«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть, чему научиться и кому подпевать на этой неделе: от «Аиды» с Анной Нетребко и лекции Льва Лурье до концерта группы Little Big.
Интернет-программа в карантине: Что посмотреть и чему научиться с 6 по 12 апреля
6 апреля, понедельник
Лекции и образование
Экскурсия по Исаакиевскому собору
Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение на платформе VK Mini Apps с виртуальными экскурсиями по Петербургу. Уже сейчас можно, не нарушая режим самоизоляции, сходить в Исаакиевский собор.
Онлайн-лекция Артема Новиченкова
17:00
Интеллектуальный клуб «418» запускает открытую онлайн-программу. В понедельник – литературовед и писатель Артем Новиченков на примере текстов Пушкина и Камю попробует осмыслить, что происходит с миром сейчас.
Интервью и встречи
Интервью с Еленой Крыгиной
17:00
«Собака.ru» продолжает вести интервью в прямом эфире в Instagram. Сегодня директор «Моды и искусства» Ксения Гощицкая поговорит с beauty-блогером Еленой Крыгиной.
Интервью с Евгением Водолазкиным
19:00
Эстафету прямых эфиров «Собака.ru» в Instagram продолжит писатель Евгений Водолазкин, с которым побеседует редактор «Аперитива» Игорь Топорков.
Искусство
Лекция «Предел совершенства. Живопись Рафаэля», Пушкинский музей
19:00
Онлайн-лекция к 500-летию художника, при жизни названного «божественным». Необходима регистрация.
Лекция Никиты Явейна «Новая жизнь архитектурных памятников»
19:00
Руководитель архитектурного бюро «Студия 44», ответственного за реконструкцию Главного штаба, вместе с реставраторами студии расскажет об опыте трансформации.
Театр
Спектакль «Турандот», Театр им. Пушкина
18:00
В версии Константина Богомолова «Турандот» сказка Карла Гоцци соединилась с романом Федора Достоевского. Смотреть здесь.
Спектакль «Ваш Гоголь. Последний монолог», Александринский театр
19:00
Авторская редакция спектакля 2011 года, возвращение к Гоголю для режиссера Валерия Фокина не случайно – мы все помним его триумфального «Ревизора».
Спектакль «Черный всадник», Театр Талия
20:00 (мск)
Гамбургский Театр Талия покажет архивную запись спектакля Роберта Уилсона на музыку Тома Уэйтса. Она будет доступна сутки после трансляции.
Опера «Богема», «Русские сезоны»
20:00
Проект Русские сезоны» продолжает начнет неделю оперой Пуччини (запись была в рамках фестиваля «Опера-всем»). Дирижер — Фабио Мастранджело. Смотреть здесь.
Мода
Мастер-класс Ushatava и Ивана Хохлова
Смотрим прямой эфир Ushatava о том, как вести активную жизнь дома, и Ивана Хохлова, CEO 12storeez, о том, как сохранить бизнес во время кризиса.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Посмотреть все показы русских дизайнеров можно сегодня в течение дня. А о том, кто участвует от Петербурга, мы писали здесь.
Кино и сериалы
«Звоните ДиКаприо!»
22:00
Мини-сериал Жоры Крыжовникова, задолго до документального фильма Юрия Дудя рассказавший об эпидемии ВИЧ в России, теперь будут показывать по ТНТ с лозунгом «самая драматичная роль Александра Петрова» (кстати, так оно и есть).
Концерты и музыка
Оратория «Мессия», Пермский театр оперы и балета
17:00 (по мск)
Ораторию Генделя для солистов, хора и оркестра исполнят сопрано — Диляра Идрисова, меццо-сопрано — Наталия Ляскова, тенор — Сергей Годин, бас — Лисандро Абади.
Концерт James Blake
22:00
Музыкант даст онлайн-концерт в своем Instagram. Кстати, уже не в первый раз.
