21 января главный петербургский футбольный клуб заявил о создании команды для девушек. Ее состав пока неизвестен, зато названо имя тренера – это 5-кратная чемпионка России, 39-летняя Ольга Порядина. «Собака.ru» рассказывает, что известно о спортсменке на данный момент.
Что известно о первом тренере женского футбольного клуба «Зенит» Ольге Порядиной?
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Фото: ФК «Зенит»
В начале 2020 года зона влияния империи под названием «Зенит» расширилась – помимо мужских футбольной, баскетбольной и волейбольной команды, в семье сине-бело-голубых появился женский футбольной коллектив. Уже в этом году ЖФК «Зенит» начнет играть в чемпионате и Кубке России.
Возглавила команду тренер с именем – Ольга Порядина. К сожалению, женский футбол в России не очень известен широкой публике, поэтому тем, кто им не увлекается, мало что известно о ней. А достижений у нее побольше, чем у иных раскрученных футболистов-мужчин.
Ольга профессионально играла в футбол с 1995 по 2011 год, с 15 лет она уже выступала на профессиональном уровне и выходила на поле в составе «Энергии» из родного Воронежа. История не уникальная (в 15 звезда «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро уже блистал в родном «Индипендьенте», а одиозный Павел Мамаев бился за цвета московского «Торпедо»), но достойная внимания. При этом Порядина довольно рано завершила карьеру из-за травм (в 31 год), но до самого окончания профессиональных выступлений параллельно выступала за сборную России.
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Фото: ФК «Зенит»
Наверняка у Ольги Порядиной дома есть зал славы – в один шкаф все ее трофеи не уместить. Она пять раз становилась чемпионкой России (дважды все с той же воронежской «Энергией», трижды – с подмосковной «Россиянкой», одной из самых именитых женских команд страны), а Кубок России выигрывала девять раз! Для сравнения: самый титулованный футболист в истории постсоветской России Дмитрий Аленичев имеет в активе только шесть чемпионских титулов разных стран и четыре кубка. Весь мужской «Зенит» за всю свою историю был чемпионом страны шесть раз и пять раз брал кубок.
В коллекции Порядиной есть один необычный трофей – Кубок Италии. При том, что всю карьеру Ольга выступала только за российские клубы. Это уже издержки женского футбола: многие турниры в нем открытые, на них приглашают команды из других стран.
Ольга работает тренером восьмой год, и карьера ее развивается поступательно. Начинала в школе «Россиянки», затем возглавила женскую сборную России U-17, затем – молодежку (U21), а теперь встала у руля «Зенита». Как тренер Порядина – 3-кратная победительница международного турнира среди женских молодежных сборных «Кубанская весна» (2014, 2015, 2017) и 2-кратная победительница Турнира развития УЕФА (2014, 2015).
Текст: Игорь Топорков
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