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IQOS запустили серию онлайн-концертов

Когда меняется привычный уклад жизни, бренд IQOS меняется вместе с ним. Бренд позаботился о том, чтобы стать ближе к своим пользователям, когда они остаются дома, и запустил эксклюзивный формат IQOS on-live — серию онлайн-концертов с участием российских звезд первой величины.

Актуальные исполнители сыграют свои лучшие хиты в прямом эфире и поделятся подробностями о будущих альбомах и интересными историями из жизни в формате public-talk* с одним из известных ведущих. Каждую неделю в течение ближайшего месяца пользователей бренда ждет новый концерт и мощный заряд ярких эмоций.

Для того чтобы стать зрителем концерта, необходимо быть совершеннолетним пользователем IQOS и присоединиться к официальным каналам IQOS ВKонтакте или в Инстаграм.

*публичное обсуждение.

#iqosпартнёрство

Не исключает риски.

Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS, проживающих на территории РФ.

sobaka,
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