Еда
Как приготовить черный кофе
Бариста кофейни «Человек и пароход» снял атмосферное меланхоличное видео, в котором рассказывает, как правильно заварить хороший американо дома.
Спорт
Онлайн-курс Тани Рыбаковой
ЗОЖ-коуч из Петербурга Таня Рыбакова запустила бесплатный семидневный курс по мотивации: как начать вести здоровый образ жизни и худеть.
Дети
Спектакль «Ваня Датский», Московский детский театр теней
До 12 апреля будет опубликована запись постановки по сказу Бориса Шергина о мальчике Ване, сбежавшем от мамы в море и ставшим капитаном. Смотреть здесь.
7 апреля, вторник
Лекции и образование
Онлайн-школа от «Яндекса»
9:00
«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу для детей. Подробнее здесь.
Вебинар о городской флоре и фауне
18:00
Экологический фестиваль «ВузЭкоФест» проведет вебинар. Его спикеры – сооснователь проекта «Дикие города» Павел Боев и организатор iNaturalist Challenge Екатерина Беликина.
Лекция Льва Лурье
19:30
С 7 апреля по вторникам слушаем онлайн-лекции Льва Яковлевича из юбилейного цикла в честь его 70-летия. Первая – о том, как же стать петербуржцем, чтобы город тебя принял. Подробнее здесь.
Интервью и встречи
Интервью с Доктором Филом
11:00
В прямой эфир «Собака.ru» в Instagram выйдет врач-терапевт и медицинский Филипп Кузменко (он же Доктор Фил). О том, нужно ли все же носить маски и перчатки и помогут ли вам солнцезащитные очки у него узнает редактор рубрики «ЗОЖ» Катерина Резникова.
Интервью с Андреем Курпатовым
19:00
«Собака.ru» продолжает вести интервью в прямом эфире в Instagram. Директор «Моды и искусства» Ксения Гощицкая узнает, как справляться с самоизоляцией у Андрея Курпатова.
Искусство
«Искусство Месопотамии», Пушкинский музей
11:00
Виртуальная экскурсия на платформе zoom для детей 7-11 лет: как жили вавилоняне и ассирийцы, что такое законы Хаммурапи и как в Муждуречье строили храмы в виде пирамид. Необходима регистрация.
Экскурсия по выставке изделий императорского фарфорового завода XIX-XX веков, Эрмитаж
13:00
Экскурсоводы Эрмитажа расскажут обо всем: от пышных императорских сервизов до революционного фарфора.
Вебинар Дмитрия Озеркова
14:00
Заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа прочтет лекцию «Искусство в эпоху онлайн»: как адаптируются художники и причем тут искусственный интеллект и дроны.
Театр
«Аида», Метрополитен-опера
2:30
С двух ночи 7 апреля и до 1:30 8 апреля на платформе Play будет доступна запись оперы Верди. В партии Аиды – сопрано №1 в мире Анна Нетребко.
Опера «Борис Годунов», Большой театр
19:00
Опера Мусоргского по одноименной драме Пушкина прозвучит в версии, записанной в конце декабря. Дирижер – Туган Сохиев, в заглавной партии – Михаил Казаков.
Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро», Александринский театр
19:00
Моноспектакль народного артиста России Николая Сергеевича Мартона по творчеству Вертинского. Во вторник – в трансляции «Триколора» (приложение скачивается бесплатно).
Аудиоспектакль «Елизавета Бам»
Премьера платформы «Мобильный Художественный театр» — абсурдистский хоррор Даниила Хармса о девушке, которая сидела одна в комнате, когда снаружи постучали. Слушать в приложении (скачать можно здесь и здесь).
Кино и сериалы
«Это я»
На платформе Start вышел последний законченный проект погибшего в ЦАР режиссера Александра Расторгуева – захватывающий и по-настоящему живой документальный сериал о восьми российских женщинах.
Еда
«Готовим дома с Русланом Закировым»
16:00
Шеф-повар Kuznyahouse учит готовить в прямом эфире в профиле ресторана в Instagram. В прежних выпусках (они доступны в IGTV) уже были сырники и яйца пашот с лососем.
