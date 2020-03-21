В следующем году россияне смогут болеть за Little Big на Евровидении: организаторы конкурса разрешили странам-участницам выбрать для выступления тех исполнителей, которые были заявлены в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Евровидения.
Little Big могут представить Россию на Евровидение в 2021 году. Правда, уже не с треком Uno
При этом музыкантам придется подготовить в 2021 году новые песни – это значит, что фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big не сможет выступить с новым треком Uno, клип которого мгновенно завирусился в Сети (более 36 млн просмотров на YouTube!). Кроме того, теперь неизвестно, поедет ли Пухляш на конкурс.
Организаторы также сообщили о готовности рассмотреть альтернативные варианты проведения Евровидения в 2020 году, но не в формате конкурса.
В ночь на 13 марта Петербургская панк-рейв-группа Little Big презентовала песню UNO, с которой должны были представить Россию на «Евровидении»-2020. В этот же день в Сети появилась петиция с просьбой взять танцора Дмитрия Красилова в качестве участника на международный песенный конкурс. «Пухляш — это бог, без него просрем», — отмечали подписавшиеся под петицией. «Мы знаем, как вы переживаете за Диму Красилов и хотите, чтобы он вместе с нами поехал на «Евровидение»! Беспокоиться не стоит, мы берем его с собой!» — заявили Little Big в своем официальном сообществе.
Однако «Евровидение»-2020 отменили из-за всемирной пандемии коронавируса Covid-2019. В этом году международный конкурс эстрадной песни должен был пройти в Роттердаме в юбилейный, 65-ый раз — с 12 по 16 мая. Посмотрите, как на это отреагировал фронтмен Little Big Илья Прусикин.
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