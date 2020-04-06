Футболисты «Зенита» согласились на 50% сократить свои зарплаты из-за коронавируса

«Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом «Зенита» по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — отметил генеральный директор ФК Александр Медведев.

Из-за пандемии коронавируса все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. О снижении зарплат игрокам на время самоизоляции уже объявили московские «Спартак» и «Динамо», а также казанский «Рубин» и «Уфа». Грозненский «Ахмат» и «Сочи» в настоящий момент ведут переговоры.

Напомним, ранее игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Зенит» выделили личные средства в поддержку петербургских врачей. На эти деньги для больницы Святого Георгия будет закуплено необходимое в борьбе с коронавирусом медицинское оборудование и материалы. С 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге ведется именно в эту больницу Выборгском районе.