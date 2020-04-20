«Собака.ru» составила подробную программу развлечений в карантине по дням недели: что посмотреть, чему научиться и кому подпевать – от Сони Йончевой и Cream Soda до спектаклей «Гоголь-центра» и Андрея Могучего.
Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему научиться на неделе с 20 по 26 апреля
Понедельник, 20 апреля
Лекции и образование
Курс «Жизнь в коммунальной квартире»
Кандидат исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин собрал, кажется, весь причудливый кодекс сводов и правил быта советских коммуналок.
Интервью и встречи
Интервью с Елизаветой Туктамышевой
19:00
Фигуристка Елизавета Туктамышева расскажет в прямом эфире редактору «Собака.ru» Ольге Угаровой, как не потерять спортивную форму в самоизоляции.
Онлайн-чтения с Владимиром Познером
19:00
В понедельник в рамках проекта «Корона Декамерона» в «Яндекс.Эфире» свои книгу прочтет Владимир Познер.
Дискуссия «Трудный текст в театре»
19:30
Центр Вознесенского проведет трансляцию дискуссии о постановке странных и трудных текстов, ее участники – режиссер Борис Павловичем и театровед Алена Солнцева.
Искусство
Лекция «Между старым и новым: иконопись и ювелирное искусство первой половины – середины XVII века», Русский музей
16:30
Экскурс в мир русского искусства после «Смутного времени» в первые десятилетия правления дома Романовых. Лекцию ведет И. А. Шалина, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства музея.
Театр
Опера «Кавалер розы», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Комедия Рихарда Штрауса в постановке Мет. В ней последний раз Рене Флеминг вышла на сцену в роли Маршальши. Запись доступна до 1:30 вторника.
Спектакль «Хармс. Мыр», «Гоголь-центр»
15:00
Фантасмагоричный мир Хармса в версии Максима Диденко для «Гоголь-центра» – с музыкой Ивана Кушнира и сценографией Павла Семченко.
Оратория «Илия», Пермский театр оперы и балета
17:00
Онлайн оратория «Илия» Феликса Мендельсона-Бартольди в постановке Виталия Полонского, дирижер – Рафаэль Пишон.
Спектакль «Камера обскура», Александринский театр
19:00
Архивная постановка режиссера Веры Поповой (ученица Сергея Женовача), художники – Александра Ловянникова и Алексей Лобанов.
Спектакль «Транссиб», театр «Практика»
19:00
Театр «Практика» покажет документальный спектакль «Транссиб» драматурга Андрея Стадникова в постановке Дмитрия Брусникина и Сергея Щедрина.
Спектакль «К.И. из “Преступления», Московский ТЮЗ
19:00
В рамках «Недели Камы Гинкаса» Московский ТЮЗ первым покажет постановку «К.И. из “Преступления».
«Лебединое озеро», Пермский театр оперы и балета
20:00
Балет Чайковского покажут в авторской редакции руководителя балетной труппы театра Алексея Мирошниченко. Он замиксовал хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова, Александра Горского и Константина Сергеева, дополнив их авторским танцевальным рисунком.
Спектакль «Ромео и Джульетта», театр «Глобус»
21:00 (мск)
Шекспировский театр «Глобус» откроет доступ к спектаклю «Ромео и Джульетта» в постановке Доминика Дромгула с Адетомивой Едуном и Элли Кендрик в главных ролях. Запись доступна до 3 мая.
Мода
Интервью Данило Вентури
17:00
Прямой эфир Алены Долецкой с директором Международного института модного дизайна и бизнеса Polimoda Данило Вентури.
Кино и сериалы
«Разрабы»
Полностью написанный и снятый Алексом Гарлендом сериал о загадочной компьютерной компании, по вине которой умирают и пропадают люди. В главной роли – Соноя Мидзуно из «Маньяка» Кэри Фукунаги.
Концерты и музыка
«Карантинный Zoom-Квартирник», Большой театр кукол
17:00
БТК покажет квартирник в прямом эфире, посвященный Майку Науменко (тот какое-то работал там звукорежиссером). 18 апреля музыканту исполнилось бы 65 лет.
Концерт классической музыки в поддержку врачей, Венская опера
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Хуан Диего Флорес, Валентина Нафорницэ, Томаш Конечны, Елена Максимова и Йонгмин Парк исполнят арии и дуэты из оперного и классического репертуара. Концерт прошел в прямом эфире канала ORF и доступен на сайте телекомании по всему миру до воскресенья.
Еда
Семейные рецепты Станислава Левохо
Шеф-повар ресторана «Банщики» и «Мойка, 3» Станислав Левохо вместе с сыном Тимофеем делятся семейными рецептами. Например, учат готовить овсяные оладьи с апельсиновой цедрой.
