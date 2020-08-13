Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии запускает серию специальных показов

В программу специальных показов войдут фильмы-призеры крупных международных фестивалей, а также сеанс победителей и российских участников конкурса короткого метра. Сеансы будут идти каждый день с 17 по 22 августа в 21:30, а для соблюдения закона о тишине зрителям будут выдавать беспроводные наушники. Показы пройдут с ограничением вместимости и соблюдением всех санитарных норм, вход бесплатный, но по предварительной регистрации.

17 августа, 21:30 — «Мартин Иден», реж. Пьетро Марчелло (петербургская премьера),

18 августа, 21:30 — «Облако в ее комнате», реж. Чжэн Лу Синьюань (российская премьера),

19 августа, 21:30 — «Женщина, которая убежала», реж. Хон Сан Су (петербургская премьера),

20 августа, 21:30 — «Ундина», реж. Кристиан Петцольд (российская премьера),

21 августа, 21:30 — «Никогда редко иногда всегда», реж. Элайза Хиттман (российская премьера),

22 августа, 21:30 — Показ фильмов-победителей конкурса короткого метра, а также фильмы российских участников конкурса: «Вести с того света», реж. Валентина Бек, «Голый», реж. Кирилл Хачатуров, «Отпуск», реж. Антон Сазонов.

Напомним, Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией и запретом на работу кинотеатров, состоится в онлайн-формате. Фестиваль пройдет с 14 по 28 августа на платформе Nonfiction.film, где будут показаны все фильмы конкурсной программы, ленты членов жюри и некоторые внеконкурсные картины.