Amazon снимет сериал о «Девушке с татуировкой дракона» Лисбет Саландер

Отмечается, что новое шоу не станет продолжением или приквелом существующих книг и фильмов. Действие сериала развернется в наши дни.

Пока неизвестно, кто напишет сценарий проекта и сыграет главную роль. Одним из исполнительных продюссеров проекта станeт Энди Харрис, который ранее работал над «Короной», «Чужестранкой», «Бешенными псами» и «Сагой о Форсайтах».

Напомним, в 2011 году фильм «Девушка с татуировкой дракона», основанный на одноименной книге Стига Ларссона из трилогии «Миллениум», стал режиссер Дэвид Финчер. Картина рассказывала о хакере Лисбет Саландер (ее сыграла Руни Мара) и детективе-журналисте Микаэле Блумквисте (Дэниел Крейг).

Автором второй трилогии по мотивам произведений Ларссона после его смерти стал Давид Лагеркранц. Sony экранизировали одну из его книг — «Девушка, которая застряла в паутине» — в 2018 году. Роль Саландер в ленте сыграла Клэр Фой из сериала о британской чете Виндзоров «Корона».



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