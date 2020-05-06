Продюсер Сергей Сельянов: «Большое кино перестанут делать – не только у нас, но и во всем мире»

Что происходит у «СТВ» и «Мельницы»

Говорить о чем-то в разгар события – немного «мартышкин труд». Непонятно, сколько это продлится, как будет восстанавливаться жизнь и какой она будет. А гадание – то, что я не очень люблю.

У нас не было самих съемок, но четыре фильма находились на подготовительном периоде производства. Не могу говорить про все, так как мы их еще не объявляли публично, но среди них – картина Бориса Хлебникова «Три минуты». Пока проекты остановлены, но планируем в этом году начать съемки по некоторым: одного фильма – в августе, другого – в январе 2021-го, так как это будет за границей. Еще два запустим, скорее всего, в этом году, но со сдвигом сроков. Абсолютно новые фильмы, которые еще не разрабатывались, мы в 2020-м точно не сможем взять.

Что касается «Мельницы» и ее анимационной студии – все перешли на удаленку. Это повлекло снижение производительности труда, а значит и удорожание проектов, которые и так недешевые. Потребовались вложения 5–7 миллионов рублей: надо было расширять каналы, архитектуру серверную, закупать «железо». Тем не менее анимационным студиям чуть проще в том смысле, что они продолжают работать – не только «Мельница», но и большинство российских.