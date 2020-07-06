От «Профессионала» до «Хороший, плохой, злой»: 10 знаменитых саундтреков Эннио Морриконе

Сегодня, 6 июля, в возрасте 91 года скончался итальянский композитор, обладатель двух премий «Оскар» Эннио Морриконе. «Собака.ru» вспомнила самые известные сочинения автора музыки к фильмам «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Омерзительная восьмерка» и многим другим.