Напомним, 30 марта на сцене московского театра «Русская песня» прошла 32-я церемония вручения премии Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лучшим фильмом года признана лента «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко. Актриса Марта Козлова, сыгравшая главную роль в картине, также получила статуэтку за лучшую женскую роль. Российская премьера картины состоялась на «Кинотавре» — при этом в прокат фильм так и не вышел. Полный список номинантов 2019 года можно посмотреть здесь.