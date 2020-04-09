Как пишет Daily Mail, в УЕФА опасаются, что некоторые города, принимающие Евро, не смогут подготовиться к чемпионату из-за экономических потерь на фоне пандемии коронавируса. В частности, это Рим и Бильбао в Испании. «Евро-2020 должен пройти по тому же расписанию в тех же городах. Однако пока график матчей окончательно не утвержден», — отметили в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. В России соревнования планировались только в Петербурге. Это четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа — 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.

Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата, а Государственный Эрмитаж объявил о намерениях представить во время Евро-2020 в Главном штабе выставку о футбольном клубе «Зенит».

На работу организационного комитета в Петербурге было выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы.

Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Послами Евро-2020 уже стали Константин Хабенский, Валерий Гергиев, Александр Кержаков и Диана Вишнева.

Фан-зоны планировали организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади. Позже стало известно, что фан-зона также откроется на Дворцовой площади.