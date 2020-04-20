Интернет-программа в карантине: что смотреть и чему научиться на неделе с 20 по 26 апреля

Лекции и образование

Курс «Жизнь в коммунальной квартире»

Кандидат исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин собрал, кажется, весь причудливый кодекс сводов и правил быта советских коммуналок.

Интервью и встречи

Интервью с Елизаветой Туктамышевой

19:00

Фигуристка Елизавета Туктамышева расскажет в прямом эфире редактору «Собака.ru» Ольге Угаровой, как не потерять спортивную форму в самоизоляции.

Онлайн-чтения с Владимиром Познером

19:00

В понедельник в рамках проекта «Корона Декамерона» в «Яндекс.Эфире» свои книгу прочтет Владимир Познер.

Дискуссия «Трудный текст в театре»

19:30

Центр Вознесенского проведет трансляцию дискуссии о постановке странных и трудных текстов, ее участники – режиссер Борис Павловичем и театровед Алена Солнцева.

Искусство

Лекция «Между старым и новым: иконопись и ювелирное искусство первой половины – середины XVII века», Русский музей

16:30

Экскурс в мир русского искусства после «Смутного времени» в первые десятилетия правления дома Романовых. Лекцию ведет И. А. Шалина, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства музея.

Театр

Опера «Кавалер розы», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

Комедия Рихарда Штрауса в постановке Мет. В ней последний раз Рене Флеминг вышла на сцену в роли Маршальши. Запись доступна до 1:30 вторника.

Спектакль «Хармс. Мыр», «Гоголь-центр»

15:00

Фантасмагоричный мир Хармса в версии Максима Диденко для «Гоголь-центра» – с музыкой Ивана Кушнира и сценографией Павла Семченко.

Оратория «Илия», Пермский театр оперы и балета

17:00

Онлайн оратория «Илия» Феликса Мендельсона-Бартольди в постановке Виталия Полонского, дирижер – Рафаэль Пишон.

Спектакль «Камера обскура», Александринский театр

19:00

Архивная постановка режиссера Веры Поповой (ученица Сергея Женовача), художники – Александра Ловянникова и Алексей Лобанов.

Спектакль «Транссиб», театр «Практика»

19:00

Театр «Практика» покажет документальный спектакль «Транссиб» драматурга Андрея Стадникова в постановке Дмитрия Брусникина и Сергея Щедрина.

Спектакль «К.И. из “Преступления», Московский ТЮЗ

19:00

В рамках «Недели Камы Гинкаса» Московский ТЮЗ первым покажет постановку «К.И. из “Преступления».

«Лебединое озеро», Пермский театр оперы и балета

20:00

Балет Чайковского покажут в авторской редакции руководителя балетной труппы театра Алексея Мирошниченко. Он замиксовал хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова, Александра Горского и Константина Сергеева, дополнив их авторским танцевальным рисунком.

Спектакль «Ромео и Джульетта», театр «Глобус»

21:00 (мск)

Шекспировский театр «Глобус» откроет доступ к спектаклю «Ромео и Джульетта» в постановке Доминика Дромгула с Адетомивой Едуном и Элли Кендрик в главных ролях. Запись доступна до 3 мая.

Мода

Интервью Данило Вентури

17:00

Прямой эфир Алены Долецкой с директором Международного института модного дизайна и бизнеса Polimoda Данило Вентури.

Кино и сериалы

«Разрабы»

Полностью написанный и снятый Алексом Гарлендом сериал о загадочной компьютерной компании, по вине которой умирают и пропадают люди. В главной роли – Соноя Мидзуно из «Маньяка» Кэри Фукунаги.

Концерты и музыка

«Карантинный Zoom-Квартирник», Большой театр кукол

17:00

БТК покажет квартирник в прямом эфире, посвященный Майку Науменко (тот какое-то работал там звукорежиссером). 18 апреля музыканту исполнилось бы 65 лет.

Концерт классической музыки в поддержку врачей, Венская опера

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Хуан Диего Флорес, Валентина Нафорницэ, Томаш Конечны, Елена Максимова и Йонгмин Парк исполнят арии и дуэты из оперного и классического репертуара. Концерт прошел в прямом эфире канала ORF и доступен на сайте телекомании по всему миру до воскресенья.

Еда

Семейные рецепты Станислава Левохо

Шеф-повар ресторана «Банщики» и «Мойка, 3» Станислав Левохо вместе с сыном Тимофеем делятся семейными рецептами. Например, учат готовить овсяные оладьи с апельсиновой цедрой.