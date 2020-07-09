«Возможность изменить ход времени и спустя 250 лет пройти вместе с императрицей по залам Китайского дворца, воплощенным из ее фантазий, услышать из первых уст о волнующих событиях 18 века, понаблюдать за реакцией Екатерины II на современность – эта идея захватила не только создателей фильма, но и профессиональных актеров», — говорят в пресс-службе «Петергофа».

«Каждый из нас задумывался о том, что будет через несколько сотен лет там, где мы находимся сейчас, и именно такую возможность мы предоставим Екатерине Великой в нашем фильме в формате видео 360. Пройдя через самые сложные времена, фантастически красивый Китайский дворец и окружающий парк сохранили первоначальный вид и ощущение сказочного мира, который изначально и хотела создать Екатерина Великая. Технология виртуальной реальности позволит зрителям увидеть на все 360 то, чего уже сейчас нет», — рассказывает режиссер картины Михаил Антыков.

Презентация фильма планируется в рамках Международного культурного форума в ноябре 2020 года. В дальнейшем фильм будет на постоянной основе доступен для демонстрации на территории ГМЗ «Петергоф». Инициатором проекта выступила ПАО «Газпром»