Стало известно, когда масштабный кинопроект Хржановского «Дау» полностью опубликуют в сети

Фильмы из масштабного проекта Хражновского, который ездил на Берлинале в 2020 году, загрузят на официальный сайт dau.movie. Изначально байопик планировали выпустить в российский прокат в 2019 году, однако в ноябре Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем эпизодам картины «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора, Сын», «Дау. Саша, Валера» из-за того, что в них «содержится материалы, пропагандирующие порнографию».

Первые два эпизода «Дау» — «Наташа» и «Дегенерация» — опубликовали 15 апреля. Посмотреть их можно также на официальном сайте проекта.

Напомним, фильм «Дау» — совместное производство Германии, России, Украины и Швеции. Сценарий к картине написал Владимир Сорокин на основе мемуаров вдовы академика Коры Ландау. Локациями для съемок стали Харьков, Петербург, Москва, Баку, Лондон и Копенгаген. Производство картины началось в 2008 году. Съемки фильма официально завершились в 2011 году в Харькове взрывом построенных декораций, после чего съемочная группа устроила дискотеку на развалинах. К премьере иммерсивного проекта в Париже «Собака.ru» публиковала интервью с режиссером Ильей Хржановским, взятое почти 9 лет назад.

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