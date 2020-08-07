Теперь и официально: фестиваль «Ленинградские мосты» с отличным лайн-апом и свободным входом в этом году состоится — с 28 по 30 августа. «Собака.ru» поговорила с актером, музыкантом и продюсером опенэйра Дмитрием Караневским о том, как его готовили в этом году и почему он принципиально остается бесплатным для слушателей.
Zoloto, Sirotkin, Антоха МС (и бесплатно!): актер и музыкант Дмитрий Караневский о том, как пройдет фестиваль «Ленинградские мосты»-2020
Про подготовку в карантин
К подготовке фестиваля мы с командой подошли с оптимистичным настроением. Конечно, хотелось офлайна, но если что, мы бы провели его и онлайн. Хотя я был почему-то внутренне уверен, что в августе разрешат массовые мероприятия, что и произошло (опенэйры разрешены в Петербурге с 8 августа, дата совпала с началом фестиваля «Опера — всем» — Прим.ред.). Мы не продаем билеты, а потому не зависим от их реализации. В этом смысле мы в более выигрышном положении, чем другие фестивали: просто продолжали готовиться и надеяться на лучшее. Моя деятельность заключалась в контроле качества, а все исполнение ложится на плечи Галины Прокшиной и Юлии Приваловой. Это две мои правые руки, причем обе, потому что я правша. (Смеется).
Когда я увидел, что фестиваль «Опера — всем» пройдет в этом году, то сразу понял: все хорошо. Это абсолютно прогосударственный проект, и деньги на него выделяются непосредственно из бюджета города. Так что раз им разрешили, то и остальным тоже. Заранее мы не консультировались с другими фестивалями, но общались со с Present Perfect и «Стереолето».
Про безопасность на фестивале
Мы будем писать в соцсетях «Ленинградских мостов», что рекомендуем носить маски, но это дело каждого. В целом, люди ответственны сами за себя. Все наши работники и персонал будут, конечно, в масках. Для тех, кто организует мероприятия, со стороны Роспотребнадзора это настоятельная рекомендация.
Думаю, те, кто беспокоится за свое здоровье и близких, будут носить маски. Возможно, мы купим какое-то количество средств защиты и будем их раздавать, но это немного бессмысленно: если человек пришел без маски, то он ее и не наденет.
Про финансирование и билеты
Мы никогда не продавали билеты на фестиваль, потому что мне всегда хотелось делать классное мероприятие для людей — чтобы они кайфовали и приходили бесплатно на концерты тех, на кого иногда идут за деньги. Да и странно, получая деньги от государства, продавать билеты. Моя задача и идея фикс на данный момент — добиться, чтобы город внес нас в реестр обязательных мероприятий. Потому что сейчас я сталкиваюсь с такой ситуацией, что я ежегодно, грубо говоря, не знаю, сколько у меня будет денег на фестиваль.
У меня сейчас есть определенная сумма — в начале года нас поддержал федеральный Фонд президентских грантов. Сложности в том, что мы немного рискнули и вышли за нее, стараясь сделать фестиваль еще качественнее. Очень надеемся, что нас поддержит и город: комитеты по молодежной политики и по культуре. Речь не идет о заработке миллионов, хочется просто не быть кому-то должным.
Вообще, благодаря федеральному гранту мы впервые в 2020-м получили бюджет в начале года и знали, на что можем примерно рассчитывать. Раньше мы получали деньги на фестиваль от города за месяц до него и готовили его тоже, по сути, за месяц. Я иногда из-за этого расстраивался, потому что знал, каким классным фестиваль может быть. В этому году у нет спонсоров, а очень бы хотелось. Не понимаю, почему большие компании обходят наш фестиваль. Возможно, надо с кем-то подружиться.
Про лайн-ап
В этом году мне кажется, что у нас будет огромное количество людей, потому что мы, по сути, первый крупный фестиваль после карантина — ажиотаж будет невероятнейший. И в 2020-м у нас и бюджет больше благодаря гранту, поэтому с технической стороны все будет красивее и интереснее. В лайн-апе — Sirotkin, Антоха МС, Zoloto, OQUJAV, Петр Налич, «Аффинаж», Найк Борзов, Полина Осетинская и многие-многие другие. Вообще, у нас на фестивале выступают те, кто мне нравится. Я тоже дам концерт 28 августа, при этом не с ВИА «Пролетарское танго» (Дмитрий – фронтмен группы — Прим.ред.), а сольно. Это немного авантюра. Хотя я уже записал альбом практически, но мало времени на репетиции: параллельно снимаюсь в Москве в двух сериалах.
Еще у нас прошел конкурс для молодых музыкантов при поддержке «ВКонтакте». Они нам помогают в их продвижении. Победителей привезли в Петербург, записали им альбомы и помогли с лайвами. Это, конечно, бесплатно. Потому что брать деньги за заявку на участие от молодых артистов, как это делали «Стереолето», по-моему, некрасиво.
Про локации
Как и в прошлому году, фестиваль будет на Итальянском, Банковском и Мало-Конюшенным мостах и в «Севкабель Порту». Кроме того, добавился еще Музей мостов. Там будут закрытые концерты, так как количество мест ограничено, но с бесплатной регистрацией. Например, в музее выступит пианистка Полина Осетинская.
В идеале же было бы когда-нибудь устроить большой концерт на Дворцовом мосту или возле него. Но это, наверное, надо приходится родственником кому-то из высших чиновников.
Фото: Лера Цапкова, фестиваль "Ленинградские мосты"
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