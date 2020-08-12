Уже в ноябре певица Монеточка даст свои первые за долгое время концерты, а также выпустит новый альбом. Пластинка будет представлена на выступлении 3 ноября в московском клубе «Известия Hall» и 4 ноября — в петербургском «Морзе».
Монеточка представит свой новый альбом на осенних концертах в Петербурге и Москве
Вместе с анонсом выступлений и грядущего альбома Монеточка выпустила фильм «21 год на эстраде». Внутри ролика — кадры из семейного архива певицы и запись летнего концерта в «Зеленом театре» 2019 года. «3 ноября в Москве и 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут первые наши концерты за долгое время — на них будет исполнен новый альбом! Скоро увидимся, скоро услышимся, а пока можем вместе вспомнить старые добрые времена!» — поделилась певица.
Билеты на осенние концерты Монеточки уже доступны по ссылке.
Напомним, в апреле 2019 года Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка». В мае певица презентовала композицию «Падать в грязь». Позже певица показала анимированное видео на песню «Гори гори гори», визуальная составляющая которого отсылает к комиксу-мему «Все хорошо». Композиция была посвящена проблеме масштабных лесных пожаров, бушевавших в Сибири с мая, и выпущена в благотворительных целях — все средства от прослушивания на стриминговых сервисах направили в российское отделение Greenpeace.
В августе 2019-го сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом. Участие в записи пластинки приняли фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, певица Монеточка, Диана Арбенина и Манижа, актриса Анна Чиповская и барабанщик гранж-группы Nirvana (да-да!) Чэд Ченнинг. А в сентябре Монеточка выпустила клип на песню «Нет монет», вошедшую в студийный альбом 2018 года «Раскраски для взрослых».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.