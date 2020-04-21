Премьеры нового «Бэтмена» с Паттинсоном и приквела «Клана Сопрано» отложили из-за коронавируса

Выход ожидаемого нового «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли пришлось отложить на 1 октября 2021 года. Изначально премьера была запланирована на июнь 2020 года, однако из-за всеобщего локдауна съемки приостановили. Съемочный процесс отложен и на картине «Множественные святые Ньюарка» — полноформатном приквеле сериала «Клан Сопрано», выход которого был запланирован на сентябрь 2020 года. Теперь премьеру стоит ожидать не раньше марта 2021 года.

Перенесена премьера еще двух фильмов киностудии. «Шазам 2» выйдет на большие экраны в ноябре 2022 года — на 7 месяцев позже изначально запланированного. А вот новый «Флэш», наоборот, выйдет на месяц раньше — в июне, а не в июле 2022-го. Отложен выход и биографического фильма об Элвисе Пресли режиссера База Лурмана с Томом Хэнксом в главной роли — премьера состоится 5 ноября 2021 года, на месяц позже запланированного.

Без изменений остались даты выхода только двух фильмов — боевика «Довод» Кристофера Нолана (17 июля 2020-го года) и продолжения «Чудо-женщины» (14 августа 2020-го).

Выход в мировой и российский прокат фильмов «Черная вдова» и «Женщина в окне» перенесен на неопределенный срок. Ранее студия Disney перенесла выход сразу двух грядущих фильмов — «Мулан», релиз которого был назначен на 26 марта, и фантастической картины «Новые мутанты», мировая премьера которой должна была состояться 2 апреля. Кроме того, Universal Piсtures перенесла дату выхода нового фильма Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Напомним, о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года. Ранее режиссер нового фильма Мэтт Ривз впервые показал Роберта Паттинсона в образе альтер-эго Брюса Уэйна. На канале Ривза в Vimeo появился видеотест, в котором актер предстает в обличии супергероя.