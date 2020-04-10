С 11 апреля пользователи, у которых не оформлена подписка на сервис, смогут бесплатно посмотреть документальный фильм «Королева слонов», сериалы «Дом с прислугой», «Ради всего человечества», «Дикинсон» и «Маленькая Америка», а также детские проекты «Снупи в космосе», «Помощники» и «Послания призрака». Отмечается, что редложение будет действовать ограниченное время.

Стриминговый сервис Apple TV+ запустился в России в ноябре 2019 года без закадровой озвучки. Сериалы от Apple доступны россиянам с локальными субтитрами — единственным исключением стало детское шоу «Помощники».

Стоимость подписки на приложение Apple TV составит 199 рублей в месяц, а при покупке новых устройств компании — бесплатно в течение года. Вне подписки можно покупать или брать напрокат популярные фильмы. Например, «Король Лев», доступен за 399 рублей, а оригинальная история об отважном львенке Симбе — за 349. Также в каталоге можно найти ленту «Дылда» Кантемира Балагова (претендент на «Оскар» от России!) и другие картины.

Ранее Apple презентовала собственный стриминговый сервис Apple TV+ 25 марта на Всемирной конференции для разработчиков. Одним из первых собственных кинопродуктов Apple стал сериал «Утреннее шоу» с с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях. Посмотрите также трейлер грядущего сериала «По правде говоря» от Apple — с Октавией Спенсер и Аароном Полом.