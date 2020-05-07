С 11 мая в «Амедиатеке» и на HBO стартует драматичный мини-сериал «Я знаю, что это правда», основанный на одноименном романе-бестселлере. Кинокритик Иван Пугин посмотрел проект режиссера «Валентинки» и «Места под соснами» Дерека Сиэнфрэнса и уверен: в нем актер Марк Руффало сыграл лучшую роль в своей карьере. Вернее, даже две.
Два Марка Руффало и Рози О’Доннелл: Почему нужно смотреть сериал «Я знаю, что это правда»?
1990 год. В одной из общественных библиотек Коннектикута мужчина громко цитирует Библию вслух. Он не реагирует на замечания сотрудниц и посетителей, да еще и достает из сумки огромный нож. В Персидском заливе идет война и то, что он собирается совершить, – его антивоенная акция протеста. Так начинается мини-сериал HBO «Я знаю, что это правда». Мужчину из библиотеки зовут Томас, он страдает параноидальной шизофренией, и у него есть брат-близнец Доминик. Они родились с разницей в несколько минут, но в разных десятилетиях: один 31 декабря 1949-го, другой – уже 1 января и в 1950-м.
Роли обоих братьев играет Марк Руффало (Халк из марвеловских фильмов, а также трехкратный номинант на «Оскар» за лучшие роли второго плана). Близнецы с годами стали менее похожи – Томас набрал лишний вес и всегда чисто выбрит, Доминик более худой и носит бороду с усами. Из-за разницы во внешнем виде сначала были полностью сняты все сцены с одним братом, затем –с другим. Актерская задача, которая стояла перед Руффало, выглядит сложной, но он с успехом с ней справился – за последние годы на том же уровне близнецов играли разве что Джеймс Франко («Двойка»), Арми Хаммер («Социальная сеть») и Юэн Макгрегор («Фарго»).
«Я знаю, что это правда» не превращается в одно большое и сложное актерское упражнение благодаря силе своего литературного первоисточника – одноименного бестселлера 1998 года Уолли Лэмба. Последние пару лет много говорят о том, что сериалы заменили широкой публике большую литературу, но здесь форма мини-сериала как раз помогает прозе получить достойную экранизацию. Эта 900-страничная история с многочисленными флэшбеками в формате двух- или даже трехчасового фильма была бы слишком обрывистой и поверхностной, а на протяжении шести серий (они будут выходить по одной в неделю) раскрывается именно так, как нужно. Это драма, которая становится полноценной трагедией, а накалом страстей временами напоминает то Шекспира, то Библию. И для ее экранизации был приглашен большой специалист по грусти и безысходности: все серии поставил Дерек Сиэнфрэнс – режиссер «Валентинки» и «Места под соснами» с Райаном Гослингом, а также «Света в океане» с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер.
Действие «Я знаю, что это правда» происходит хотя и в Коннектикуте, но в вымышленном городке, название которого переводится как «три реки» – с водой будет связано несколько ключевых сцен сериала. Брата Доминика назвали на самом деле Доменико – в честь заносчивого деда-сицилийца, приехавшего покорять США еще до войны. Он всю жизнь несет крест ответственности за недееспособного близнеца, который в разных фазах своего психического заболевания может быть как вполне адекватен, так и просто неудержим. У Доминика есть бывшая жена Десса (Кэтрин Хан из «Капитана Фантастика» и «Невероятной жизни Уолтера Митти»), приемный отец (Джон Прокаччино), а также Лео (Роб Хюбель из «Бруклина 9-9») – друг-работник автосалона, пытающийся стать актером. Доминик психически здоров, но иногда испытывает приступы гнева – играть это Руффало помогает десятилетний опыт перевоплощения в Халка. Но даже новая девушка (Имоджен Путс), имя которой переводится как «радость» (Joy) не приносит ему никаких положительных эмоций – ведь испытания сваливаются на него одно за другим.
Режиссер Дерек Сиэнфрэнс вместе с Марком Руффало, несмотря на всю трагичность истории, умудряются не превратить ее в слезливую мелодраму. В этом также большая заслуга и очень мощного актерского состава – помимо уже упомянутых, в душераздирающей роли социального работника появляется Рози О’Доннелл (известная своими комедийными амплуа и долгой карьерой телеведущей), а мать братьев играет Мелисса Лео (обладательница «Оскара» за «Бойца»). Есть и небольшой выход Джульетт Льюис – она тут неспокойная лингвистка.
Темы, поднимаемые в сериале, не очень новы – это отношения в семье, ответственность людей друг за друга, материнство и отцовство. Но Руффало, играющий две лучшие роли в своей карьере, дает первоисточнику дополнительную глубину. Одна из важных линий книги в мини-сериале сильно изменена, но только для того, чтобы не мешать братьям пытаться подобрать ключи к пониманию сложной истории их семьи (есть даже эпизод, где показывается жизнь их деда после приезда в США). И, кажется, в конце этих шести с половиной часов это им удается. Но до катарсиса зрителю нужно еще дотерпеть – впрочем, как и в жизни.
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