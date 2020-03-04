Почему нужно увидеть постановку-притчу Юлии Ауг «Перемирие» о войне на Донбассе?

Квартет «укров» и «сепров» собирает из узких металлических труб двухэтажную конструкцию, попутно налаживая коммуникацию не только друг с другом, но и с Марией, у которой, конечно же, в хозяйстве каждой твари по паре. Бывший художник, более других мечтающий о мирной жизни, проявляет и большую заинтересованность в девушке. Перемирие установливается, жизнь налаживается, но дом достроят и придется разойтись по разные стороны дороги, по которой солдаты сюда пришли. В финале мина все-таки взорвется, но без трагических последствий. На героев прольется очистительный ливень, а завершенный дом станет пространством, которое примет всех живых существ без исключения – вне зависимости от их вероисповедания, политических взглядов и происхождения.

Осмысление любой катастрофы и ее последствий, будь то война, геноцид, погром или локальная резня, требует, как правило, определенной исторической дистанции. Она позволяет воспринимать события рассудочно и менее эмоционально. Военный конфликт, идущий на украинской земле прямо сейчас, когда-нибудь будет отрефлексирован в деталях. Сегодня же необходимая отстраненность возникает через притчевую форму. Что уже немало.

Фото Юлии Ауг: Игорь Павлов

Фото спектакля (предоставлены театром): Павел Бурыкин

Ближайший спектакль 17 марта