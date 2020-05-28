Оперное шоу «Классика на Дворцовой» в телеформате ко Дню города: рассказываем, как это было

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Мы обещали вам серию видео-открыток от звезд «Классики» прошлых лет – и открываем ее посланием от Роберто Аланьи и Александры Кужак, хедлайнеров концерта 2018 года. Смотрим! ⠀ We promised to share greetings from the stars of our gala of the last years – so here's a message from Roberto Alagna and Aleksandra Kurzak, the headliners of 2018!