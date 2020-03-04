В театре «На Литейном» прошла премьера «Перемирия» в постановке режиссера и актрисы Юлии Ауг. Спектакль основан на пьесе-притче украинского драматурга Алексея Куралеха, получившего за нее первое место в номинации «Весь мир» драматургического конкурса «Ремарка-2018». Критик Наталия Эфендиева рассказывает, почему его нужно увидеть.
Почему нужно увидеть постановку-притчу Юлии Ауг «Перемирие» о войне на Донбассе?
В театре «На Литейном» прошла премьера «Перемирия» в постановке режиссера и актрисы Юлии Ауг. Спектакль основан на пьесе-притче украинского драматурга Алексея Куралеха, получившего за нее первое место в номинации «Весь мир» драматургического конкурса «Ремарка-2018». Критик Наталия Эфендиева рассказывает, почему его нужно увидеть.
Перед началом спектакля зрителям выдают либо треугольник, либо кружок. В таком свободном порядке формируются две группы людей. У каждой свой провожатый, который рассказывает небольшую историю о локальных событиях этой войны, перед тем как отправиться в зал. Точнее, на сцену, где вдоль боковых кулис размещены скамьи для публики, а все действие будет разыграно на довольно узком пространстве, выглядящем как дорога без начала и конца. Здесь вскоре появятся четверо солдат: два «укра» и два «сепара». Они получили задание восстановить разрушенный арт-обстрелом дом беременной Марии (Наталья Ионова). На все отведена одна неделя, за которую, как известно, можно создать мир, не то, что отремонтировать деревенскую постройку. Возведением новых стен займутся Ной (Сергей Шоколов) и Ахилл (Михаил Лучко), Че Гевара (Виталий Гудков) и Шумахер (Сергей Колос). А совместные занятия мирным делом известным образом сближают. Ненавидящие друг друга в начале солдаты вынуждены вступать в диалог с противоположной стороной – размежевание нивелируется, долгожданный мир вроде бы наступает. Но перед тем как разойтись в разные стороны, сначала Че Гевара кладет мину в вещмешок Ноя, затем Ахилл, заметив маневр, вытаскивает снаряд и перекладывает его в рюкзак Шумахера.
Драматург Алексей Куралех избрал для «Перемирия» жанр притчи. Пожалуй, один из немногих возможных сегодня, если речь идет об украинском вооруженном конфликте. Иносказательный нарратив с легко считываемыми библейскими аллюзиями позволяет отстраниться от текущих событий, насколько это вообще возможно, и уйти от того, чтобы встать на чью-то сторону. Впрочем, характеры и ситуации слишком предсказуемы и почти не оставляют пространства воображению постановщика и исполнителей. Режиссер Юлия Ауг вместе с артистами весь спектакль преодолевают схематичность драматического текста. Актеры делают типичные характеры живыми и вызывающими то сочувствие, то недоумение, то неприязнь. У каждого есть и по-человечески понятная запоминающаяся черта. Ахилл одержим местью за погибшего друга. Шумахер просто выполняет свою работу: до войны была одна, теперь вот эта. Че Гевара таскает в рюкзаке биографию своего тезки из серии ЖЗЛ, вдохновляясь ею на коротких привалах. Ной – в прошлом художник, без большого таланта, но именно он оказывается самым рефлексирующим и совестливым из всей четверки. Первых трех война давно уже расчеловечила и единственный, кто сумел сохранить в себе остатки гуманизма, это хлипковатый интеллигент. Он то и дело вмешивается в стычки, возникающие по ходу работы.
Квартет «укров» и «сепров» собирает из узких металлических труб двухэтажную конструкцию, попутно налаживая коммуникацию не только друг с другом, но и с Марией, у которой, конечно же, в хозяйстве каждой твари по паре. Бывший художник, более других мечтающий о мирной жизни, проявляет и большую заинтересованность в девушке. Перемирие установливается, жизнь налаживается, но дом достроят и придется разойтись по разные стороны дороги, по которой солдаты сюда пришли. В финале мина все-таки взорвется, но без трагических последствий. На героев прольется очистительный ливень, а завершенный дом станет пространством, которое примет всех живых существ без исключения – вне зависимости от их вероисповедания, политических взглядов и происхождения.
Осмысление любой катастрофы и ее последствий, будь то война, геноцид, погром или локальная резня, требует, как правило, определенной исторической дистанции. Она позволяет воспринимать события рассудочно и менее эмоционально. Военный конфликт, идущий на украинской земле прямо сейчас, когда-нибудь будет отрефлексирован в деталях. Сегодня же необходимая отстраненность возникает через притчевую форму. Что уже немало.
Фото Юлии Ауг: Игорь Павлов
Фото спектакля (предоставлены театром): Павел Бурыкин
Ближайший спектакль 17 марта
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.