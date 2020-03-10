Фото: Станислав Райков

Напомним, в августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года, а в июне 2019 года — лучшим футболистом по итогам игрового сезона 2018-2019.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». Несмотря на это, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду на то, что нападающий петербургского «Зенита» договорится о продлении контракта с футбольным клубом сине-бело-голубых. А еще посмотрите, как перед матчем петербуржского СКА и московского ЦСКА Дзюба показал себя с другой стороны и примерил хоккейную форму.