Вечеринки
Стримы TEST FM
Независимое онлайн-радио и комьюнити регулярно проводит прямые эфиры. Но записи их стримов не менее зажигательны. Даже для вечеринок вторника.
Спорт
Йога с Zaryad Studio
Во вторник занимаемся йогой с Zaryad Studio (от adidas) – урок проведет ее основатель Виктор Кондратенко.
Дети
Иван Дорн читает «Вредные советы»
Певец Иван Дорн выложил в своем Instagram (IGTV тоже) трогательное видео, как он читается знаменитые «Вредные советы». Невероятно смешно, обаятельно и понравится и детям, и их родителям.
8 апреля, среда
Лекции и образование
Онлайн-уроки по литературе с Дмитрием Быковым
17:00 и 18:00
На этот раз на лекциях по литературе Дмитрий Быков расскажет, что же такое романтизм (для 7-8 классов) и социальный реализм (для 10-11 классов). Подробнее здесь.
Интервью и встречи
Интервью с Ильей Чехом
14:00
«Собака.ru» продолжает вести интервью в прямом эфире в Instagram. Редактор редактор спецпроектов и танц-колумнист Ольга Угарова побеседует с основателем компании «Моторика».
Искусство
Экскурсия в Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа
13:00
Научные сотрудники музея покажут Механические дрожки мастера Кузнецова с верстометром и встроенным механическим органчиком —автомобили премиум-класса 18 века.
«Женский образ в искусстве: от древнего Египта до постимпрессионизма», Пушкинский музей
14:00
На примере скульптур и картин из коллекции музея зрители увидят, какими средствами мастера разных эпох формировали образ идеальной женщины. Необходима регистрация.
Онлайн-экскурсия «Леон Бакст. Древний ужас», Русский музей
16:30
Онлайн-экскурсия актуальна как никогда — полотно 1908 года запечатлевает гибель античной цивилизации в разгар природного катаклизма.
Театр
Спектакль «Один слуга, два господина», Королевский национальный театр
До 9 апреля на платформе Play доступна запись постановки Королевского национального театр по мотивам пьесы Карло Гольдони. В главных ролях — Джеймс Корден, Оливер Крис и Джемайма Рупер.
Спектакль «Рок. Дневник Анны Франк», Театр им. Пушкина
18:00
Спектакль-концерт по дневникам Анны Франк поставил Семен Серзин. Заглавная роль – у Виктории Исаковой, помогают ей – рок-музыканты («АукцЫон», «ДДТ», «Аквариум»). Смотреть здесь.
Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро», Александринский театр
19:00
Моноспектакль народного артиста России Николая Сергеевича Мартона по творчеству Вертинского. Трансляция – в соцсетях театра.
Ледовый спектакль «Ромео и Джульетта», «Русские сезоны»
20:00
Ледовая версия пьесы Шекспира – спектакль фигуриста Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Смотреть здесь.
Кино и сериалы
«Двадцатые»
Документальный сериал о том, легко ли быть молодымв 2020-м. Первая серия – про татуировки с нарративом музыканта Петара Мартича из «Пасош».
Еда
Дневник команды El Copitas и Paloma Cantina
Самый титулованный бар Восточной Европы запустил ежедневный видео-дайджест El Copitas Bar Journal, в котором ребята рассказывают о том, как они переживают кризис и чем заняты.
Вечеринки
Диджей-сет Dima Midborn
17:01
В 17:01 подключаемся на онлайн-сет от Dima Midborn в аккаунте @levis_russia в Instagram.
Спорт
Современный танец с Владимиром Варнавой
11:30
Хореограф Владимир Варнава практически еждневно проводит лайв-занятия по современному танцу в своем Instagram.
Дети
Спектакль «Рикки-Тикки-Тави», Большой театр кукол
На странице петербургского БТК во «ВКонтакте» доступна запись спектакля Руслана Кудашова по мотивам рассказа Киплинга.
