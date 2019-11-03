Квентин Тарантино назвал драму «Капкан» лучшим фильмом этого года

Напомним, девятый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедший в прокат 8 августа 2019 года, собрал в России 1 млрд рублей. Кинолента, повествующая о голливудском актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, стала самым кассовым фильмом Квентина Тарантино в России. А еще Квентин Тарантино подтвердил намерения снять как минимум еще один фильм после «Однажды в Голливуде». Ранее он неоднократно заявлял, что именно эта лента станет его последней режиссерской работой.

