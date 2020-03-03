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«Дылда», «Мальчик русский» и «Верность»: объявлены номинанты российской кинопремии «Ника»-2020

Вечером 3 марта оргкомитет национальной кинопреми, учрежденной Российской академией кинематографических искусств «Ника», объявил номинантов 2020 года. Претендентом-триумфатором стала лента Алексея Смирнова «Француз» с Антоном Ривалем и Евгенией Образцовой — 9 выдвижений. У «Дылды» номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова — 8 номинаций, в том числе и за лучшую режиссуру. «Собака.ru» публикует полный список претендентов на статуэтку.

  • «Дылда»

  • «Он не может жить без космоса»

  • «Андрей Тарковский. Кино как молитва»

  • «Грех»

Лучший игровой фильм:

«Айка», режиссер Сергей Дворцевой

«Грех», режиссер Андрей Кончаловский

«Дылда», режиссер Кантемир Балагов

«Одесса», режиссер Валерий Тодоровский

«Француз», режиссер Андрей Смирнов

Лучший неигровой фильм: 

«Андрей Тарковский. Кино как молитва», режиссер Андрей Тарковский-младший

«Кино эпохи перемен», режиссер Алексей Федорченко

«О Кире украдкой», режиссер Ирина Васильева

«Хуциев. Мотор идет!», режиссер Петр Шепотинник

Лучший анимационный фильм:

«Он не может жить без космоса», режиссер Константин Бронзит

«Узы», режиссер Дина Великовская

«Хозяйка Медной горы», режиссер Дмитрий Геллер

Лучший режиссер: 

Кантемир Балагов, «Дылда»

Сергей Дворцевой, «Айка»

Андрей Смирнов, «Француз»

  • «Одесса»

Лучший сценарий:

Дмитрий Глуховский, «Текст»

Сергей Дворцевой и Геннадий Островский, «Айка»

Юрий Разыков, «Керосин»

Андрей Смирнов, «Француз»

Лучший актер:

Алексей Агранович, «Юморист»

Алексей Вертков, «Воскресенье»

Александр Паль, «Верность»

Леонид Ярмольник, «Одесса»

Лучшая актриса: 

Самал Еслямова, «Айка»

Виктория Мирошниченко, «Дылда»

Елена Сусанина, «Керосин»

Лучшая мужская роль второго плана: 

Евгений Цыганов, «Одесса»

Александр Балуев и Михаил Ефремов, «Француз»

Лучшая женская роль второго плана:

Вера Алентова, «Верность»

Нина Дробышева и Наталья Тенякова, «Француз»

  • «Мальчик русский»

Лучшая работа оператора:

Ксения Середа, «Дылда»

Алексей Симонов, «Грех»

Айрат Ямилов, «Мальчик русский»

Лучшая работа режиссера монтажа:

Борис Гуц, «Смерть нам к лицу»

Вадим Красницкий, «Верность»

Петер Маркович, «Айка»

Лучшая музыка к фильму: 

Евгений Гальперин, «Дылда»

Анна Друбич, «Одесса»

Сергей Старостин, «Керосин»

Лучшая работа звукорежиссера:

Ростислав Алимов, «Дылда»

Рустам Ахадов, «Однажды в Трубчевске»

Павел Дореули, «Тобол»

  • «Бык»

Лучшая работа художника: 

Маурицио Сабатини, «Грех»

Елена Жукова, «Мальчик русский»

Сергей Иванов, «Дылда»

Лучшая работа художника по костюмам:

Ольга Бахарева, «Мальчик русский»

Людмила Гаинцева, «Француз»

Ольга Смирнова, «Дылда»

Открытие года: 

Борис Акопов, «Бык»

Александр Золотухин, «Мальчик русский»

Актриса Евгения Образцова, «Француз»

Специальный приз присуждается актрисе Юлии Снигирь — за роль в сериале Паоло Соррентино «Новый папа». Спеыциальный приз Совета Академии «За творческие достижения в области телевизионного кинематографа» — режиссеру Борису Хлебникову за работу над сериалом «Шторм». Премия в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова  достается Рустаму Ибрагимбекову.

Напомним, 30 марта на сцене московского театра «Русская песня» прошла 32-я церемония вручения премии Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лучшим фильмом года признана лента «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко. Актриса Марта Козлова, сыгравшая главную роль в картине, также получила статуэтку за лучшую женскую роль. Российская премьера картины состоялась на «Кинотавре» — при этом в прокат фильм так и не вышел. Полный список номинантов 2019 года можно посмотреть здесь

 
 

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Дарья Гладких,
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