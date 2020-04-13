В понедельник, 13 апреля, состоялась премьера трейлера художественного фильма «Доктор Лиза» о враче и создательнице благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Ранее стало известно, что в широкий прокат лента выйдет осенью 2020 года, а главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Посмотрите перый трейлер фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке с Чулпан Хаматовой в главной роли
Режиссер фильма Оксана Карас ( «Хороший мальчик», «Карп отмороженный» и «Выше неба») выстраивает историю вокруг одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. По плану у Глинки только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. Однако эта поездка оказывается полна неожиданностей.
Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Татьяна Догилева.
О съемках фильма «Доктор Лиза» Хаматова рассказывала в YouTube-шоу «А поговорить?», которое ведет Ирина Шихман.
Напомним, ранее сегодня состоялась премьера фильма Анны Меликян «Фея». Главную роль там исполнил Константин Хабенский, а сама лента стала завершающей в трилогии российского режиссера вместе с картинами «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014).
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