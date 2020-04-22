Елизавета Туктамышева примет участие в онлайн-шоу, которое соберет средства на борьбу с COVID-19

В апреле 2019 года Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Она установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла — это лучший результат в сезоне. Ранее фигуристка заявила, что собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде-2022 в Китае. «У меня есть планы на Олимпиаду. Я сейчас чувствую в себе силы и готова побороться за этот титул и дожить до Олимпийских игр».

А еще Туктамышева заявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио. Причиной отмены выступления послужили «технические проблемы», а «еще одна пропущенная Олимпиада» стала для Елизаветы «настоящим проклятьем». Важно: проверка на внимательность!

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