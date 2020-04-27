Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 27 апреля по 3 мая

Лекции и образование

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Междисциплинарный курс – микс из литературы, философии и кино Франции 1950–60-х: все, чем жила страна – от культа Брижит Бардо и кинодебюта Жан-Люка Годара до студенческих протестов.

Интервью и встречи

Воспоминания Татьяны Пилецкой о войне

В рамках проекта театра-фестиваля «Балтийский дом», посвященного 75-й годовщины победы в Великой Отечественной, его актриса Татьяна Львовна Пилецкая поделится своими воспоминаниями. Запись будет доступна с 18:00.

Интервью с Александром Роговым

19:00

Директор «Моды и искусства» журнала «Собака» Ксения Гощицкая в прямом эфире узнает у стилиста Александра Рогова, как одеваться во время пандемии коронавируса.

Дискуссия Марины Давыдовой и Андрея Могучего

19:00

Каким будет театр после карантина обсудят главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова и художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий.

Искусство

Лекция «Под воспаленным прахом. Археология масонского взгляда: «Последний день Помпеи» Брюллова», Русский музей

17:00

Лекция посвящена трактовке картины «Помпея» как масонской аллегории «Разрушение града нечестивого», разъясняется тайный «масонский смысл» ряда деталей, которые посвященными могли пониматься как мистические символы.

Шоу «Душниллы», Центр современного искусства им. Сергея Курехина

20:00

Перфомансивное онлайн-шоу в жанре фейковой телепередачи об искусстве, ощущении безвыходности и падении в несуществующий мир, принимаемый за сон. Ведет его сын Сергея Курехина Федор. Смотрим тут.

Проект «Нет войне», Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

МИСП представит онлайн-выставку к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты – детские рисунки 1940-х.

Театр

Спектакль «Шекспир», «Гоголь-центр»

15:00

Хореографический эксперимент Евгения Кулагина, в котором танцуют все: от Гамлета с Офелией до леди Макбет с Ромео.

Гала-концерт фестиваля Dance Open (часть 1)

19:00

Выборка лучших выступлений балетных звезд на гала-концертах фестиваля Dance Open за 10 лет: хореографические зарисовки от Мариуса Петипа и Василия Вайнонена до Эдварда Льянга и Мауро де Кандиа.

Спектакль «Black & Simpson», Театр «Практика»

19:00

Театр «Практика» покажет онлайн-спектакль в постановке Казимира Лиске. Роль Гектора Блэка исполняет Александр Феклистов.

Спектакль «Медея», Театр им. Вахтангова

19:00

Театр им. Вахтангова проведет трансляцию спектакля «Медея» в постановке Михаила Цитриняка. В главных ролях Юлия Рутберг и Григорий Антипенко.

Спектакль «Новое время», Александринский театр

19:00

Постановка Марата Гацалова по пьесе петербургского драматурга, сценариста и режиссера Татьяны Рахмановой. Над спектаклем также работали: художник по костюмам Леша Лобанов, композитор Владимир Раннев, хореограф Татьяна Гордеева.

Спектакль «К.И. из «Преступления», МТЮЗ

19:00

Московский ТЮЗ на страницах театра в соцсетях покажет постановку Камы Гинкаса по мотивам романа Достоевского.

Спектакль «Заповедник», Театр Леонсовета

19:00

«Заповедник» Сергея Довлатова поставил режиссер Василий Сенин. Спектакль будет доступен на странице театра во «ВКонтакте» еще сутки.

Спектакль «Соло для часов с боем», МХТ им. Чехова

19:00

Культовый спектакль «Соло для часов с боем» поставили в МХТ Олег Ефремов и Анатолий Васильев.

Спектакль «Америка», Театр Талия

20:00

Немецкий театр Талия представит спектакль «Америка» по роману Франца Кафки в постановке Бастиана Крафта. Посмотреть его можно на сайте театра еще сутки.

Мода

Интервью с Татьяной Парфеновой

На YouTube-канале «Хот Культур» петербургского журналиста Александра Малича смотрим интервью с Татьяной Парфеновой – о моде «от кутюр», масс-маркете и балеринах.

Кино и сериалы

«Безупречный»

Черная комедия с Хью Джекманом основана на реальных событиях. Обаятельный директор престижной и образцово-показательной школы на Лонг-Айленде пытается скрыть от общественности хитрую коррупционную схему.

Концерты и музыка

Концерт Artemiev

20:00

Лиричный инди-поп Павла Артемьева и его бэнда, у которого (ждем!) в мае должен выйти новый альбом.

«Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, Государственная академическая капелла Петербурга

20:00

На сайте «Русские сезоны» в рамках проекта Stay Home прозвучат «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Дирижер — народный артист России Александр Чернушенко.

Еда

Рецепт дальгона-кофе

Видео-рецепт совершенно безумной версия латте со взбитым растворимым кофе с сахаром – стал вирусным в соцсетях. Попробуйте приготовить: это красиво и не сложно.

Спорт

12 упражнений от Всемирной организации здравоохранения

В инструкции европейского бюро ВОЗ приведены 12 основных упражнений для поддержания формы и борьбы со стрессом. Всем самоизолировавшимся советуют приседать со стулом, делать планку и упражнение «Супермен».

Дети

Спектакль «Сказка о потерянном времени», ТЮЗ им. Брянцева

15:00

Петербургский ТЮЗ им. Брянцева покажет онлайн «Сказку о потерянном времени» по мотивам произведения Евгения Шварца. Режиссер, постановщик и автор пьесы – Ирина Кондрашова.