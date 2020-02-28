Вышел дебютный сингл петербуржцев TAPENIGHT «Все орут». Экс-участник Super Collection Orchestra Димка Батарин и действующий барабанщик freepop-оркестра Андрэ Манолли делают колкий нойз в обертке электронных маршей — о жизни, молодости, драйве и том, почему нужно хотя бы раз взять и перевернуть все с ног на голову. Премьера на «Собака.ru».
Премьера на «Собака.ru»: дебютный сингл петербуржцев TAPENIGHT «Все орут»
Димка Батарин
Об уходе из Super Collection Orchestra и новой идеологии postpop:
В последний год игры с Super Collection Orchestra у меня появилась мысль о создании нового проекта, так как творческие идеи, концепция и план развития группы начали расходиться с моим представлением. Скоро у нас выходит клип на трек «Все орут», а еще мы хотим дописать и выпустить песни, которые я сочинил еще в период оркестра.
Будет много различных коллабораций с музыкантами и художниками. Мы точно остаемся freepop, так как этот жанр придумали и активно развивали мы с Ником из Super Collection Orchestra. А так же у нас есть много новых идей, которые будут отличаться от freepop-идеологии, поэтому мы будем первопроходцами еще одного жанра — postpop.
Андрэ Манолли
О том, как совмещать два музыкальных проекта одновременно:
Очень хочется делать новую музыку для людей — надеюсь, она понравится, мы уже ощущаем много поддержки и интереса от окружающих. Совмещать проекты вполне возможно, если есть четкий график. Сейчас на первом месте TAPENIGHT, хотим активно развивать его. Наверное, всегда в приоритете может быть только один проект, если он активно развивается — играет, дает концерты. С двумя такими будет сложновато.
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