Интернет-программа в карантине: Что посмотреть и чему научиться с 6 по 12 апреля

Лекции и образование

Экскурсия по Исаакиевскому собору

Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение на платформе VK Mini Apps с виртуальными экскурсиями по Петербургу. Уже сейчас можно, не нарушая режим самоизоляции, сходить в Исаакиевский собор.

Онлайн-лекция Артема Новиченкова

17:00

Интеллектуальный клуб «418» запускает открытую онлайн-программу. В понедельник – литературовед и писатель Артем Новиченков на примере текстов Пушкина и Камю попробует осмыслить, что происходит с миром сейчас.

Интервью и встречи

Интервью с Еленой Крыгиной

17:00

«Собака.ru» продолжает вести интервью в прямом эфире в Instagram. Сегодня директор «Моды и искусства» Ксения Гощицкая поговорит с beauty-блогером Еленой Крыгиной.

Интервью с Евгением Водолазкиным

19:00

Эстафету прямых эфиров «Собака.ru» в Instagram продолжит писатель Евгений Водолазкин, с которым побеседует редактор «Аперитива» Игорь Топорков.

Искусство

Лекция «Предел совершенства. Живопись Рафаэля», Пушкинский музей

19:00

Онлайн-лекция к 500-летию художника, при жизни названного «божественным». Необходима регистрация.

Лекция Никиты Явейна «Новая жизнь архитектурных памятников»

19:00

Руководитель архитектурного бюро «Студия 44», ответственного за реконструкцию Главного штаба, вместе с реставраторами студии расскажет об опыте трансформации.

Театр

Спектакль «Турандот», Театр им. Пушкина

18:00

В версии Константина Богомолова «Турандот» сказка Карла Гоцци соединилась с романом Федора Достоевского. Смотреть здесь.

Спектакль «Ваш Гоголь. Последний монолог», Александринский театр

19:00

Авторская редакция спектакля 2011 года, возвращение к Гоголю для режиссера Валерия Фокина не случайно – мы все помним его триумфального «Ревизора».

Спектакль «Черный всадник», Театр Талия

20:00 (мск)

Гамбургский Театр Талия покажет архивную запись спектакля Роберта Уилсона на музыку Тома Уэйтса. Она будет доступна сутки после трансляции.

Опера «Богема», «Русские сезоны»

20:00

Проект Русские сезоны» продолжает начнет неделю оперой Пуччини (запись была в рамках фестиваля «Опера-всем»). Дирижер — Фабио Мастранджело. Смотреть здесь.

Мода

Мастер-класс Ushatava и Ивана Хохлова

Смотрим прямой эфир Ushatava о том, как вести активную жизнь дома, и Ивана Хохлова, CEO 12storeez, о том, как сохранить бизнес во время кризиса.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Посмотреть все показы русских дизайнеров можно сегодня в течение дня. А о том, кто участвует от Петербурга, мы писали здесь.

Кино и сериалы

«Звоните ДиКаприо!»

22:00

Мини-сериал Жоры Крыжовникова, задолго до документального фильма Юрия Дудя рассказавший об эпидемии ВИЧ в России, теперь будут показывать по ТНТ с лозунгом «самая драматичная роль Александра Петрова» (кстати, так оно и есть).

Концерты и музыка

Оратория «Мессия», Пермский театр оперы и балета

17:00 (по мск)

Ораторию Генделя для солистов, хора и оркестра исполнят сопрано — Диляра Идрисова, меццо-сопрано — Наталия Ляскова, тенор — Сергей Годин, бас — Лисандро Абади.

Концерт James Blake

22:00

Музыкант даст онлайн-концерт в своем Instagram. Кстати, уже не в первый раз.

Еда

Как приготовить черный кофе

Бариста кофейни «Человек и пароход» снял атмосферное меланхоличное видео, в котором рассказывает, как правильно заварить хороший американо дома.

Спорт

Онлайн-курс Тани Рыбаковой

ЗОЖ-коуч из Петербурга Таня Рыбакова запустила бесплатный семидневный курс по мотивации: как начать вести здоровый образ жизни и худеть.

Дети

Спектакль «Ваня Датский», Московский детский театр теней

До 12 апреля будет опубликована запись постановки по сказу Бориса Шергина о мальчике Ване, сбежавшем от мамы в море и ставшим капитаном. Смотреть здесь.