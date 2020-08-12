Монеточка представит свой новый альбом на осенних концертах в Петербурге и Москве

Билеты на осенние концерты Монеточки уже доступны по ссылке.

Напомним, в апреле 2019 года Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». В мае певица презентовала композицию «Падать в грязь». Позже певица показала анимированное видео на песню «Гори гори гори», визуальная составляющая которого отсылает к комиксу-мему «Все хорошо». Композиция была посвящена проблеме масштабных лесных пожаров, бушевавших в Сибири с мая, и выпущена в благотворительных целях — все средства от прослушивания на стриминговых сервисах направили в российское отделение Greenpeace.

В августе 2019-го сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом. Участие в записи пластинки приняли фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, певица Монеточка, Диана Арбенина и Манижа, актриса Анна Чиповская и барабанщик гранж-группы Nirvana (да-да!) Чэд Ченнинг. А в сентябре Монеточка выпустила клип на песню «Нет монет», вошедшую в студийный альбом 2018 года «Раскраски для взрослых».