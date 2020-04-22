Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева примет участие в благотворительном онлайн-шоу Open Ice, в рамках которого пройдет сбор средств на борьбу с коронавирусом. Организаторами события выступили Международный союз конькобежцев и трехкратная призерка чемпионатов мира по фигурному катанию в танцах на льду из Канады Кэйтлин Уивер.
Елизавета Туктамышева примет участие в онлайн-шоу, которое соберет средства на борьбу с COVID-19
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Сорочка Victoria Beckham, юбка Roland Mouret, серьги Marni, босоножки Gianvito Rossi (все — ДЛТ)
Вместе с Туктамышевой и Уивер в прямой эфир YouTube-канала Союза выйдут Алена Савченко, Скотт Хэмилтон, Мэрил Дэвис, Чарли Уайт, Екатерина Гордеева, Патрик Чан, Меган Дюамель, Эрик Редфорд, призеры Олимпиады Нэтан Чен, Мишель Кван, Трейси Уилсон, Хавьер Фернандес, чемпионка мира Ше-Линн Бурн, Курт Браунинг, Юка Сато, Тодд Элдридж, призеры чемпионата мира Сатоко Мияхара, Галит Хайт, а также тренер Брайан Орсер и хореограф Сандра Безич.
Трансляция состоится 25 апреля. Фигуристы проведут в рамках шоу викторины и видеотренировки.
Напомним, в начале апреля Елизавета Туктамышева показала новую произвольную программу, созданную вместе со своими фанатами. Поставить номер ей помогал артист Мариинского театра и хореограф Юрий Смекалов, а автором музыки к программе выступил композитор Бхима Юнусов.
В апреле 2019 года Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Она установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла — это лучший результат в сезоне. Ранее фигуристка заявила, что собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде-2022 в Китае. «У меня есть планы на Олимпиаду. Я сейчас чувствую в себе силы и готова побороться за этот титул и дожить до Олимпийских игр».
А еще Туктамышева заявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио. Причиной отмены выступления послужили «технические проблемы», а «еще одна пропущенная Олимпиада» стала для Елизаветы «настоящим проклятьем». Важно: проверка на внимательность!
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