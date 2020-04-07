Как рассказал Дорн изданию Clash, его знакомство с творчеством Seven Davis Jr. произошло случайно — он купил винил музыканта в одном из из магазинов Лос-Анджелеса. Спустя год, еще две пластинки и плейлист в Apple Music Дорн ощутил духовную близость с Сэвеном, позвонил ему в Instagram и предложил сотрудничество.

«Сначала он достаточно странно на меня отреагировал ― но это действительно выглядело странным, я начал объяснять, кто я такой, и в итоге отправил ему «Afrika» ― вот ее он заценил и тогда воспринял меня всерьез. Недолго думая, я спросил у него, чем он занят в ближайший месяц, он сказал, что ничем, ― я собрался и прилетел! В первую нашу встречу мы сочинили три песни, затем позже мы встретились в Киеве и продолжили работать над материалом», — рассказывает Дорн.

Послушать полную версию лайва можно по ссылке. Совместный мини-альбом Ивана Дорна и Seven Davis Jr. музыканты обещают представить в ближайшее время.

Ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».

В феврале 2020 года Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали клип на песню «Ренессанс». Композиция вошла в первый за пять лет совместный релиз музыкантов «Три хороших песни», выпущенный в октябре 2019 года. В новом романтическом видео от режиссера Митти Мисюра, выдержанном в стилистике грустного диско 80-х, один телефон-автомат, море цветов и два страдающих сердца — посмотрите прямо сейчас!