В Петербурге представили эскизы мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу. Из 17 конкурсных работ, подготовленных художниками из разных городов России, жюри выберет одну — именно она появится на фасаде дома №13 по улице Рубинштейна, в котором с 1981 по 1991 год располагалось объединение.
В Петербурге представили эскизы мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу
Арт-центр «Пушкинская-10» совместно с Первым национальным музеем рок-музыки запустил конкурс на разработку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу в мае 2019 года. 23 ноября в арт-центре «Митьки» открылась выставка эскизов — в следующие две недели петербуржцы смогут проголосовать за понравившийся вариант.
До 15 января жюри конкурса выберет лучший эскиз для реализации мемориальной доски, которую установят на фасаде дома №13 по улице Рубинштейна с 7 марта по 27 мая 2020 года — полностью за счет средств, собранных инициаторами посредством краудфайндинга.
В жюри конкурса эскизов мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу войдут инициаторы проекта Константин Хрщонович и Ярослав Костров, создатель Первого национального музея рок-музыки Владимир Рекшан, президент Ленинградского рок-клуба Дмитрий Михайлов, художник Дмитрий Шагин, а также представители органов исполнительной государственной власти Петербурга.
Напомним, в 2016 году доходный дом Марии Руадзе на улице Рубинштейна, 13А признали памятником культуры. В 80-90-х годах здесь находился Ленинградский рок-клуб — культовое место для российской рок-сцены, где начинали музыкальную карьеру «Аквариум», «Алиса», «АукцЫон», «Кино», «Зоопарк» и другие команды. О том, что на улице Рубинштейна установят мемориальный знак, посвященный Ленинградскому рок-клубу, стало известно в середине апреля.
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