27 ноября на «Газпром Арене» в Петербурге состоялся матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и французским «Лионом». В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сине-бело-голубые нанесли поражение соперникам, победив со счетом 2:0. «Собака.ru» показывает, как это было.
Фоторепортаж: как прошел матч «Зенит»—«Лион» на «Газпром Арене»
На 42-й минуте матча год провел нападающий «Зенита» Артем Дзюба, на 84-й — полузащитник Магомед Оздоев. Победа позволила петербуржцам набрать 7 очков и подняться на второе место в группе G — французский «Лион» с аналогичными результатами занимает третье место. Следующий и заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» проведет 10 декабря с португальской «Бенфикой».
Фото: Станислав Райков
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