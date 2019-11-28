Фоторепортаж: как прошел матч «Зенит»—«Лион» на «Газпром Арене»

27 ноября на «Газпром Арене» в Петербурге состоялся матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и французским «Лионом». В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сине-бело-голубые нанесли поражение соперникам, победив со счетом 2:0. «Собака.ru» показывает, как это было.