна еще на сутки.
Спектакль «Вишневый сад», Ленком
До 19:00 смотрим постановку Марка Захарова и Игоря Фокина. В ролях — Александра Захарова, Александр Збруев и другие.
Проект ««ОН. ОНА…», Театр им. Ленсовета
20:00
Театр имени Ленсовета выпустит вторую серию литературно-драматургического видеопроекта «ОН. ОНА…» по рассказам Бунина и Куприна. В постановке участвуют Олег Федоров и Виктория Волохова.
Опера «Электра», Зальцбургский фестиваль
21:00
Зальцбургский фестиваль покажет трансляцию оперы Штрауса «Электра» в режиссуре Кшиштофа Варликовского.
Сериал «Неразгаданные тайны»
Самый востребованный (по рейтингу Netflix) проект этого лета — документальное шоу собирает загадочные истории о пропавших без вести людях, преступлениях и необъяснимых явлениях, которые считают паранормальными.
Воскресенье, 16 августа
Опера «Богема», Метрополитен-опера
2:30
С 2:30 и еще 23 часа доступна запись оперы Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Стефано Ранцани. В ролях — Кристине Ополайс, Сюзанна Филлипс, Витторио Григоло, Массиво Кавалетти, Патрик Карфицци и Орен Градус.
Открытие пространства Kino Corner
С 16 августа на «Ленфильме» заработает пространство Kino Corner с бесплатными концертами, лекциями о кино, кинопоказами, муралами, баром и едой.
Фестиваль «Точка доступа»
До 30 сентября фестиваль «Точка доступа» открыл доступ к трем проектам: «Спектакль в коробочке», «Bat’s Watсh» и «Not to Scale».
Спектакль «Театр у аппарата», Александринский театр
19:00
Интерактивный проект соединяет онлайн-показ с телефонным разговором: перед началом спектакля появится номер телефона, по которому можно пообщаться с артистами. После зрителей ждут четыре моноспектакля корифеев на выбор: Николая Мартона, Сергея Паршина, Сергея Кузнецова и Владимира Лисецкого.
Спектакль «Бесы. Третий вечер», Малый драматический театр — Театр Европы
19:00
Малый драматический театр покажет третью часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.
Сериал «Проклятая»
Еще один хит лета по рейтингу Netflix: фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает. Ее играет Кэтрин Лэнгфорд — Ханна Бейкер из «13 причин почему».
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