«Зенит» доставляет бесплатные продуктовые наборы фанатам старше 65 лет. Первым курьером стал Андрей Аршавин

В пятницу, 10 апреля, футбольный клуб «Зенит» и Яндекс.Лавка начали доставлять бесплатные продуктовые наборы футбольным фанатам старше 65 лет и маломобильным группам населения, у которых есть сезонные абонементы. Об этом сообщается на сайте «Зенита».