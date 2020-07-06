Сегодня, 6 июля, в возрасте 91 года скончался итальянский композитор, обладатель двух премий «Оскар» Эннио Морриконе. «Собака.ru» вспомнила самые известные сочинения автора музыки к фильмам «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Омерзительная восьмерка» и многим другим.
От «Профессионала» до «Хороший, плохой, злой»: 10 знаменитых саундтреков Эннио Морриконе
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Фото: Georges Biard
«Профессионал», реж. Жорж Лотнер, 1981
«Хороший, плохой, злой», реж. Серджио Леоне, 1966
«За пригоршню долларов», реж. Серджио Леоне, 1964
«Омерзительная восьмерка», реж. Квентин Тарантино, 2015
«Сало, или 120 дней Содома», реж. Паоло Пазолини, 1975
«Спрут 2», реж. Флорестано Ванчини, 1986
«Красная палатка», реж. Михаил Калатозов, 1969
«Однажды в Америке», реж. Серджио Леоне, 1984
«Дни жатвы», реж. Терренс Малик, 1978
«Новый кинотеатр "Парадизо"», реж. Джузеппе Торнаторе, 1988
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