9 апреля, четверг
Лекции и образование
«Энциклопедия воспитания. Так как же все-таки воспитывать?»
19:30
Семейный и возрастной психолог Катерина Мурашова прочтет онлайн-лекцию для ДК Лурье о том, как же воспитывать (и надо ли) детей.
«Трансформация образования и новый социальный запрос»
Политолог Екатерина Шульман обсудит с геймификатором и учителем Ильей Заславским, что будет с нашим образованием.
Интервью и встречи
Интервью с Аленой Владимирской
17:00
Прямой эфир в Instagram «Собака.ru» редактор раздела «Город» Ксении Морозовой с главным рекрутером страны Аленой Владимирской — о том, что делать, если вас уволили в самый разгар кризиса и в каких сферах сейчас продолжают искать сотрудников.
Искусство
Онлайн-экскурсия про Владимира Татлина, Русский музей
16:30
Онлайн-экскурсия, посвященная абстрактной композиции Владимира Татлина «Угловой контррельеф», которая экспонируется в Русском музее: зрители узнают, как художник «порывал» традиционной «картинной» живописью.
Театр
Балет «Ромео и Джульетта», Королевская опера в Стокгольме
До 11 апреля Королевская опера в Стокгольме выложила видеозапись балета «Ромео и Джульетта» в постановке Матса Эка. Дирижер – Александр Поляничко.
«Маяковский. Баня», Александринский театр
19:00
Премьера Николая Рощина на исторической сцене Александринского театра по почти забытой пьесе Владимира Маяковского. В четверг – в трансляции «Триколора» (приложение скачивается бесплатно).
Мода
Лекция «Картина, стиль, мода», Русский музей
Как костюм стал частью дизайна, что могу рассказать парадные портреты героев эпохи сталинского времени и как мода превратилась в арт-объект.
Кино и сериалы
«Мальчик русский»
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина – тонкий антивоенный манифест с музыкой Рахманинова про ослепшего в боях Первой мировой подростка и тревожное вслушивание в современность.
Еда
«Карантин-шоу» Романа Лошманова
Гастрономический журналист, бывший главный редактор журнала «Афиша. Еда» интервьюирует сидящих на карантине коллег и знакомых: ресторатором Тахир Холикбердиев, например, рассказывает о том, как не есть лишнего в самоизоляции, а шеф-повар White Rabbit Владимир Мухин рассуждает о будущем еды.
Вечеринки
Стримы Boiler Room
Вместо спортивных упражнений рекомендуем устроить рейв с домочадцами под диджей-сеты формации Boiler Room. Выбираем запись и танцуем!
Дети
Детские игры от Ксении Букши
Петербургская писательница знает множество классных и простых игр для детей разных возрастов. Подробнее здесь и здесь.
10 апреля, пятница
Лекции и образование
Cinema Studies
Восемь лекций философа и культуролога Александра Павлова, автора отличных книг и Telegram-канала «Постыдное удовольствие».
Искусство
Онлайн-лекция «Алгоритмы в живописи», Русский музей
17:30
В своей трансляции Русский музея расскажет, как понимать живопись и как она создается (шаг за шагом).
Онлан-бар «На районе», Институт исследования стрит-арта
19:00
Разговор с уличными художниками из Севастополя и Симферополя Алексеем Kislow, Aboya_Ytopa, Павлом Rtue, и другими крымскими стрит-артистами. Необходима регистрация.
Театр
Балет «Щелкунчик», Большой театр
19:00
Самый волшебный балет Чайковского покажут в классической версии – настоятельно рекомендуется всем детям от 6 лет и до бесконечности.
«Маяковский. Баня», Александринский театр
19:00
Премьера Николая Рощина на исторической сцене Александринского театра по почти забытой пьесе Владимира Маяковского. Трансляция – в соцсетях театра.
