Zoloto, Sirotkin, Антоха МС (и бесплатно!): актер и музыкант Дмитрий Караневский о том, как пройдет фестиваль «Ленинградские мосты»-2020

Про подготовку в карантин

К подготовке фестиваля мы с командой подошли с оптимистичным настроением. Конечно, хотелось офлайна, но если что, мы бы провели его и онлайн. Хотя я был почему-то внутренне уверен, что в августе разрешат массовые мероприятия, что и произошло (опенэйры разрешены в Петербурге с 8 августа, дата совпала с началом фестиваля «Опера — всем» — Прим.ред.). Мы не продаем билеты, а потому не зависим от их реализации. В этом смысле мы в более выигрышном положении, чем другие фестивали: просто продолжали готовиться и надеяться на лучшее. Моя деятельность заключалась в контроле качества, а все исполнение ложится на плечи Галины Прокшиной и Юлии Приваловой. Это две мои правые руки, причем обе, потому что я правша. (Смеется).

Когда я увидел, что фестиваль «Опера — всем» пройдет в этом году, то сразу понял: все хорошо. Это абсолютно прогосударственный проект, и деньги на него выделяются непосредственно из бюджета города. Так что раз им разрешили, то и остальным тоже. Заранее мы не консультировались с другими фестивалями, но общались со с Present Perfect и «Стереолето».

Про безопасность на фестивале

Мы будем писать в соцсетях «Ленинградских мостов», что рекомендуем носить маски, но это дело каждого. В целом, люди ответственны сами за себя. Все наши работники и персонал будут, конечно, в масках. Для тех, кто организует мероприятия, со стороны Роспотребнадзора это настоятельная рекомендация.

Думаю, те, кто беспокоится за свое здоровье и близких, будут носить маски. Возможно, мы купим какое-то количество средств защиты и будем их раздавать, но это немного бессмысленно: если человек пришел без маски, то он ее и не наденет.