Вторник, 21 апреля
Лекции и образование
Лекция Льва Лурье
19:30
С 7 апреля по вторникам слушаем онлайн-лекции Льва Яковлевича из юбилейного цикла в честь его 70-летия. Третья –посвящена его жизни в Ленинграде. Подробнее здесь.
Искусство
Виртуальная экскурсия «Щукин. Биография коллекции»
19:00
Экскурсия в Zoom от кураторов выставки-блокбастера прошлого лета, где впервые за долгое время в Москве собралась коллекция купца Сергея Щукина, разделенная между Пушкинским музеем и Эрмитажем.
Театр
Спектакль «Что делать», БДТ им.Товстоногова
19:00
В спектакле Андрея Могучего герои Чернышевского отвечает на (как никогда!) актуальные вопросы – что сейчас есть свобода, честность и любовь.
Спектакль «Иваны», Александринский театр
19:00
Постановка Андрея Могучего по «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и другим произведениям. Спектакль — лауреат «Золотой маски».
Мода
Изучение архивов журнала «Крокодил»
Во вторник листаем онлайн сатирический журнал «Крокодил» из коллекции Библиотеки имени Маяковского. Его можно прочитать бесплатно — логин и пароль от базы выдают в сообщениях группы библиотеки.
Кино и сериалы
«Миссис Америка»
Мини-сериал о расовых предрассудках и феминизме в 1970-е. Консервативная активистка Филлис Шлафли (ее играет Кейт Бланшетт) пытается противостоять движению за равноправие полов.
Концерты и музыка
Концерт к 175-летию Римского-Корсакова, Большой театр
19:00
Концерт-оммаж солистов Большого театра Римскому-Корсакову. В числе исполнителей – Екатерина Воронцова и Юрий Сыров. Запись будет доступна сутки.
Концерт Cream Soda
20:00
Группа примет участие в серии домашних онлайн-концертов Instagram «#Песнядома». «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно» точно будут!
Еда
Мастер-классы #ШефыГотовятДома
Гипермаркеты Metro запустили ежедневные лайвы, в которых шеф-повара со всей России поделятся рецептами простой и понятной еды.
Среда, 22 апреля
Лекции и образование
Лекция «В тесном семейном кругу. Как сохранить душевное здоровье?»
19:30
Лекция от ДК Лурье придумана, как диалог родителей и семейного психолога Катерины Мурашовой. Вебинар будет состоять из небольшой вводной части и ответов на вопросы.
Интервью и встречи
Интервью с Татьяной Парфеновой
19:00
В среду директор «Моды и искусства» Ксения Гощицкая узнает у дизайнера Татьяны Парфеновой, как она проводит самоизоляцию.
Искусство
Онлайн-встреча проекта «Waterfront / Водная линия»
16:00
Встреча Института исследования стрит-арта посвящена водным ресурсам и пространствам Петербурга. 20 спикеров: урбанисты, городские активисты, архитекторы и девелоперы расскажут в Zoom о том, что делать с нашими набережными и берегом Финского залива.
Онлайн-экскурсия «Музей Людвига в Русском музее»
16:30
Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Сай Твомбли и еще десяток знаковых имен мирового искусства XX века — коллекция Музея Людвига, который располагается в Мраморном дворце. Экскурсию проведет Антон Шевердяев, заведующий сектором по работе с молодежной аудиторией.
Онлайн-аукцион «Зов Ильича. К 150-летию со дня рождения В.И.Ленина»
17:10
Возможность поторговаться за работы Павла Пепперштейна, Ирины Кориной, группы «Синие носы» и мастера соцреализма Герасимова. Часть вырученных средств пойдет на поддержку онлайн-издания «Артгид».
Театр
Опера «Тоска», Метрополитен-опера
2:30
В декораций, тщательно скопированных с настоящих римских зданий, Соня Йончева (Тоска), Витторио Григоло (Каварадосси) и Желько Лучич (Скарпиа) невероятно реалистично разыгрывают любовный треугольник. Запись – до 1:30 23 апреля.
Вечер хореографии Дагласа Ли, Пермский театр оперы и балеты
17:00 (мск)
В среду Пермский театр оперы и балета покажет изящные работы Дагласа Ли – Souvenir и «Когда падал снег».
Спектакль «Разбойники», театр им. А.С. Пушкина
18:00
Постановка Василем Бархатовым немецкой драм-классики с музыкой Шуберта и современным контекстом. Смотреть здесь.
Спектакль «Чевенгур», МДТ – Театр Европы
19:00
Постановка Льва Додина 1999 года с Петром Семаком (правда, запись была сделана на 10 лет позже). Режиссер увидел роман Платонова как историю про тоску души по любви.
Спектакль «Иваны», Александринский театр
19:00
Постановка Андрея Могучего по «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и другим произведениям. Спектакль — номинант «Золотой маски».
