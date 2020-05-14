«ВКонтакте» запускает площадку для онлайн-занятий спортом с Юрием Смекаловым, Самирой Мустафиевой, Ольгой Маркес и другими тренерами

«Пока спортзалы закрыты и даже на турниках во дворе упражняться нельзя, нам всем нужно поддерживать здоровый образ жизни. Надеемся, что с помощью проекта «Тренировки» наши пользователи найдут для себя интересные и полезные занятия, а для тренеров эта площадка станет хорошим способом развивать личный бренд и привлекать новую аудиторию на свои страницы. На платформе найдутся уроки для тех, кто просто решил разнообразить самоизоляцию, для желающих улучшить форму и даже адаптация профессиональных тренировок к домашним условиям для опытных атлетов», — рассказывает Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте».

Будут классические курсы с профессиональными спортсменами, фитнес-тренерами, хореографами и блогерами, а также отдельная рубрика с зарядками. В последней уже заявлены амбассадор Российского футбольного союза России Руслан Нигматуллин, солист и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, тренер Футбольного Клуба «Зенит» Анатолий Тимощук и даже космонавты, однако их имена пока не раскрываются.

Представители социальной сети также рассказывают, что тренировки в прямом эфире будут проводить пятикратная чемпионка мира в синхронном плавании Марина Голядкина, гимнастка и основительница SM Stretching Самира Мустафиева, основательница проекта SEKTA Ольга Маркес («Собака.ru» недавно выпускала с ней совместную тренировку), а также телеведущая Ирена Понарошку и педагоги центра PROТАНЦЫ.

Чтобы выбрать тренировку, необходимо вступить в официальное сообщество проекта и обсудить с чат-ботом свои предпочтения. После этого бот предложит занятия и поможет составить удобное расписание. В приложение «Коронавирус» команда социальной сети также добавит раздел «Тренировки».



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