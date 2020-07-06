«11 лет мы создаем музыкальные события, исследуем с разных граней и открываем музыку, ту музыку, что любим всем сердцем. Сегодня мы осознаем, что наконец настало время, мы приобрели достаточно знаний, опыта и готовы к этому шагу. Компиляция Unity объединила несколько десятков прекрасных музыкантов со всего мира с одной общей целью — помочь своим творчеством людям, которые сегодня в этом особенно нуждаются», — говорят создатели лейбла.

Приобрести можно как всю компиляцию, так и некоторые наиболее понравившиеся треки по цене около 100 рублей. «Все вырученные средства с продажи компиляции мы передадим благотворительному фонду AdVita, который уже 18 лет помогает людям с онкологическими заболеваниями. И сейчас особенно нуждается в помощи в связи с пандемией», — добавляют в m_division.