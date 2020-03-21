Little Big могут представить Россию на Евровидение в 2021 году. Правда, уже не с треком Uno

При этом музыкантам придется подготовить в 2021 году новые песни – это значит, что фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big не сможет выступить с новым треком Uno, клип которого мгновенно завирусился в Сети (более 36 млн просмотров на YouTube!). Кроме того, теперь неизвестно, поедет ли Пухляш на конкурс.