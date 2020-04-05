Александринский театр запускает проект #надомашнем в официальном Instagram-аккаунте. Об этом сообщили в социальных сетях представители театра.
Артисты Александринского театра запускают проект #надомашнем. Они будут вести прямые эфиры и рассказывать о жизни на карантине
Артисты будут в режиме онлайн вести страницу в течение дня и делиться своими советами о интересном времяпровождении на карантине, расскажут о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах и музыке. Кром того, они будут выходить в прямой эфир, во время которого ответят на вопросы подписчиков и зрителей.
Уже в понедельник, 6 апреля, артист и музыкант Александр Лушин проведет день с подписчиками театра. На следующий день его сменит Иван Ефремов, а 8 апреля — Игорь Мосюк. Прямые эфиры будут начинаться в шесть часов вечера.
Ранее Александринский театр перенес онлайн-премьеру спектакля «Нана» режиссера Андрия Жолдака на неопределенный срок. Постановочная группа спектакля не смогла прибыть в Петербург в связи с закрытием границ из-за распространения COVID-19.
Напомним, Александринский театр запустил онлайн-трансляции своих спектаклей. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.
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