Спектакль «Леди Макбет нашего уезда», Московский ТЮЗ
19:00
В рамках «Недели Камы Гинкаса» Московский ТЮЗ покажет постановку «Леди Макбет нашего уезда» 2013 года.
Мода
Подкаст «Мифы о советской моде»
Журналист Маргарита Митрофанова и автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» Екатерина Кулиничева обсуждают, какой на самом деле была мода в СССР.
Кино и сериалы
«Убивая Еву»
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри за наемной убийцей Вилланель, а также их одержимости друг другом. Если еще не смотрели – самое время, у проекта стартовал третий сезон.
Концерты и музыка
Концерт Сюзанны
19:00
Певица исполнит сольные треки, в том числе вошедшие в ЕР «Непросто со вкусом». Стрим пройдет в рамках онлайн-концертов Instagram «#Песнядома».
Еда
Рецепт армянского Тжвжика
Гастрожурналист Роман Лошманов и «Яндекс.Карты» запечатлели процесс приготовления великого армянского блюда из субпродуктов с непроизносимым названием.
Четверг, 23 апреля
Лекции и образование
Курс лекций «Зрительное восприятие и обманы зрения»
Многие знают, что зачастую наш мозг обманывает нас, самостоятельно достраивая картинку. Как именно это происходит, расскажут преподаватели психологического факультета СПбГУ.
Интервью и встречи
Интервью с Анастасией Ножиной
19:00
В четверг директор «Моды и искусства» Ксения Гощицкая побеседует со стилистом Анастасией Ножиной о том, как фэшн-индустрия изменится из-за пандемии.
Искусство
Онлайн-лекция «Александр III и прикладное искусство», Русский музей
16:30
Ведущий научный сотрудник отдела декоративно-прикладного Юлия Демиденко расскажет о том, как император и основатель музея собирал свою коллекцию.
Виртуальная экскурсия «Искусство итальянского Возрождения», Пушкинский музей
17:00
Zoom-прогулка по залам музея для детей 10-13 лет, во время которой они узнают, как в Италии 14–15 веков произошел расцвет живописи, скульптуры и архитектуры.
Театр
Опера «Сказки Гофмана», Метрополитен-опера
2:30
Антонию в поставленной Бартлеттом Шером оперы Жака Оффенбаха поет дива Анна Нетребко. Запись доступна до 1:30 24 апреля.
Спектакль «Старая женщина высиживает», Александринский театр
19:00
Спектаклем по пьесе Тадеуша Ружевича Николай Рощин дебютировал в Александринском театре (сейчас он его главный режиссер). В главной роли — Елена Немзер.
Мода
Курс лекций МОММА о моде и искусстве
Курс стартовал в прошлый четверг, но еще не поздно присоединиться. Преподаватель образовательных программ Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино Илектры Канестри расскажет, в каких коллекциях дизайнеров нашли отражении идеи конструктивизма, как в 1920-х придумали образ «новой женщины» (и зачем это было нужно!) и что в тандеме создали модельер Эльза Скиапарелли и художник Сальвадор Дали.
Кино и сериалы
Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»
На Premier стартует новый сериал в жанре тотального оммажа 90-м, который не может определиться, драма он или комедия. Бонус – Юрий Борисов из «Быка» примерно в той же роли, что и в «Быке».
Еда
«Рецепты из карантина» от Ники Белоцерковской и Алексея Зимина
Издатель «Собака.ru», автор кулинарных бестселлеров Ника Белоцерковская и шеф-повар, основатель журнала «Афиша. Еда» Алексей Зимин практически в режиме онлайн учат кулинарной изобретательности.
Пятница, 24 апреля
Лекции и образование
Лекция Михаила Ямпольского «Дистанцирование и изоляция»
20:00
Онлайн-лекция философа, историка и теоретика искусства и культуры Михаила Ямпольского в поддержку книжного магазина «Порядок слов» о последствиях пандемии.
Театр
Спектакль «Старая женщина высиживает», Александринский театр
19:00
Спектаклем по пьесе Тадеуша Ружевича Николай Рощин дебютировал в Александринском театре (сейчас он его главный режиссер). В главной роли — Елена Немзер.
Спектакль «Чайка», МДТ – Театр Европы
19:00
Премьера спектакля Льва Додина прошла в 2001 году на Театральной олимпиаде в Москве.
Спектакль «Полифония мира», Московский ТЮЗ
19:00
В рамках «Недели Камы Гинкаса» Московский ТЮЗ продолжает показывать спектакли режиссера. В пятницу – «Полифонию мира».
Мода
«Базовый гардероб на все случаи жизни»
В карантине собираем и разбираем заново свой гардероб, а заодно учимся осмысленно смотреть фэшн-показы.
Кино и сериалы
«Настрогали»
Стартовавший этой весной обаятельный ситком о родительстве с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой и детьми.
