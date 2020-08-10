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Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 10 по 16 августа

«Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: старт Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, выставка совриска из регионов в «Манеже» и открытие пространства Kino Corner во дворе «Ленфильма».

Пн 10 августа Вт 11 августа Ср 12 августа Чт 13 августа Пт 14 августа Сб 15 августа Вс 16 августа

  • Хибла Герзмава

  • Сериал «Убийства Мэйплворт»

     

Понедельник, 10 августа

«Немосква не за горами», «Манеж»

Выставка, в которой 7 кураторов из разных городов России показывают срез современного искусства в стране. Увидеть его надо: от портретов женщин-заключенных в сибирской тюрьме до безумного заброшенного парка развлечений.

Опера «Дон Жуан», Метрополитен-опера

2:30

23 часа доступна запись оперы Моцарта в постановке Майкла Грандаджа, дирижер — Фабио Луизи. Партии исполняют Хибла Герзмава, Малин Бюстрем, Пол Эпплби, Саймон Кинлисайд, Адам Плахетка, Мэтью Роуз и Кванчул Юн.

Балеты «Ожидание» и «Она помнит», NDT

Сегодня последний шанс увидеть мировые премьеры — «Ожидание» в постановке Пола Лайтфута на музыку Кнудоге Рийсагера и «Она помнит» Соль Леон.  

Спектакль «Муму», Малый драматический театр — Театр Европы

19:00

МДТ покажет онлайн «Муму» в режиссуре Вениамина Фильштинского. Спектакль доступен только на время трансляции.

Сериал «Убийства Мэйплворт»

Расследованиями в этом комедийном детективе занимается героиня Полы Пелл, звезды скетчей Saturday Night Live, жертвы и преступники — тоже команда SNL: от Тины Фей до Джона Лутса и Пэм Мерфи.   

  • Марис Янсонс

  • Сериал «Сториз», фото СТС

Вторник, 11 августа

Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера

2:30

Во вторник Метрополитен-опера покажет оперу Пуччини. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Карита Маттила, Марчелло Джордани и Дуэйн Крофт.

Концерт Дмитрия Маслеева и Филиппа Копачевского

20:00

Пианисты исполнят на онлайн-концерте сочинения для фортепианного дуэта: Сюиту №1 и «Итальянскую польку» Рахманинова, «Болеро» Равеля и «Скарамуш» Мийо.

Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Нидерландская национальная опера

До 11 августа смотрим постановку Нидерландской национальной оперы. Режиссер — Мартин Кушей, дирижер — Марис Янсонс. 

Спектакль «Тайная любовная жизнь Офелии», Гринвичский театр

Постановку с Хелен Миррен смотрим до 14 августа.

Сериал «Сториз»

Скетчком от десятка российских комедийных актеров от Юлии Михалковой, Антона Лирника и Игоря Чехова до Олега Верещагина, Дмитрия Колчина и Валерии Шкирандо.

  • Олег Каравайчук

  • Владимир Мишуков

Среда, 12 августа

Опера «Кармен», Метрополитен-опера

2:30            

Постановка Ричарда Эйра для Метрополитен-опера. Дирижер — Луи Лангре. В ролях — Клементин Маргейн, Роберто Аланья, Александр Виноградов и Александра Куржак. 

Опера «Русалка», Елагиноостровский дворец

19:00

На фестивале «Опера — всем» покажут «Русалку» Даргомыжского. Дирижер – Владимир Ланде. Спектакль поставил режиссер Илья Архипов. Партии исполняют Екатерина Санникова, Вячеслав Дусенко и Екатерина Моисеева, Роман Арндт.

Онлайн-лекция «Образ Петербурга в опере Чайковского "Пиковая дама"»

19:00

Музыкальный критик и музыковед Гюляра Садых-заде прочтете для ДК Лурье лекцию о том, почему опера «Пиковая дама» очень важный «петербургский текст» (термин Топорова).

Спектакль «Бесы. Первый вечер», Малый драматический театр — Театр Европы

19:00                  

Малый драматический театр покажет первую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.

Спектакль «Хомо Эректус», Театр Сатиры

19:00

Спектакль по пьесе Юрия Полякова в постановке Андрея Житинкина будет доступен в течение суток.

Балет «Чаепитие Безумного шляпника», ZooNation

Королевский балет Ковент-Гарден выложил запись спектакля компании ZooNation в хореографии Кейт Принс на музыку Джоша Коэна и DJ Walde.  

Сериал «Хватит!»

Важный документальный проект о насилии в России — его ведущие, актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова, расскажут откровенные истории женщин, ставших жертвами. 

  • Лучано Паваротти, Shutterstock

  • Тихон Жизневский

Четверг, 13 августа

Опера «Риголетто», Метрополитен-опера

2:30                               

Метрополитен-опера откроет доступ к опере Верди, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Кристиана Эда-Пьер, Изола Джонс, Лучано Паваротти, Луи Килико и Ара Бербериан.

Выставка «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

С 13 августа в музее выстроят коммуналку, в которой можно будет узнать больше о творчестве Ахматовой и Булгакова, увидеть их личные вещи и рукописи.

Пешеходная экскурсия «Двадцать первая дуэль»

19:00

Последняя дуэль Пушкина была его двадцать первой дуэлью. Литературовед Никита Елисеев, который и проведет экскурсию для ДК Лурье,  считает, что она была выстроена поэтом как текст.

