«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кого слушать на этой неделе: от спектакля Дэнни Бойла «Франкенштейн», где Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер меняются ролями, до «Гамлета» Питера Брука и концертов Pompeya, «ГШ» и «Пасош».
Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему учиться с 27 апреля по 3 мая
Понедельник, 27 апреля
Лекции и образование
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
Междисциплинарный курс – микс из литературы, философии и кино Франции 1950–60-х: все, чем жила страна – от культа Брижит Бардо и кинодебюта Жан-Люка Годара до студенческих протестов.
Интервью и встречи
Воспоминания Татьяны Пилецкой о войне
В рамках проекта театра-фестиваля «Балтийский дом», посвященного 75-й годовщины победы в Великой Отечественной, его актриса Татьяна Львовна Пилецкая поделится своими воспоминаниями. Запись будет доступна с 18:00.
Интервью с Александром Роговым
19:00
Директор «Моды и искусства» журнала «Собака» Ксения Гощицкая в прямом эфире узнает у стилиста Александра Рогова, как одеваться во время пандемии коронавируса.
Дискуссия Марины Давыдовой и Андрея Могучего
19:00
Каким будет театр после карантина обсудят главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова и художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий.
Искусство
Лекция «Под воспаленным прахом. Археология масонского взгляда: «Последний день Помпеи» Брюллова», Русский музей
17:00
Лекция посвящена трактовке картины «Помпея» как масонской аллегории «Разрушение града нечестивого», разъясняется тайный «масонский смысл» ряда деталей, которые посвященными могли пониматься как мистические символы.
Шоу «Душниллы», Центр современного искусства им. Сергея Курехина
20:00
Перфомансивное онлайн-шоу в жанре фейковой телепередачи об искусстве, ощущении безвыходности и падении в несуществующий мир, принимаемый за сон. Ведет его сын Сергея Курехина Федор. Смотрим тут.
Проект «Нет войне», Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
МИСП представит онлайн-выставку к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты – детские рисунки 1940-х.
Театр
Спектакль «Шекспир», «Гоголь-центр»
15:00
Хореографический эксперимент Евгения Кулагина, в котором танцуют все: от Гамлета с Офелией до леди Макбет с Ромео.
Гала-концерт фестиваля Dance Open (часть 1)
19:00
Выборка лучших выступлений балетных звезд на гала-концертах фестиваля Dance Open за 10 лет: хореографические зарисовки от Мариуса Петипа и Василия Вайнонена до Эдварда Льянга и Мауро де Кандиа.
Спектакль «Black & Simpson», Театр «Практика»
19:00
Театр «Практика» покажет онлайн-спектакль в постановке Казимира Лиске. Роль Гектора Блэка исполняет Александр Феклистов.
Спектакль «Медея», Театр им. Вахтангова
19:00
Театр им. Вахтангова проведет трансляцию спектакля «Медея» в постановке Михаила Цитриняка. В главных ролях Юлия Рутберг и Григорий Антипенко.
Спектакль «Новое время», Александринский театр
19:00
Постановка Марата Гацалова по пьесе петербургского драматурга, сценариста и режиссера Татьяны Рахмановой. Над спектаклем также работали: художник по костюмам Леша Лобанов, композитор Владимир Раннев, хореограф Татьяна Гордеева.
Спектакль «К.И. из «Преступления», МТЮЗ
19:00
Московский ТЮЗ на страницах театра в соцсетях покажет постановку Камы Гинкаса по мотивам романа Достоевского.
Спектакль «Заповедник», Театр Леонсовета
19:00
«Заповедник» Сергея Довлатова поставил режиссер Василий Сенин. Спектакль будет доступен на странице театра во «ВКонтакте» еще сутки.
Спектакль «Соло для часов с боем», МХТ им. Чехова
19:00
Культовый спектакль «Соло для часов с боем» поставили в МХТ Олег Ефремов и Анатолий Васильев.
Спектакль «Америка», Театр Талия
20:00
Немецкий театр Талия представит спектакль «Америка» по роману Франца Кафки в постановке Бастиана Крафта. Посмотреть его можно на сайте театра еще сутки.
Мода
Интервью с Татьяной Парфеновой
На YouTube-канале «Хот Культур» петербургского журналиста Александра Малича смотрим интервью с Татьяной Парфеновой – о моде «от кутюр», масс-маркете и балеринах.
