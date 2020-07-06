Творческое объединение m_division запустило музыкальный лейбл и выпустило первый релиз — компиляцию Unity из 48 треков от различных электронных исполнителей со всего мира. Все вырученные средства от стриминга пойдут на благотворительность — в поддержку фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями.
m_division запустил музыкальный лейбл и выпустил первую компиляцию Unity — 48 треков в поддержку фонда AdVita
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Картина для обложки релиза: Lo Si
В записи компиляции приняли участие Answer Code Request, Belief Defect (Drumcell & Luis Flores), Bionoid, Cliche Morph, Codex Empire, Delta Funktionen, Discotopia, Eljan, Evigt Mörker, George Effe, Headless Horseman, Immediate Proximity, Imperial Black Unit, Irshad Hussein, Ivan Logos, Ivan Preston, Juho Kusti, Kazuya Nagaya, Khz & Korablove, Kovyazin D, LADA (Dasha Rush & Lars Hemmerling), Muzikalist, Noform, Odd Harmony, OID, Oscar Mulero, Peter Kirn, Prisheletz, Rafael Anton Irisarri, Robert Lippok, Roma Zuckerman, Sestrica, Shao & WWW, Silentscape Orchestra, Soho Rezanejad & Sky H1, St Theodore, Stanislav Glazov, Stanislav Tolkachev, объединение Svoboda Zvuka (Bvoice, I.Shapovalov, Lazyfish, S.Luginin), vibovitch, Symphocat, Terence Fixmer, The Exaltics, Torn, Umwelt, Unbalance, Vulkanski и Yuka.
«11 лет мы создаем музыкальные события, исследуем с разных граней и открываем музыку, ту музыку, что любим всем сердцем. Сегодня мы осознаем, что наконец настало время, мы приобрели достаточно знаний, опыта и готовы к этому шагу. Компиляция Unity объединила несколько десятков прекрасных музыкантов со всего мира с одной общей целью — помочь своим творчеством людям, которые сегодня в этом особенно нуждаются», — говорят создатели лейбла.
Приобрести можно как всю компиляцию, так и некоторые наиболее понравившиеся треки по цене около 100 рублей. «Все вырученные средства с продажи компиляции мы передадим благотворительному фонду AdVita, который уже 18 лет помогает людям с онкологическими заболеваниями. И сейчас особенно нуждается в помощи в связи с пандемией», — добавляют в m_division.
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