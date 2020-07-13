Сироткин, «Аффинаж» и Zoloto выступят на фестивале «Ленинградские мосты»-2020

Проведение фестиваля «Ленинградские мосты» в 2020 году запланировано на 28-30 августа — несмотря на то, что запрет на проведение мероприятий все еще в силе. «Пока введен запрет на проведения массовых мероприятий из-за пандемии. Но мы не прекращаем подготовку мероприятия и надеемся, что ситуация нормализуется. Возможен перенос на другие даты или в онлайн c красивыми пролетами над мостами. Берегите себя! Мы точно встретимся на «Ленинградских мостах» в этом году», — отмечают организаторы.

В лайн-апе — от любимых артистов до новых талантов, открытых конкурсом «Заберите меня в Ленинград». На мостах Петербурга выступят KREC, группа Sirotkin музыканта Сергея Сироткина, исполнительница SHOO, бэнд Dizzy Dutch Duck, Полина Осетинская, музыкант Zoloto, VANYN и Петр Налич. Список музыкантов еще будет дополняться.

Напомним, в 2019 году фестиваль «Ленинградские мосты» прошел в начале августа. На Банковском, Итальянском, Мало-Конюшенном мостах и в «Севкабель Порту» выступили группа «Свидание», Vougal, певица Алина Орлова, Zoloto и другие исполнители.

Фестиваль «Ленинградские мосты» впервые состоялся в 2016 году и собрал 10-тысячную аудиторию. В 2017 году проект получил поддержку Комитета по культуре, а в три концертных дня собрал 12 тысяч слушателей. «Опыт первых фестивалей показал, что данным музыкальным форматом интересуются самые различные по возрасту и социальному статусу категории горожан, а также многочисленные туристы. Это послужило основанием для организации третьего, становящегося уже традиционным проекта», — рассказывают организаторы.