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Abuse и Goodbye: Земфира презентовала два новых трека на концерте в Дубае

Вечером 2 ноября певица Земфира после долгого перерыва дала концерт в Дубае на фестивале Parus, где представила две новые песни –   Abuse и Goodbye. Всего на концерте прозвучало 17 песен, в том числе и хиты. YouTube-канал Inner Emigrant, который, по данным «Медузы», принадлежит шеф-редактору сайта «Ваш досуг» опубликовал два новых трека певицы.

Песня Abuse, как несложно догадаться, посвящена проблеме домашнего насилия. «Ты не любишь меня. Не вчера ни сейчас», «Только держишь меня крепко… на таком поводке, что невозможно дышать», – звучит в новой песни Земфиры. В припеве же повторяется слово «абьюз». 

Трек Goodbye повествует о двух героях, которые «обещали друг друга спасти и не смогли»:

Goodbye, я ещё буду любить,
До одуренья тебя, 
Только вот знаешь — goodbye.
Лети в сторону света,
Туда, где твоё место,
А мне нужно остаться в Дубай.

Напомним, последний релиз Земфиры «Джозеф» состоялся год назад. Песня была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». Земфире в создании сингла помогали  Mujuice, гитарист «Обе две» Дмитрий Емельянов, Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Над обложкой работали дизайнер Гоша Рубчинский и режиссер Рената Литвинова. 

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Сабина Алиева,
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