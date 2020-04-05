Артисты Александринского театра запускают проект #надомашнем. Они будут вести прямые эфиры и рассказывать о жизни на карантине

Артисты будут в режиме онлайн вести страницу в течение дня и делиться своими советами о интересном времяпровождении на карантине, расскажут о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах и музыке. Кром того, они будут выходить в прямой эфир, во время которого ответят на вопросы подписчиков и зрителей.