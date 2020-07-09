В Петергофе стартовали съемки фильма о Екатерине II и ее «драгоценной игрушке» — Китайском дворце. Картина будет выполнена в VR-формате и станет «уникальным путешествием во времени», а сюжет расскажет о малоизвестных эпизодах жизни императрицы в Ораниенбауме.
«Драгоценная игрушка»: в Петергофе стартовали съемки VR-фильма о жизни Екатерины II в Китайском дворце
Фильм станет настоящим погружением в события той эпохи. Благодаря VR-формату с 360-градусной съемкой позволят зрителям ощутить себя непосредственными участниками и наблюдать за происходящим с неожиданных ракурсов. Главные роли в картине исполнят Екатерина Гусева (Екатерина II), Дмитрий Воробьев (Антонио Ринальди), Жанна Куприянова (Мари де Шель), Ирина Морозова (Экскурсовод) и Олег Усенко (садовник Ламберти).
«Возможность изменить ход времени и спустя 250 лет пройти вместе с императрицей по залам Китайского дворца, воплощенным из ее фантазий, услышать из первых уст о волнующих событиях 18 века, понаблюдать за реакцией Екатерины II на современность – эта идея захватила не только создателей фильма, но и профессиональных актеров», — говорят в пресс-службе «Петергофа».
«Каждый из нас задумывался о том, что будет через несколько сотен лет там, где мы находимся сейчас, и именно такую возможность мы предоставим Екатерине Великой в нашем фильме в формате видео 360. Пройдя через самые сложные времена, фантастически красивый Китайский дворец и окружающий парк сохранили первоначальный вид и ощущение сказочного мира, который изначально и хотела создать Екатерина Великая. Технология виртуальной реальности позволит зрителям увидеть на все 360 то, чего уже сейчас нет», — рассказывает режиссер картины Михаил Антыков.
Презентация фильма планируется в рамках Международного культурного форума в ноябре 2020 года. В дальнейшем фильм будет на постоянной основе доступен для демонстрации на территории ГМЗ «Петергоф». Инициатором проекта выступила ПАО «Газпром»
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