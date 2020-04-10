Константин Богомолов снимет новый сериал в формате screenlife — о любви во время карантина 

«История, диалог и человек становятся самым важным в сегодняшних условиях, а роль оператора естественным образом исполняет ситуация, которая выбирает один-единственный ракурс для всех. Роль художника-постановщика тоже исполняет ситуация, выбирая единственный фон, единственную картинку — дом. Это не нами выбранная форма, и получается, что оформителем и глазом этой истории становятся обстоятельства самой жизни, а не конкретные художники. Это позволяет сконцентрироваться на людях и диалогах», — рассказывает о новом проекте Богомолов.

Премьера сериала «Безопасные связи» состоится в конце апреля 2020 года на видеосервисе START.

Напомним, в конце мая стало известно, что режиссер Константин Богомолов назначен художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной. Он заменит в должности Сергея Голомазова — для действующего худрука это сезон будет заключительным. А в апреле на сцене театра имени Андрея Миронова состоялась премьера новой работы Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка стала третьей работой режиссера за сезон. Кроме того, Константин Богомолов снимет несколько сериалов и полнометражных фильмов для российского видеосервиса START. Эксклюзивный контракт, подписанный с режиссером, действителен в течение двух лет.

В феврале завершились съемки сериала Константина Богомолова «Хороший человек». Сюжет расскажет историю, основанную на случае реальной поимки «ангарского маньяка». Образ серийного убийцы, совершившего не менее 77 преступлений, воплотит на экране актер Никита Ефремов, роль молодого столичного следователя, который берется за раскрытие дела — актриса Юлия Снигирь. Также в касте грядущей премьеры от Константина Богомолова заявлены Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, героиня мартовской обложки «Собака.ru» Дарья Жовнер, Владимир Храбров, Валерий Дегтярь и другие.