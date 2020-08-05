Пока летняя грусть окончательно вас не захватила, смотрите субъективную подборку невероятно красивых летних фильмов на любой вкус: от арт-хауса до мейнстрима и советской классики.
15 невероятно красивых фильмов про лето и каникулы
«Сто дней после детства» (реж. Сергей Соловьев), 1975
Классический литературный роман воспитания (прежде всего, чувств) переведен в киноформу идиллической подростковой драмы о том, что мы все неизбежно вырастем, но навсегда запомним, как первый раз увидели «Джоконду» и ее улыбку, играли в любительской постановке «Маскарада», делили мир без полутонов на черное и белое, а еще сильно и трагично влюблялись. Одну из главных ролей в фильме о страданиях молодого Лопухина (почти Вертера) в летнем лагере играет Татьяна Друбич, на долгие годы ставшая музой режиссера Сергея Соловьева.
«Лето с Моникой» (реж. Ингмар Бергман), 1953
Пока в США в 1950-е (хотя и уже номинально) продолжал действовать моралистский кодекс Хейса, запрещавший на экране наготу, великий Ингмар Бергман обретал свой режиссерский почерк, снимая обнаженную Харриет Андерссон на фоне суровых северных пейзажей. И пусть история шведских Ромео и Джульетты обречена на крах — это не спойлер, все ясно с первых же кадров — черно-белый фильм о сбежавших от надоевшей работы и городской суеты тинейджеров наполнен невероятной живой (почти животной) энергией.
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (реж. Элем Климов), 1964
Лучшая советская комедия о детстве в пионерском лагере — с бессмысленными праздниками воспевания кукурузы, развенчанием культа директора и крылатыми фразами вроде «Мы бодры, веселы» и «А че это вы тут делаете, а?» Это не только дебютная (и дипломная) работа Элема Климова в кино, но и удивительно красиво снятая картина — одни полеты над речкой и фантазийная похоронная процессия чего стоят.
«Королевство полной луны» (реж. Уэс Андерсон), 2012
Яркая и буйная, как природа Новой Англии, язвительная комедия Уэса Андерсона про лагерь — но не пионерский, а бойскаутов. В нем эксцентричные дети и взрослые по-своему несчастны и одновременно счастливы, а побег из системы с любимой по переписке хоть и равен в своей сути эскапизму, но имеет благополучный исход. Каждый кадр — будто модный лукбук и настоящее визуальное удовольствие.
«Мое лето любви» (реж. Павел Павликовский), 2004
До сдержанной «оскароносной» «Иды» и черно-белой же «Холодной войны» Павел Павликовский снимал яркие цветные картины — но тоже о подавленных чувствах. «Мое лето любви» жанрово ближе к мелодрамам, а не драмам, но от этого обманутому подростку Моне (Натали Пресс) сочувствуешь не меньше. А еще сожалеешь, что юная Эмили Блант не так часто, увы, снималась в главных ролях.
«Наш любимый месяц август» (реж. Мигел Гомиш, в некоторых транскрипциях Гомеш), 2008
Микс из мюзикла, документалистики, мелодрамы и специфичного поджанра «фильм о фильме» — знаковое кино от португальского любимца Берлинале и Канн Мигеля Гомиша. Каникулы, август, молодость — эта сложносочиненная картина хотя и снята по-настоящему самобытным режиссером-автором, но дружелюбна к зрителю с любым бэкграундом.
«Назови меня своим именем» (реж. Лука Гуаданьино), 2017
Нежная картина о нежном же возрасте и воспитании чувств — растущий среди античных скульптур и музыки Баха 17-летний Элио одним прекрасным (или ужасным) летом впервые влюбляется, расстается и учится жить, зная что ему не суждено быть вместе с особенным для него человеком.
«Летняя сказка» (реж. Эрик Ромер), 1996
Разговорный фильм Эрик Ромера особенно рекомендуется чувствительным натурам, для которых счастье — в несчастьи и бесконечных рефлексиях. Им не подвержен юный герой ленты Гаспар (Мельвиль Пупо), который хоть и не может выбрать одну из трех девушек, но вполне доволен жизнью. А наблюдать за его метаниями — и вовсе невероятно интересно.
«Ускользающая красота» (реж. Бернардо Бертолуччи), 1996
По-итальянски название фильма Бертолуччи переводится «Я танцую сама по себе» — и это более точный ключ к мотивации героини Лив Тайлер. В конечном счете это на самом деле не дефлорация, к которой стремится в Италии 19-летняя американка, а обретение самой себя. И да, от зрителя тут не ускользнет красота кадров.
«Лето» (реж. Кирилл Серебренников), 2018
Вольная фантазия Кирилла Серебренникова с песнями, танцами и группой Shortparis по мотивам реальных биографий Науменко, Цоя, Свина и многих других. Во-первых, это и правда очень красиво. Во-вторых, скоро кончится лето (словно и не бывало) — чем не повод посмотреть (или пересмотреть) «Лето».
«Mamma MIA!» (реж. Филлида Ллойд), 2008
Красочный мюзикл, в который тонко вплетены песни культовой «ABBA», роли для Мерил Стрип, Пирса Броснана, Колина Ферта, Стеллана Скарсгарда и Аманды Сейфрид и удивительные греческие ландшафты — средоточие визуальной красоты и хорошего настроения.
«Римские каникулы» (реж. Уильям Уайлер), 1953
Когда вы изначально с разным бэкграундом и культурными кодами, например, принцесса и журналист, у вас точно ничего выйдет – только недолгая романтичная история, как вы гуляли по Риму, состригали красивые локоны и по очереди засовывали руки в «Уста правды». Впрочем, это так красиво, что хочется все пересматривать и пересматривать.
«Каждому свое» (реж. Ричард Линклейтер), 2016
Нежно любимые Линклейтером милые лоботрясы (см. «Под кайфом и в смятении») пойманы им на этапе колледжа, когда их жизнь еще не летит под откос и не полна взрослых забот, а значит будет лето встреч, бейсбольных тренировок, походов на танцы и домашних вечеринок с пивом в красных стаканчиках.
«Жаркие летние ночи» (реж. Элайджа Байнум), 2017
Немного моралистская драма с Тимоти Шаламе про летние каникулы и разрушительную силу наркотиков. Невероятно чувственная сцена поцелуя под Space Oddity Дэвида Боуи — десять, девять, восемь…взлетаем — прилагается.
«Вики Кристина Барселона» (реж. Вуди Аллен), 2008
Первый для Вуди Аллена опыт снимать достопримечательности Европы, чтобы привлечь новых туристов (потом будут Париж и Рим). Пока границы еще закрыты, красоты Барселоны под жарким летним солнцем наблюдаем в компании Ребекки Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопы Крус и Хавьера Бардема.
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