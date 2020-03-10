9 марта на «Газпром-Арене» в Петербурге состоялся матч «Зенит»—«Уфа» 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Финальный счет показал ничью — 0:0. Капитаном сине-бело-голубых был назначен Артем Дзюба. «Собака.ru» публикует фоторепортаж — посмотрите, как это было.
Фоторепортаж: как прошел матч «Зенит»—«Уфа» на «Газпром-Арене»
В состав команды «Зенита» вошли Лунев, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Осорио, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Ригони и Малком, на скамейке запасных — Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин. За «Уфу» сыграли Беленов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов и Бизяк.
За свою историю клубы встретились в 12-ый раз — за это время «Зенит» одержал 7 побед, «Уфа» — одну, еще четыре матча завершились вничью. По итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 47 очками, «Уфа» занимает 8 место с 26-ю.
Фото: Станислав Райков
Напомним, в августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года, а в июне 2019 года — лучшим футболистом по итогам игрового сезона 2018-2019.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». Несмотря на это, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду на то, что нападающий петербургского «Зенита» договорится о продлении контракта с футбольным клубом сине-бело-голубых. А еще посмотрите, как перед матчем петербуржского СКА и московского ЦСКА Дзюба показал себя с другой стороны и примерил хоккейную форму.
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