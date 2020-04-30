В 2021 году УЕФА проведет отложенный Чемпионат Европы в тех же городах, где и планировал. Петербург — в их числе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также надеется сохранить практически неизменным и расписание матчей чемпионата.

«Ожидается, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы настроены провести турнир с тем же расписанием и в тех же 12 городах. Тем не менее на сегодняшний день календарь турнира официально не утвержден. Мы продолжаем находиться в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу», — пояснили в пресс-службе УЕФА.

Матчи Евро-2020 планировалось провести в 12 городах континента: Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне. Последний собирался принять полуфиналы и финал.

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенос Евро-2020 на год, стало известно 12 марта, однако официальное заявление УЕФА опубликовал позднее. Также 13 марта, УЕФА впервые приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. В России соревнования планировались только в Петербурге. Это четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа — 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.

Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата, а Государственный Эрмитаж объявил о намерениях представить во время Евро-2020 в Главном штабе выставку о футбольном клубе «Зенит».

На работу организационного комитета в Петербурге было выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы.

Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Послами Евро-2020 уже стали Константин Хабенский, Валерий Гергиев, Александр Кержаков и Диана Вишнева.

Фан-зоны планировали организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади. Позже стало известно, что фан-зона также откроется на Дворцовой площади.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.