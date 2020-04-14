На прошлой неделе Cream Soda переосмыслили трек группы «Хлеб» «Плачу на техно», выпущенный в ноябре 2017 года — презентовав собственную версию. Посвящение «всем отмененным вечеринкам» быстро подхватили в сети — во многом с подачи Александра Гудкова, запустившего челлендж #ПлачуНаТехно. Вышли отрываться на балконы Анастасия Ивлеева, Антон Савлепов, Айза Анохина и другие — о том, как тусоваться во время карантина, не выходя из дома, смотрите в нашей подборке.