Кино и сериалы
«Безупречный»
Черная комедия с Хью Джекманом основана на реальных событиях. Обаятельный директор престижной и образцово-показательной школы на Лонг-Айленде пытается скрыть от общественности хитрую коррупционную схему.
Концерты и музыка
Концерт Artemiev
20:00
Лиричный инди-поп Павла Артемьева и его бэнда, у которого (ждем!) в мае должен выйти новый альбом.
«Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, Государственная академическая капелла Петербурга
20:00
На сайте «Русские сезоны» в рамках проекта Stay Home прозвучат «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Дирижер — народный артист России Александр Чернушенко.
Еда
Рецепт дальгона-кофе
Видео-рецепт совершенно безумной версия латте со взбитым растворимым кофе с сахаром – стал вирусным в соцсетях. Попробуйте приготовить: это красиво и не сложно.
Спорт
12 упражнений от Всемирной организации здравоохранения
В инструкции европейского бюро ВОЗ приведены 12 основных упражнений для поддержания формы и борьбы со стрессом. Всем самоизолировавшимся советуют приседать со стулом, делать планку и упражнение «Супермен».
Дети
Спектакль «Сказка о потерянном времени», ТЮЗ им. Брянцева
15:00
Петербургский ТЮЗ им. Брянцева покажет онлайн «Сказку о потерянном времени» по мотивам произведения Евгения Шварца. Режиссер, постановщик и автор пьесы – Ирина Кондрашова.
Вторник, 28 апреля
Лекции и образование
Онлайн-школа от «Яндекса»
9:00
«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу для детей. Подробнее здесь.
Интервью и встречи
Круглый стол: Ретинский , Курентзис, Десятников, Комягин
Беседа четырех музыкантов прошла в студии Дома радио в феврале 2020 года. Теодор Курентзис, Алексей Ретинский, Леонид Десятников и Николай Комягин говорят и молчат об искусстве и его восприятии.
Искусство
Прямой эфир с художником Андреем Люблинским
17:00
Андрей Люблинский стал известен на всю страну благодаря негласному символу Перми — «красным человечкам». Во время эфира он расскажет о своих арт-объектах «Самые красивые лошади в мире», которые были установлены за ЦВЗ «Манеж» зимой 2019 года.
Театр
Спектакль «Двенадцатая ночь», Королевский Национальный театр
До 30 апреля открыт доступ к постановке Саймона Годвина по пьесе Шекспира. В спектакле играют Тэмсин Грег, Оливер Крис, Фиби Фокс, Тамара Лоурэнс и Тим Макмаллен.
Спектакль «Три сестры», «Мастерская Петра Фоменко»
Постановка Петра Фоменко в 2006 году получила «Золотую маску» как лучший спектакль крупной формы. Сестер Прозоровых играют Галина Тюнина, Ксения и Полина Кутеповы. Наташу – Мадлен Джабраилова. Запись доступна до 30 апреля.
Спектакль «Кошки-мышки», Театр им. Пушкина
18:00
Постановка остроумной и тонкой пьесе Иштвана Эркеня про переписку двух пожилых сестер.
Спектакль «Король Лир», МДТ – Театр Европы
19:00
В спектакле Льва Додина (постановка – лауреат «Золотой маски» и «Золотого софита») Гонерилью, одну из дочерей Лира играет Елизавета Боярская. Эдгара – Данила Козловский.
Гала-концерт фестиваля Dance Open (часть 2)
19:00
Выборка лучших выступлений балетных звезд на гала-концертах фестиваля Dance Open за 10 лет: хореографические зарисовки от Мариуса Петипа и Василия Вайнонена до Эдварда Льянга и Мауро де Кандиа.
Спектакль «Дядя Ваня», Александринский театр
19:00
Пьесу Чехова на Основной сцене Александринского театра поставил в 2009 году знаменитый румынский и американский режиссер Андрей Щербан. Смотреть – в приложении «Триколор» (можно скачать бесплатно).
Мода
Интервью Анны Винтур и Наоми Кэмпбелл
Во вторник читаем интервью Анны Винтур и Наоми Кэмпбелл о том, почему модной индустрии нужно «замедлиться», любимых показах и будущем фэшн-сферы.
Кино и сериалы
«Неизбранные дороги»
Новый фильм Салли Поттер («Вечеринка»), в котором Эль Фаннинг играет ребенка Хавьера Бардема и Лоры Линни, выйдет во вторник онлайн.
