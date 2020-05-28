Оперное шоу «Классика на Дворцовой», в котором в разное время принимали участие боги большой сцены от Анны Нетребко до Дмитрия Хворостовского, стало традиционной частью программы празднования Дня рождения Петербурга. Open air с симфоническим оркестром, хором, балетными номерами, театральной сценографией и лучшими исполнителями со всего мира стал знаковым майским событием. В этом году его не стали полностью отменять из-за пандемии, а перевели в новый, телевизионный, формат. Рассказываем, почему вам надо срочно посмотреть эту версию (и запастись игристым!).
Оперное шоу «Классика на Дворцовой» в телеформате ко Дню города: рассказываем, как это было
«Классика в честь Дворцовой»
Команда Dance Open, которая без малого двадцать лет работает в event-индустрии и больше восемнадцати сезонов проводит одноименный фестиваль балета, с 2014 года в День рождения Петербурга организует оперное шоу под открытым небом у Зимнего дворца. Но на этот раз из-за пандемии коронавируса все праздничные события были перенесены в онлайн-пространство. По заказу Комитета по культуре продюсер Екатерина Галанова вместе со своим соратниками переформатировали open air в телевизионную версию концерта, которую озаглавили «Классика в честь Дворцовой». Никаких повторов в стиле «лучшее» и архивов – только живой звук и номера, записанные специально в мае этого года.
Концерт
В связи с введенным карантином команде пришлось полностью отказаться от зрелищных сцен и эффектных декораций, которыми славится проект. Исключение: символ проекта – люстра с золоченым каркасом и хрустальными подвесками – в этом году тоже украшает подмостки как амулет. Для участия в телеконцерте были приглашены петербургские и московские солисты, исполнившие знаменитые арии под аккомпанемент рояля. В программе звучит классика оперной сцены – отрывки из «Волшебной флейты» Моцарта, «Риголетто» Верди, «Нормы» Беллини, «Кармен» Бизе, – фрагменты оперетт Легара, Кальмана, Бернастайн и неаполитанские серенады.
Лайнап
К такому прослушиванию мы приготовили охлажденное игристое и теперь вам советуем, особенно если учитывать список вокалистов: Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Оксана Шилова (сопрано), Ольга Пудова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Александр Трофимов (тенор), Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и солист Московского театра «Новая Опера» Георгий Васильев. Кроме прочего, под каждый выход была прописана световая партитура и сделаны мультимедийные декорации, чтобы подчеркнуть эмоциональный настрой артистов и номера.
Ночной Петербург
В телевизионном формате не стали отказываться и от ведущих. В этом году была записана прогулка по ночной Дворцовой площади: на фоне замеревшего города Евгений Дятлов и Карина Разумовская рассказывают о дворцах, театрах, императорах, фаворитах, поэтах. Вспоминают легенды Петербурга и их главных персонажей, в список которых попали князь Григорий Потемкин-Таврический и прототип Пиковой дамы Наталья Голицына. Все истории подводят зрителя к музыкальному номеру и объединяют программу в один контекст.
Поздравления от Алисы Фрейндлих, Льва Лурье и Михаила Пиотровского
Одним из нововведений проекта стала серия видеопоздравлений от выдающихся жителей Петербурга и участников предыдущих сезонов шоу. В числе первых прозвучали родные для города голоса Алисы Фрейндлих, Льва Лурье, Льва Додина, Михаила Пиотровского, Евгения Водолазкина, игроков ХК «СКА» и легенд ФК «Зенит». Среди хедлайнеров проекта, которые не смогли приехать в этом году, но прислали свои духоподъемные пожелания, – звезды мировой оперы Роберто Аланья и Мария Алейда.
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Мы обещали вам серию видео-открыток от звезд «Классики» прошлых лет – и открываем ее посланием от Роберто Аланьи и Александры Кужак, хедлайнеров концерта 2018 года. Смотрим! ⠀ We promised to share greetings from the stars of our gala of the last years – so here's a message from Roberto Alagna and Aleksandra Kurzak, the headliners of 2018!
О «Классике на Дворцовой»
Шоу «Классика на Дворцовой» изначально задумывалось не просто как гала-концерт. В самой концепции проекта лежит идея синтеза классической формы, мультимедийных технологий и зрелищности, которую помогают создавать симфонический оркестр, хор, большие массовые танцевальные номера и масштабная сценография, включающая сложные видеопроекции, сотни костюмов и аксессуаров для артистов. Каждый год у Зимнего дворца выстраивается сцена в 600 кв м (не считая бэкстейджа), на монтаже комплекса занято около тысячи человек, действие снимают более двадцати камер, и десятки специалистов работают на записи звука и продакшне. По итогам семи лет в прошлом году был создан фильм-трилогия о «Классике на Дворцовой», который посмотрело несколько миллионов человек. В этом сезоне Dance Open пришлось, как и всем, переформатировать свои проекты под новую реальность. В апреле команда провела балетный марафон с прямыми трансляциями спектаклей, лекционной программой, паблик-токами и гала, а сейчас сняла свой дебютный телеконцерт в честь Петербурга, полностью адаптировавшись под диджитал-пространство, что удается немногим.
Смотреть телеконцерт «Классика в честь Дворцовой» можно по ссылке
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