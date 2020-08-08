В минувшую пятницу, 7 августа, в Москве на «ВЭБ Арене» «Зенит» боролся с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Победа досталась петербуржцам — они обыграли московский клуб со счетом 2:1, тем самым получив «третий подряд трофей».
«Зенит» завоевал Суперкубок России, одержав победу в матче с московским «Локомотивом»
Это наша команда. Это наша победа! 💙🏆 pic.twitter.com/DqMZPqqdEu— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 7, 2020
Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба на 14-й минуте, а также Магомед Оздоев — на 69-й минуте. Добавим, что Суперкубок 2020 года стал пятым по счету в истории петербургского клуба: ранее «Зенит» завоевывал этот трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 году. На сегодняшний день больше только у ЦСКА — 7 штук.
Ранее «Зенит» выиграл Кубок России по футболу. И второй раз в истории оформил золотой дубль! Матч с подмосковными «Химками», состоявшийся на «Екатеринбург Арене», завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба.
Напомним, 5 июля «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 2:4 и досрочно стал чемпионом России по футболу, набрав 62 очка. В истории российских чемпионатов впервые так рано был получен титул.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.