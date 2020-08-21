Как собак обучают для съемок в кино, любое ли животное сумеет быть органичным в кадре и бывают ли опасные моменты при выполнении трюков «Собака.ru» рассказал дрессировщик Денис Тютрюмов. Петербургское агентство «Animal Art», в котором он работает, готовило четвероногих актеров для нескольких десятков фильмов и сериалов: от «Лохматых елок», «Сталинграда» и «Ледокола» до «Довлатова», «Матильды» и «Улиц разбитых фонарей».
Личный опыт: Как подготовить собак для съемок в «Елках» и «Сталинграде»?
Почему дрессируют именно собак и как они попадают на съемки
Собака – животное, которое всегда жило с человеком: ее приручили. Поэтому ее интеллект позволяет достигать хороших результатов. Лучше нее поддаются дрессировке только обезьяны, но они требуют очень специфичного подхода и не так часто нужны на съемках.
Как ищут собак для кино? Есть два пути. Первый формируется спросом: например, чаще всего требуются определенные породы – это немецкая овчарка (играют роли собак НКВД, Вермахта, полицейских) и бордер-колли (так как похожи на дворняжек). Таких собак готовят для съемок специально. Я работаю в команде агентства «Animal Art», наш главный дрессировщик — Александр Степанов. Мы специально выращиваем будущих кинозвезд. У нас в питомнике около 50 собак разных пород: мы берем их щенками и возим на съемки с нашими взрослыми псами, чтобы они привыкали к обстановке. Все-таки для собаки съемочная площадка – это стресс: шумно, много людей, ветродуи, камеры. Неподготовленные животные могут растеряться и не выполнить задачи. Наши собаки «социализируются» на площадках с детства, поэтому для них это привычная обстановка. Такой подход позволяет научить животных концентрироваться и выполнять команды, не отвлекаясь на внешние раздражители.
Если фильм или сериал планируется заранее, и режиссеру нужна специальная порода, мы берем щенка и готовим его для съемок, а потом дарим кому-то из знакомых. Но часто времени на это нет, поэтому есть второй путь – подготовка в полевых условиях. Нам привозят собаку, которая никогда не снималась. Первое, на что обращаем внимание, ее взаимодействие с людьми. Животное должно не бояться, поскольку страх у собак может перетекать в агрессию, а тогда безопасность съемочной команды под угрозой. Если собака дружелюбная, мы проводим ее экспресс-дрессировку. Понятно, что такой способ лишает возможности научить ее каким-то сложным трюкам: посидеть, полежать и пробежать она сможет, театрально вздыхать и отводить глаза – вряд ли. Мы не волшебники, и если режиссер за два часа хочет заставить собаку редкой породы ходить по потолку, то придется ему объяснять, что это невозможно.
Чему можно обучить собаку
Чудес можно достичь, если учитывать индивидуальные особенности собаки. Некоторые из них сами по себе могут делать необычные вещи, главное – успеть это заметить и закрепить. Например, у меня жила собака, которая в жару на даче подошла и окунула морду с ушами в бочку. Я это увидел и начал поощрять. Через какое-то время работы она по команде «Бульк» окунала голову в любую емкость с водой. Условно говоря, это похоже на работу с неподдающимся дрессировке животным – например, цыпленком. Если стимулировать его действия и по опознавательному знаку кормить, он может научиться даже танцевать. Некоторые собаки имеют особенности мимики: кто-то умеет, скажем, подмигивать. Если дать собаке поощрение и связать с командой – есть шанс закрепить у нее эту цепочку. Потом она сможет демонстрировать трюк по команде. Главное, чтобы у животного был интерес к процессу и мотивация.
