Новый фильм франшизы расскажет историю 18-летнего Кориолана Сноу — еще до того, как он стал тираном и деспотом. Над сценарием приквела Сьюзен Коллинз будет работать вместе с лауреатом премии «Оскар» Майклом Арндтом. Режиссером картины выступит Френсис Лоуренс, снявший предыдущие эпизоды серии «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2».

Как пишет The Hollywood Reporter, книга Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях» выйдет 19 мая. В печатном, цифровом и аудиоформатах она появится США, Канаде, Англии, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, киностудия Lionsgate бесплатно покажет свои наиболее кассовые фильмы. Каждую пятницу на официальном YouTube-канале студии будут проводиться трансляции — первым покажут «Голодные игры» режиссера Гэри Росса по одноименному роману Сьюзен Коллинз. Вести трансляции будет актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится своими воспоминаниями о съемочном процессе. К ней присоединятся другие актеры и звезды YouTube.