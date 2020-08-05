15 невероятно красивых фильмов про лето и каникулы

«Сто дней после детства» (реж. Сергей Соловьев), 1975

Классический литературный роман воспитания (прежде всего, чувств) переведен в киноформу идиллической подростковой драмы о том, что мы все неизбежно вырастем, но навсегда запомним, как первый раз увидели «Джоконду» и ее улыбку, играли в любительской постановке «Маскарада», делили мир без полутонов на черное и белое, а еще сильно и трагично влюблялись. Одну из главных ролей в фильме о страданиях молодого Лопухина (почти Вертера) в летнем лагере играет Татьяна Друбич, на долгие годы ставшая музой режиссера Сергея Соловьева.