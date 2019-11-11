«Есть такая идея, была такая мысль — поменять солиста группировки «Ленинград». Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», — рассказал Шнуров. При этом музыкант отметил, что также не исключает реюниона группировки под условным названием «Ленинград-2». «[Музыканты коллектива] могут. Я буду счастлив, если это будет успешно, если это будет круто», — добавил он.

Напомним, о последнем туре «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил 20 марта. Музыкант опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором называются причины нежелания продолжать выступления. Пресс-секретарь коллектива подтвердил, что группа распадается и рассказал, почему это происходит, что будет дальше и как давно назревают причины такого решения. Позже (уже официально) подтвердил и сам Шнуров, еще тогда отметив, что не исключает возвращения группы в новом формате.

Вечером 12 октября музыкальная группировка «Ленинград» дала на «Газпром Арене» финальный концерт в рамках прощального тура. Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу. «Собака.ru» показывает, как рассчитанный на 60 тысяч зрителей стадион вместил в себя чуть больше. А еще Шнуров получил приглашение выступить на крупнейшем музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.