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«Зенит» доставляет бесплатные продуктовые наборы фанатам старше 65 лет. Первым курьером стал Андрей Аршавин

В пятницу, 10 апреля, футбольный клуб «Зенит» и Яндекс.Лавка начали доставлять бесплатные продуктовые наборы футбольным фанатам старше 65 лет и маломобильным группам населения, у которых есть сезонные абонементы. Об этом сообщается на сайте «Зенита».

  • Фото: официальный сайт "Зенита"

Первую доставку еды осуществил легендарный футболист «Зенита» и тренер команды U-16 «Газпром»-Академии Андрей Аршавин. Перед этим ему измерили температуру, выдали маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок. 

Наборы будут доставлять каждую неделю до 30 апреля. При этом период доставки могут увеличить, если граждане старше 65 лет будут соблюдать режим обязательной самоизоляции и в следующем месяце.

Проект «Вместе победим!» направлен на борьбу с распространением коронавируса. На прошлой неделе сине-бело-голубые запустили доставку продуктовых наборов для ветеранов футбольного клуба «Зенит» старше 65 лет. Так, наборы уже получили Алексей Стрепетов, Владимир Савин, Вадим Храповицкий, Василий Данилов, Михаил Лохов и другие.


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Сабина Алиева,
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