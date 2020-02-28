Об уходе из Super Collection Orchestra и новой идеологии postpop:

В последний год игры с Super Collection Orchestra у меня появилась мысль о создании нового проекта, так как творческие идеи, концепция и план развития группы начали расходиться с моим представлением. Скоро у нас выходит клип на трек «Все орут», а еще мы хотим дописать и выпустить песни, которые я сочинил еще в период оркестра.

Будет много различных коллабораций с музыкантами и художниками. Мы точно остаемся freepop, так как этот жанр придумали и активно развивали мы с Ником из Super Collection Orchestra. А так же у нас есть много новых идей, которые будут отличаться от freepop-идеологии, поэтому мы будем первопроходцами еще одного жанра — postpop.