Полиция оштрафовала рэпера Noize MC и музыканта Сергея Шнурова за нецензурную брань во время поэтического баттла. Об этом Noize MC написал в своем Instagram.
Noize MC И Сергея Шнурова оштрафовали за мат на концерте
«За мат придётся заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» – прокомментировал он свое фото с полицейскими. Он также рассказал поклонникам, что штраф выписали и Шнурову.
Noize MC сообщил The Flow, что полицейские отпустили его около 4 утра. Как передает издание, каждому из артистов выписали штраф 500 рублей. Баттл состоялся на стадионе «ЦСКА Арена» 23 ноября. Сергей Шнуров победил со счетом 4:3.
Напомним, вечером 12 октября группировка «Ленинград» дала финальный концерт в рамках прощального тура на «Газпром Арене». Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу.
Шнуров также рассказал о своих впечатлениях от «Газпром Арены»: «Я всегда удивляюсь, как такого хулигана и негодяя допустили до такого замечательного места. И на такую ерунду под названием «мои песни» приходит такое количество людей. С интересом вглядываюсь в пустые кресла, которые скоро заполнятся, в этот огромный объем, который тоже наполнится людьми. Это какое-то чудо!».
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