Концерты и музыка
Концерт Дианы Арбениной
19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы» споют все хиты, в том числе, «Морячок», «Рубеж», «31 весна», «Ты дарила мне розы» и «Гавана».
Концерт Tesla Boy
20:00
В программу домашнего концерта «#Песнядома» фронтмен Tesla Boy Антон Севидов планирует включить несколько песен из нового альбома.
Еда
El Copitas дает интервью The New York Times
Команда El Copitas Bar дала интервью The New York Times о том, как борется с трудностями и переживает пандемию. Посмотрите тизер: Артем Перук рассуждает о превратностях любви петербуржцев к своему городу.
Суббота, 25 апреля
Лекции и образование
Лекция Дмитрия Мамулии «Язык изнутри катастрофы. Как говорить?»
18:00
Режиссер, художественный руководитель Московской школы нового кино расскажет о том, на каком языке будет говорить кинематограф будущего. Лекция в поддержку «Порядка слов».
Интервью и встречи
Марафон «Библионочь»
16:00
В этом году фестиваль чтений пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция посвящена Великой Отечественной войне.
Искусство
Онлайн-экскурсия по Золотой кладовой Эрмитажа
13:00
Зрителям покажут сокровища сарматского периода, обнаруженные во время строительства трубопровода в Новочеркасске в середине XIX века. Например, диадему, которая украшена семью деревьями и шестью фигурками животных, а также посуду, изготовленную из серебра и бронзы.
Проект «(Не) время для любви», Еврейский музей
Онлайн-проект о Холокосте, каким его помнят влюбленные. Безумно трогательные отрывки из воспоминаний и дневников узников концлагерей и жителей гетто о том, как любовь помогала переживать самое тяжелое в жизни испытание.
Мода
Курс лекций «10 кутюрье, изменивших мир»
Проводим выходные за изучением коллекций и биографий Коко Шанель, Кристобаля Баленсиаги и Ива Сен-Лорана. Как Кристиан Диор спасал престиж Парижа и почему маленькое черное платье Chanel стало классикой расскажет лектор Андрей Дмитриев-Радвогин.
Кино и сериалы
«И повсюду тлеют пожары»
Мини-сериал с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон вышел полностью – и теперь его наконец-то можно посмотреть так, как хочется: все серии запоем.
Концерты и музыка
Фестиваль At-Home Gala, Метрополитен-опера
10:00 (мск)
Метрополитен-опера проведет масштабный марафон. В концерте нью-йоркского театра выступят более 40 артистов со всего мира от Ильдара Абдразакова до Сони Йончевой. Запись после будет доступна на сайте.
Еда
Воображаемая кулинарная книга Энди Уорхолла
Подробный рассказ о гастрономических привычках художника, прославившего на весь мир банку с томатным супом.
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«Заговор против Америки»
Воскресенье, 26 апреля
Лекции и образование
Лекция Александра Эткинда «Природа зла полгода спустя: Сырье, государство и зараза»
18:00
Лекция в поддержку «Порядка слов» профессора Европейского университетского Института во Флоренции Александра Эткинда о том, что такое государство-паразит и какое его ждет будущее в XXI веке.
Искусство
Онлайн-экскурсия по Галерее 1812 года в Зимнем дворце Эрмитажа
13:00
Кажется, наконец-то у нас появился шанс разобраться, кто есть кто в бесконечной галерее с портретами героев войны с Наполеоном.
Театр
Спектакль «Московский хор», МДТ – Театр Европы
19:00
Режиссер этой постановки пьесы Людмилы Петрушевской – Игорь Коняев, руководитель спектакля – Лев Додин.
Спектакль «Шекспир», «Гоголь-центр»
20:00
Хореографический эксперимент Евгения Кулагина, в котором танцуют все: от Гамлета с Офелией до леди Макбет с Ромео.
Кино и сериалы
«Заговор против Америки»
Еще одна сериальная новинка, которую теперь можно посмотреть целиком (вышли все эпизоды) – 6-серийная антиутопия от создателя «Прослушки» Дэвида Саймона по роману Филипа Рота с Вайноной Райдер, Зои Казан и Джоном Туртурро.
Концерты и музыка
100 главных песен летнего бара Kuznyahouse
Ресторан Kuznyahouse в Новой Голландии запустил флешмоб в Instagram и просит подписчиков вспомнить любимые песни, игравших в летнем баре. Выходит – идеальный плейлист для самой дикой вечеринки на свете.
Еда
«Ресторан на Диване» Ивана Глушкова
Ресторанный обозреватель GQ Иван Глушков запустил сайт «Ресторан на Диване», где можно в прямом эфире готовить вместе с шефами. Список необходимых продуктов и ссылка на регистрацию появляется за несколько дней до ужина.
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