«Зенит» завоевал Суперкубок России, одержав победу в матче с московским «Локомотивом»

Ранее «Зенит» выиграл Кубок России по футболу. И второй раз в истории оформил золотой дубль! Матч с подмосковными «Химками», состоявшийся на «Екатеринбург Арене», завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба.

Напомним, 5 июля «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 2:4 и досрочно стал чемпионом России по футболу, набрав 62 очка. В истории российских чемпионатов впервые так рано был получен титул.