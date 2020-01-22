Что известно о первом тренере женского футбольного клуба «Зенит» Ольге Порядиной?

В начале 2020 года зона влияния империи под названием «Зенит» расширилась – помимо мужских футбольной, баскетбольной и волейбольной команды, в семье сине-бело-голубых появился женский футбольной коллектив. Уже в этом году ЖФК «Зенит» начнет играть в чемпионате и Кубке России.

Возглавила команду тренер с именем – Ольга Порядина. К сожалению, женский футбол в России не очень известен широкой публике, поэтому тем, кто им не увлекается, мало что известно о ней. А достижений у нее побольше, чем у иных раскрученных футболистов-мужчин.

Ольга профессионально играла в футбол с 1995 по 2011 год, с 15 лет она уже выступала на профессиональном уровне и выходила на поле в составе «Энергии» из родного Воронежа. История не уникальная (в 15 звезда «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро уже блистал в родном «Индипендьенте», а одиозный Павел Мамаев бился за цвета московского «Торпедо»), но достойная внимания. При этом Порядина довольно рано завершила карьеру из-за травм (в 31 год), но до самого окончания профессиональных выступлений параллельно выступала за сборную России.