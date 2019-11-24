Noize MC И Сергея Шнурова оштрафовали за мат на концерте

Напомним, вечером 12 октября группировка «Ленинград» дала финальный концерт в рамках прощального тура на «Газпром Арене». Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу.



Шнуров также рассказал о своих впечатлениях от «Газпром Арены»: «Я всегда удивляюсь, как такого хулигана и негодяя допустили до такого замечательного места. И на такую ерунду под названием «мои песни» приходит такое количество людей. С интересом вглядываюсь в пустые кресла, которые скоро заполнятся, в этот огромный объем, который тоже наполнится людьми. Это какое-то чудо!».

