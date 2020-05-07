Два Марка Руффало и Рози О’Доннелл: Почему нужно смотреть сериал «Я знаю, что это правда»?

«Я знаю, что это правда» не превращается в одно большое и сложное актерское упражнение благодаря силе своего литературного первоисточника – одноименного бестселлера 1998 года Уолли Лэмба. Последние пару лет много говорят о том, что сериалы заменили широкой публике большую литературу, но здесь форма мини-сериала как раз помогает прозе получить достойную экранизацию. Эта 900-страничная история с многочисленными флэшбеками в формате двух- или даже трехчасового фильма была бы слишком обрывистой и поверхностной, а на протяжении шести серий (они будут выходить по одной в неделю) раскрывается именно так, как нужно. Это драма, которая становится полноценной трагедией, а накалом страстей временами напоминает то Шекспира, то Библию. И для ее экранизации был приглашен большой специалист по грусти и безысходности: все серии поставил Дерек Сиэнфрэнс – режиссер «Валентинки» и «Места под соснами» с Райаном Гослингом, а также «Света в океане» с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер.

Действие «Я знаю, что это правда» происходит хотя и в Коннектикуте, но в вымышленном городке, название которого переводится как «три реки» – с водой будет связано несколько ключевых сцен сериала. Брата Доминика назвали на самом деле Доменико – в честь заносчивого деда-сицилийца, приехавшего покорять США еще до войны. Он всю жизнь несет крест ответственности за недееспособного близнеца, который в разных фазах своего психического заболевания может быть как вполне адекватен, так и просто неудержим. У Доминика есть бывшая жена Десса (Кэтрин Хан из «Капитана Фантастика» и «Невероятной жизни Уолтера Митти»), приемный отец (Джон Прокаччино), а также Лео (Роб Хюбель из «Бруклина 9-9») – друг-работник автосалона, пытающийся стать актером. Доминик психически здоров, но иногда испытывает приступы гнева – играть это Руффало помогает десятилетний опыт перевоплощения в Халка. Но даже новая девушка (Имоджен Путс), имя которой переводится как «радость» (Joy) не приносит ему никаких положительных эмоций – ведь испытания сваливаются на него одно за другим.