Сложности в съемках бывают нескольких видов. Например, иногда мне нужно управлять собакой в условиях, когда она меня не видит. Она должна понимать команды только по голосу — без жестов. Иногда животному приходится работать в толпе, и тогда важно не растеряться и не отвлекаться на людей и звуки вокруг. Самое сложное – это когда собака далеко от меня, а пишут чистый звук. То есть я не могу отдавать команды, а вокруг нее много людей. Еще трудно, когда снимаем длинный кадр. С короткими проще: собака прибежала – стоп, села – стоп, бежит дальше – стоп. Потом склеиваем. А если кадр длинный, животное должно сообразить и сделать целую связку. Не все собаки на это способны, и в таких случаях результатов можно добиться, только снимая хорошо подготовленную собаку.
Из фильмов и сериалов с участием собак самым хорошим мне кажется «Комиссар Рекс». Там очень сложная работа животного, видно, что дрессировщики — молодцы. «Бетховен» снят проще – там все сделано короткими кадрами. Вообще, мне сложно смотреть фильмы с участием животных: я же знаю, как это происходит, вместо просмотра анализирую, как снят тот или иной момент, что сделано правильно, а что нет.
Как живут собаки-кинозвезды и другие животные
У нас специальный питомник, большая территория за городом. Некоторые дрессировщики (например, Александр Степанов) живут с животными, другие приезжают на занятия. У меня дома несколько собак, кот, птичка и змея. Они иногда тоже снимаются в кино. Например, змея — королевская, и ее окрас имитирует ядовитых. Как-то она должна была выползать из рукава ужаленного ею человека. Рептилии не поддаются дрессировке, единственный способ заставить их что-то сделать — предугадать действия, зная психологию животного, и создать такие условия, в которых оно будет вести себя так, как нужно режиссеру. Змея должна была обвиваться вокруг руки, поэтому мы разложили пальцы актера определенным образом. И она сделала все, как требовалось. Но такие трюки возможны не потому, что я как-то грамотно дрессирую или моя змея очень умная, а просто мы правильно стимулировали ее к действию.
Это очень забавно, что мы сопровождаем звезд. У наших собак график иногда плотнее, чем у актеров. Нам приходится выставлять ограничение по времени, поскольку животные работают на нескольких площадках в один день. Недавно режиссер мне сказал такую фразу: «Денис, я понимаю, Безруков занят, но чтобы у собаки был такой график и занятость – это что-то!». А мы предупреждали — со звездами работаем.
Есть ли опасные моменты на съемках
Опасных ситуаций на съемках не бывает, потому что для нас основной критерий участия собаки в съемке – безопасность. Я специализируюсь на подготовке животных к экшн-сценам: когда они впиваются в горло, разрывают на куски и прочее. На самом деле, они делают это без агрессии, то есть не кусают по-настоящему, а играют. Но всем легче, если я сам выступаю каскадером. Да и мне проще, чем актеру – ведь я хорошо знаю животное. Все наши собаки очень дружелюбные: после съемок их все обнимают и играют с ними. До смены я не разрешаю: они очень привязываются к человеку. Если животному понравилось играть с осветителем, то во время съемки оно побежит к нему, а не актеру. Собаки очень выматываются эмоционально от общения с людьми. Поэтому до съемок контакт животного допустим только с тем, с кем ему предстоит играть сцену. А после – пожалуйста, мы только за, да и собакам нравится!
Собаки очень смешно ведут себя на съемках. Например, во время обеда, когда все просто отдыхают, вдруг начинают танцевать вальс, вставать «в зайку» или делать другие трюки. Вся съемочная команда аплодирует. А собаки продолжают, потому что это перебор трюков: они знают, что за что-то их точно угостят и начинают делать все, что умеют. Наши животные вообще любят работать на публику, поэтому если помимо корма еще будет внимание, они счастливы. Этот драйв иногда даже мешает. Например, команда «Камера, мотор!» для них уже стала руководством к действию. Если животное должно выбегать не с начала сцены, с этого момента оно уже знает, что пора.
Текст: Ксения Мишина
Фото: предоставлены Денисом Тютрюмовым, кадры из фильмов
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