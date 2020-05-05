Посмотрите эскизы Уэса Анерсона к фильму «Отель „Гранд Будапешт“»



Фильм стал триумфатором премии «Оскар» в 2015 году, отхватив четыре статуэтки, три из которых — по визуальной части. За лучшие костюмы, работу художника-постановщика, а также грим и прически.

В видеоролике, нарисованном и рассказаном самим Уэсом Андерсоном, показана начальная сцена фиьма: олень на вершине горы, канатная дорога, подъезд к самому отелю и знаковая для режиссера симметрия в каждом кадре. На эскизах изображены герои картины о приключениях Зеро и месье Густава Х — постояльцы, гости и сотрудники отеля. В одной из сцен режиссер даже озвучил разговор, который развернулся между безымянным писателем, которого сыграл Джуд Лоу, и владельцем «Гранд Будапешта» Мистером Мустафой.

В коллекции Criterion, на YouTube-канале которой появилось видео, доступна расширенная 25-минутная раскадровка фильма о прянично-розовом отеле, а также дополнительные материалы из «Королевства полной луны», «Семейки Тененбаум», «Поезда на Дарджилинг» и других его кинолент.

Напомним, ранее кинокомпания Searchlight показала первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Главные роли в ленте, повествующие о французском бюро американской газеты, исполнили Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и другие. А пока ждете новый фильм от режиссера, изучите, что он предпочитает смотреть в самоизоляции.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.