Концерты и музыка
Концерт «ГШ»
20:00
Команда бывшего участника NRKTK Евгения Горбунова и вокалистки Екатерины Шилоносовой (помимо прочего) представят два новых трека, которые войдут в предстоящий альбом.
Еда
#шефыготовятдома Романа Киселева
Шеф-повар ресторана Goose Goose Роман Киселев запустил рубрику #шефыготовятдома. Он и его коллеги делятся своими домашними рецептами.
Спорт
5 упражнений от Василия Смольного
ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолог проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный по просьбе «Собака.ru» рекомендовал пять отличных упражнений, чтобы и в период самоизоляции продолжить влезать в старые джинсы.
Дети
Спектакль «Детский сад цветов», Театр наций
Театр Наций выложил на портале Okko постановку Полины Стружковой «Детский сад цветов», основанную на цикле стихотворений для детей Роберта Льюиса Стивенсона.
Среда, 29 апреля
Лекции и образование
Лекция «Два Гамлета Питера Брука»
Готовимся к просмотру спектакля Питера Брука (доступ открыли до 4 мая) с театроведом Алексеем Бартошевичем.
Интервью и встречи
Презентация книги Рашита Сафиуллина «Декорации “Сталкера”. Рассказ художника из зоны событий»
18:00
В презентации принимают участие режиссеры Андрей А. Тарковский и Евгений Цымбал, а также художник книги Арина Журавлева и редактор Анна Изакар.
Искусство
Лекция «Графика Кузьмы Петрова-Водкина», Русский музей
16:30
В графике автор хрестоматийного «Купания красного коня» решал проблемы построения пространства, передачи предмета и трактовки цвета, однако его рисунки сохраняют обаяние и восхищение процессом жизни.
Театр
«Трагедия Гамлета», Буфф дю Нор
Парижский Буфф дю Нор открыл до 4 мая доступ к постановке великого Питера Брука (совместно Мари-Элен Этьен). Заглавную роль исполняет чернокожий английский актер, ямайского происхождения Адриан Лестер.
Спектакль «Двенадцатая ночь», «Мастерская Петра Фоменко»
До 30 апреля доступна запись постановки Евгения Каменьковича с участием Кирилла Пирогова и Ксении Кутеповой.
Опера «Катерина Измайлова», Большой театр
19:00
В постановке оперы Шостаковича по мотивам повести Лескова заглавная партия у Нади Михаэль. Дирижер – Туган Сохиев.
Гала-концерт фестиваля Dance Open (часть 3)
19:00
Выборка лучших выступлений балетных звезд на гала-концертах фестиваля Dance Open за 10 лет: хореографические зарисовки от Мариуса Петипа и Василия Вайнонена до Эдварда Льянга и Мауро де Кандиа.
Спектакль «Дядя Ваня», Александринский театр
19:00
Пьесу Чехова на Основной сцене Александринского театра поставил в 2009 году знаменитый румынский и американский режиссер Андрей Щербан.
Мода
Мастер-класс Лизы Гусевской
Узнаем, как обрабатывать фото и делать классные кадры дома от фэшн-блогера Лизы Гусевской – полезно, занимательно и бесплатно!
Кино и сериалы
«Спутник»
Первый российский фильм с неплохим кассовым потенциалом, который решили выпустить только онлайн. Ретро-космический триллер с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым про прилетевшего на Землю вместе с советским астронавтом пришельца-монстра.
Концерты и музыка
Концерт «Пасош»
20:00
Герои нойз-попа споют свои наивные гимны о попытках удержать молодость и чувство безграничной свободы.
Еда
Мастер-класс по приготовлению корюшки Льва Лурье и Анатолия Белкина
19:00
Студия CulinaryOn проведет гастрономический вечер «КУЛЬТура Корюшки», специальными гостями онлайн-встречи которого станут историк Лев Лурье и художник Анатолий Белкин. Как и следует из названия, встреча будет посвящена корюшке (обещан некий оригинальный рецепт!).
«Народное меню» шеф-повара Александра Овсянникова
Шеф-повар Александр Овсянников, создатель сети «Мантышка», специализирующейся на приготовлении необычных мантов, запустил канал с простыми и недорогими блюдами. Например, учит, как сделать перловку сосмальцом и шкварками.