Мода
Мастер-класс Tamara Kalinic
19:30
В аккаунте @PinkoOfficial смотрим трансляцию от Tamara Kalinic – лондонского дизайнера украшений, которая входит в 100 главных инфлюенсеров по версии Times.
Кино и сериалы
«Почему женщины убивают»
Шоураннер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри создал гротескный фем-проект в ярких тонах о сложностях семейной жизни в любые времена.
Концерты и музыка
Концерт ансамбля «Солисты Москвы», «Русские сезоны»
20:00
Камерный ансамбль под управлением Юрия Башмета, исполняющий музыку Альфреда Шнтике, можно послушать в пятницу. Запись была сделана в Германии. Смотреть здесь.
Еда
Мастер-классы от команды Probka
Команда ресторанов Арама Мнацаканова в своем инстаграме выкладывает рецепты популярных блюд под хэштегом #amkitchen. По руководством шеф-повара Антонио Фреза учимся готовить правильную пармиджану и пиццу с каламбрийской салями.
11 апреля, суббота
Лекции и образование
Лекция Людмилы Вербицкой
Самой Людмилы Алексеевны Вербицкой, экс-ректора и президента СПбГУ, уже, к сожалению, нет. Но ее голос можно услышать в аудиолекциях про произносительные нормы.
Театр
Спектакль «Родина», Центр им. Вс. Мейерхольда
Центр им. Вс. Мейерхольда выложил запись спектакля Андрея Стадникова «Родина», получившего спецприз жюри премии «Золотая Маска».
Мода
Подкаст «Чему учили женские журналы прошлых веков»
Как журналы формируют наше представление об идеальном женском образе, каким он было в 18-ом века и какой сейчас – расскажут в подкасте на «Культура.РФ».
Кино и сериалы
«Шучу»
Драмеди-сериал о том, как сложно отпустить прошлое и снова стать счастливым, пережив трагедию. Роль ведущего детского шоу Джеффа Пиклза играет Джим Керри.
Концерты и музыка
Концерт Little Big
20:00
Хедлайнеры отмененного «Евровидения» устроят рейв-концерт в прямом эфире. Смотреть здесь.
Еда
Рецепт шоколада, каким его пили майя
Ресторанный критик Иван Глушков рассказывает о том, как готовить шоколатль – напиток племени майя, который европейцы со временем превратили в горячий шоколад и какао.
12 апреля, воскресенье
Лекции и образование
Документальное кино между вымыслом и реальностью
Подкаст из пяти серий посвящен тому, как документалисты показывают реальность и становится ли она отчасти художественной правдой, когда речь идет о точке зрения режиссера и монтаже.
Театр
Аудиоспектакль «Отравленный пояс»
Еще одна премьера платформы «Мобильный Художественный театр» на этой неделе – аудиоспектакль «Отравленный пояс» по одноименной повести Артура Конан Дойла, написанной им накануне Первой Мировой войны. Слушать в приложении (скачать можно здесь и здесь).
Мода
Джаз от дизайнера Вирджила Абло
Слушаем джаз от Вирджила Абло – два часа импровизации прямо из дома дизайнера. Запись опубликована на Dazed.
Кино и сериалы
«Милана»
Трогательный документальный фильм Мадины Мустафиной про 7-летнюю девочку Милану из неблагополучной семьи, живущую с мамой в лесу. Рекомендуется любителям пожаловаться, что они в повседневности сталкиваются со множеством проблем.
Еда
Безалкогольные коктейли от Ивана Гринько и Сони Таюрской
Солистка группы Little Big и бартендер Иван Гринько учат готовить детокс-коктейли: матча-латте на миндальном молоке, воду с мятой и корицей и смузи с киви, петрушкой и медом.
Спорт
Серия прямых эфиров «Время для себя»
Marble Lab рассказывает рекомендует необычный фитнес – для лица.
Дети
Спектакль «Оловянный солдатик», Большой театр кукол
Еще один детский спектакль петербургского БТК – история любви балерины и солдатика в версии Яны Туминой.
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