В Петербурге представили эскизы мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу

Арт-центр «Пушкинская-10» совместно с Первым национальным музеем рок-музыки запустил конкурс на разработку мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу в мае 2019 года. 23 ноября в арт-центре «Митьки» открылась выставка эскизов — в следующие две недели петербуржцы смогут проголосовать за понравившийся вариант.

До 15 января жюри конкурса выберет лучший эскиз для реализации мемориальной доски, которую установят на фасаде дома №13 по улице Рубинштейна с 7 марта по 27 мая 2020 года — полностью за счет средств, собранных инициаторами посредством краудфайндинга.