Спорт
Упражнения от создательницы Sekta Оли Маркес
По просьбе «Собака.ru» певица и создательница школы идеального тела Sekta Оля Маркес выбрала шесть очень простых, но действительно работающих упражнений. Подробнее здесь.
Дети
Спектакль «Сказка о Соловье, Императоре и Смерти», «Зазеркалье»
15:00
Постановка Александра Петрова по мотивам сказки Андерсена «Соловей». В спектакле использована старинная музыка китайских кантонов и оригинальная – написанная Сергеем Гасановым, Александром Никифоровым и Михаилом Огородовым.
Четверг, 30 апреля
Лекции и образование
Лекция «Свои и чужие. От больших войн к грандиозным»
19:30
Журналист Константин Шолмов прочтет для ДК Лурье обзорную лекцию про главные войны в истории.
Искусство
Вебинар «Джефф Кунс»
13:00
Кунс — один из самых дорогих современных художников в мире, а также главный мастер китча, чьи «надувные» собачки стали символом безумных ценников на совриск. Рассуждать о феномене будет Алексей Бобриков — историк искусства, старший научный сотрудник Российского института истории искусств.
Включение из фондохранилища в Старой деревне, Эрмитаж
13:00
Хранители Эрмитажа продолжают знакомить зрителей с историей мировой культуры через отдельные шедевры прикладного искусства — на этот раз посмотрим на изящно инкрустированные столики из Западной Европы.
Театр
Спектакль «Франкенштейн: Ли Миллер», Королевский Национальный театр
Созданный режиссером Дэнни Бойлом знаменитый спектакль с музыкой Undeworld по мотивам романа Мэри Шелли. Это версия, где Бенедикт Камбербэтч играет роль существа, а Джонни Ли Миллер — Франкенштейна. Запись можно посмотреть до 7 мая (даже есть русские субтитры!).
Спектакль «Портрет с дождем», МДТ – Театр Европы
19:00
Постановка Львом Додиным пьесы Александра Володина. Клавдию играет Татьяна Шестакова, ее сына Костю – Алексей Морозов, дочь Лену – Екатерина Клеопина. Анатолия – Сергей Курышев.
Спектакль «Муха», Александринский театр
19:00
Дипломная работа режиссера Олега Еремина – микс из стихотворения Бродского «Муха» и сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Смотреть – в приложении «Триколор» (можно скачать бесплатно).
Мода
Лекция «Марлен Дитрих, Коко Шанель, Грейс Келли и другие иконы стиля XX столетия»
Ликбез о том, как великие женщины влияли на модные тренды, меняли стандарты фигуры и стали музами модельеров.
Кино и сериалы
«Фея»
Долгострой Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой («Ольга») выйдет эксклюзивно онлайн. Фильм завершает авторскую трилогию Анны Меликян «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014).
Концерты и музыка
JazzМарафон
15:00
В поддержку врачей в четверг пройдет масштабный джаз-марафон. Среди участников – Игорь Бутман, Давил Голощекин, Владимир Волков, Интарс Бусулис и многие другие.
Концерт Pompeya
20:00
Англоязычный инди-рок от москвичей Pompeya. Группа также представит новый трек «I’m On My Own» —на актуальную тему самоизоляции.
Еда
11 безумных фактов про кофе от Ивана Глушкова
Гастрономический обозреватель GQ в своем блоге рассказывает про кота-долгожителя, употреблявшего кофе и дожившего до 38 (!) лет, о том как американские химики изобрели кемекс и о том, что появлению веб-камеры, мы тоже обязаны бодрящему напитку.
Спорт
Домашние тренировки
«Яндекс. Эфир» проводит тренировки с лучшими спортсменами – от фигуристки Алины Загитовой до бодибилдера Юрия Голубева и футболиста Евгения Алдонина.
Дети
Спектакль «Оловянный солдатик», Большой театр кукол
Детский спектакль петербургского БТК – история любви балерины и солдатика в версии Яны Туминой.
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Спектакль «Франкенштейн»
Пятница, 1 мая
Лекции и образование
Лекция «Петербург как атмосфера. История длинною в век. Питерские хулиганы и революции: 1905 и 1917»
19:30
Историк и культуролог Лев Лурье продолжает рассказывать о родном городе – с невероятной любовью и энциклопедическими знаниями.
Искусство
Онлайн-экскурсия «Левый станковизм. Советское искусство 1920–1930-х», Русский музей
16:30
Вместе с ведущим методистом музея Александром Кибасовым зрители пройдутся по залам корпуса Бенуа и узнают о многообразии художественных объединений и сообществ в первое десятилетие советской власти.
