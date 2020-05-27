Amazon планирует съемки сериала по вселенной «Девушки с татуировкой дракона». Это будет сольный проект, посвященный главной героине истории Лисбет Саландер, однако он не будет иметь ничего общего с сюжетами Стига Ларссона. Об этом сообщает издание Variety.
Amazon снимет сериал о «Девушке с татуировкой дракона» Лисбет Саландер
Отмечается, что новое шоу не станет продолжением или приквелом существующих книг и фильмов. Действие сериала развернется в наши дни.
Пока неизвестно, кто напишет сценарий проекта и сыграет главную роль. Одним из исполнительных продюссеров проекта станeт Энди Харрис, который ранее работал над «Короной», «Чужестранкой», «Бешенными псами» и «Сагой о Форсайтах».
Напомним, в 2011 году фильм «Девушка с татуировкой дракона», основанный на одноименной книге Стига Ларссона из трилогии «Миллениум», стал режиссер Дэвид Финчер. Картина рассказывала о хакере Лисбет Саландер (ее сыграла Руни Мара) и детективе-журналисте Микаэле Блумквисте (Дэниел Крейг).
Автором второй трилогии по мотивам произведений Ларссона после его смерти стал Давид Лагеркранц. Sony экранизировали одну из его книг — «Девушка, которая застряла в паутине» — в 2018 году. Роль Саландер в ленте сыграла Клэр Фой из сериала о британской чете Виндзоров «Корона».
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