Спектакль «Ворон», Александринский театр

19:00

Постановка Николая Рощина по одноименной пьесе Карло Гоцци будет доступна онлайн. В главных ролях — Игорю Мосюк, Тихон Жизневский и Елена Немзер.

Спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений», Театр имени Вахтангова

Театр имени Вахтангова до 16 августа показывает спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений» по комедии Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке Николая Пинигина. В ролях — Василий Лановой, Ольга Тумайкина и Сергей Епишев. 

Сериал «Водоворот»

Мрачный (настолько, что это даже комично) детектив о пропадающих и никому не нужных подростках теперь можно посмотреть целиком — все восемь эпизодов.  

  • «Пылающий» 

Пятница, 14 августа

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

Из-за пандемии первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет онлайн (с 14 по 28 августа) — на платформе Nonfiction.film. Но несколько фильмов все же покажут и офлайн — на большем экране главной сцены острова.  

Опера «Турандот», Метрополитен-опера

2:30

По традиции на 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к постановке Франко Дзеффирелли. Дирижер — Паоло Кариньяни. В ролях — Нина Стемме, Анита Хартиг, Марко Берти и Александр Цымбалюк.

Фестиваль корейского кино и культуры «안녕», «Кинолахта»

18:00

Drive-in кинофестиваль соберет (с 14 по 16 августа) только хиты корейского кино — в программе «Пылающий», «Дефолт» и «Поезд в Пусан». Еще обещают диджей-сеты и выступления экспертов.

Спектакль «Ворон», Александринский театр

19:00

Постановка Николая Рощина по одноименной пьесе Карло Гоцци будет доступна онлайн. В главных ролях — Игорю Мосюк, Тихон Жизневский и Елена Немзер.

Спектакль «Бесы. Второй вечер», Малый драматический театр — Театр Европы

19:00                  

Малый драматический театр покажет вторую часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.

Сериал «Маленькие пташки»

Основанный на сборнике эротических рассказов Анаис Нин костюмно-драматический проект рассказывает сложную историю взаимоотношений двух женщин в Марокко 1950-х.

  • Автопортрет. 1988. Бумага, фломастеры. 

Суббота, 15 августа

Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»

Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: каждый зритель под сопровождение голоса Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по четырем барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.

Выставка «Виктор Цой: путь героя», KGallery

День гибели Виктора Цоя  — повод посетить его выставку-байопик с авторскими полароидами и личными вещами.

Опера «Тристан и Изольда», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера покажет «Тристана и Изольду» Вагнера, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Дебора Войт, Мишель де Янг, Роберт Дин Смит, Айке Вильм Штольте и Матти Салминен.

Спектакль «Бесприданница», Театр им. Маяковского

19:00

Театр им. Маяковского покажет в онлайне спектакль Льва Эренбурга «Бесприданница» по пьесе Александра Островского. Трансляция останется доступна еще на сутки.

Спектакль «Вишневый сад», Ленком

До 19:00 смотрим постановку Марка Захарова и Игоря Фокина. В ролях — Александра Захарова, Александр Збруев и другие.  

Проект ««ОН. ОНА…», Театр им. Ленсовета

20:00

Театр имени Ленсовета выпустит вторую серию литературно-драматургического видеопроекта «ОН. ОНА…» по рассказам Бунина и Куприна. В постановке участвуют Олег Федоров и Виктория Волохова.

Опера «Электра», Зальцбургский фестиваль

21:00

Зальцбургский фестиваль покажет трансляцию оперы Штрауса «Электра» в режиссуре Кшиштофа Варликовского. 

Сериал «Неразгаданные тайны»

Самый востребованный (по рейтингу Netflix) проект этого лета — документальное шоу собирает загадочные истории о пропавших без вести людях, преступлениях и необъяснимых явлениях, которые считают паранормальными.

Воскресенье, 16 августа

Опера «Богема», Метрополитен-опера

2:30

С 2:30  и еще 23 часа доступна запись оперы Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Стефано Ранцани. В ролях — Кристине Ополайс, Сюзанна Филлипс, Витторио Григоло, Массиво Кавалетти, Патрик Карфицци и Орен Градус.

Открытие пространства Kino Corner

С 16 августа на «Ленфильме» заработает пространство Kino Corner с бесплатными концертами, лекциями о кино, кинопоказами, муралами, баром и едой. 

Фестиваль «Точка доступа»

До 30 сентября фестиваль «Точка доступа» открыл доступ к трем проектам: «Спектакль в коробочке», «Bat’s Watсh» и «Not to Scale».

Спектакль «Театр у аппарата», Александринский театр

19:00

Интерактивный проект соединяет онлайн-показ с телефонным разговором: перед началом спектакля появится номер телефона, по которому можно пообщаться с артистами. После зрителей ждут четыре моноспектакля корифеев на выбор: Николая Мартона, Сергея Паршина, Сергея Кузнецова и Владимира Лисецкого.   

Спектакль «Бесы. Третий вечер», Малый драматический театр — Театр Европы

19:00                  

Малый драматический театр покажет третью часть трилогии Льва Додина и Эдуарда Кочергина по «Бесам» Федора Достоевского с музыкой Олега Каравайчука.

Сериал «Проклятая»

Еще один хит лета по рейтингу Netflix: фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает. Ее играет Кэтрин Лэнгфорд — Ханна Бейкер из «13 причин почему». 

Елена Анисимова,
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