Как пишет Corriere della Sera, Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за «последствий падения». За несколько дней до этого композитора госпитализировали с переломом бедра. По словам родственником Морриконе, «мастер до конца сохранил полную ясность ума и великое достоинство, с которым он относился к своей любимой жене Марии». Похороны будут проходить без общественной панихиды — на них соберутся только родственники и близкие композитора.

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме, Италия. В основном он писал музыку для кино и телевидения — на счету композитора более 400 работ. Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», обладатель двух премий «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016). Морриконе девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трехкратный — премии «Золотой глобус», шестикратный — премии BAFTA и других.