IQOS запустили серию онлайн-концертов

Когда меняется привычный уклад жизни, бренд IQOS меняется вместе с ним. Бренд позаботился о том, чтобы стать ближе к своим пользователям, когда они остаются дома, и запустил эксклюзивный формат IQOS on-live — серию онлайн-концертов с участием российских звезд первой величины.

Актуальные исполнители сыграют свои лучшие хиты в прямом эфире и поделятся подробностями о будущих альбомах и интересными историями из жизни в формате public-talk* с одним из известных ведущих. Каждую неделю в течение ближайшего месяца пользователей бренда ждет новый концерт и мощный заряд ярких эмоций.