Театр
Спектакль «Франкенштейн: Кабербэтч», Королевский Национальный театр
Созданный режиссером Дэнни Бойлом знаменитый спектакль с музыкой Undeworld по мотивам романа Мэри Шелли. Это версия, где Бенедикт Камбербэтч играет рольФранкештейна, а Джонни Ли Миллер — существа. Запись можно посмотреть до 8 мая (даже есть русские субтитры!).
Спектакль «Муха», Александринский театр
19:00
Дипломная работа режиссера Олега Еремина – микс из стихотворения Бродского «Муха» и сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».
Мода
Лекция Мэган Виртнен «Мода на киноэкране Советского Союза»
Как кинематограф отражал деятельность советских Домов моделей и кто создавал культовые образы актрис СССР рассказывает колумнист «Собака.ru».
Кино и сериалы
«Фестиваль невидимого кино»
20:00
Кураторы организованного магазином «Порядок слов» фестиваля Дарина Поликарпова, Ксения Ильина и Анастасия Волохова отобрали лучшие экспериментальные работы, которые вы точно никогда не видели.
Еда
Приготовление раков
Энтузиаст локальной кулинарии Алексей Матвиенко рассказывает о раках – главном специалитете Ростова-на-Дону в эфире у гастрономического журналиста Романа Лошманова.
Дети
Спектакль «Рикки-Тикки-Тави», Большой театр кукол
На странице петербургского БТК во «ВКонтакте» доступна запись спектакля Руслана Кудашова по мотивам рассказа Киплинга.
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«Эмма»
Суббота, 2 мая
Лекции и образование
Лекция Людмилы Вербицкой
Самой Людмилы Алексеевны Вербицкой, экс-ректора и президента СПбГУ, уже, к сожалению, нет. Но ее голос можно услышать в аудиолекциях про произносительные нормы.
Искусство
Онлайн-экскурсия в Бриллиантовую кладовую, Эрмитаж
13:00
Бесплатный тур в галерею драгоценностей с рассказом о золотых украшениях вождей кочевников и их жен, найденных в майкопском кургане — это самые ранние экспонаты кладовой, которые датируются четвертым веком до нашей эры.
Театр
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Кино и сериалы
«Эмма»
Невероятно красивая и выхолощенная до ирреальности происходящего экранизация не самого популярного комедийного романа Джейн Остин. Юная красавица Эмма Вудхаус (большеглазая Аня Тейлор-Джой) играет в Ларису Гузееву начала 19 века – устраивает чужую личную жизнь, сватая своих знакомых.
Еда
Домашний шашлык от шеф-повара Романа Редмана
Главный петербургский мясник готовит карантинный шашлык в домашних условиях.
Дети
Спектакль «Волшебная мельница Сампо», Театриум на Серпуховке
12:00
Музыкальный детский спектакль «Волшебная мельница Сампо» – постановка одной из историй карело-финского эпоса «Калевала».
Воскресенье, 3 мая
Искусство
Онлайн-включение из Эрмитажа — завод Башенных часов Зимнего дворца
13:00
Заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Михаил Гурьев расскажет и покажет как работает механизм часов, украшающих фасад барочного дворца. По-настоящему онлайн-эксклюзив!
Театр
Балет «Светлый ручей», Большой театр
19:00
Хореограф-постановщик комического балета Шостаковича про будни совхоза – Алексей Ратманский. Художник – Борис Мессерер. Затейницу Зину исполняет Светлана Лунькина, агронома Петра – Михаил Лобухин.
«Кузьмин. Форель разбивает лед», «Гоголь-центр»
20:00
Режиссер, композитор и художник постановки – Владислав Наставшев. Он придумал сценические эквиваленты сочинениям поэта Серебряного века Михаила Кузьмина.
Кино и сериалы
«Король тигров»
Самый громкий документальный сериал всех времен – трэш-реалити о жизни мужчины из Оклахомы по имени Джо Экзотик (да-да!), который носит усы и рубашки в блестках и разводит тигров. Это завязка, а дальше начнутся заявленные в полном названии проекта «убийства, беспредел и безумие».
Еда
Бельгийские мидии от кафе «Траппист»
Кафе «Траппист» делится рецептом своего фирменного блюда – мидий в соусе с добавлением пива.
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