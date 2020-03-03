Вечером 3 марта оргкомитет национальной кинопреми, учрежденной Российской академией кинематографических искусств «Ника», объявил номинантов 2020 года. Претендентом-триумфатором стала лента Алексея Смирнова «Француз» с Антоном Ривалем и Евгенией Образцовой — 9 выдвижений. У «Дылды» номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова — 8 номинаций, в том числе и за лучшую режиссуру. «Собака.ru» публикует полный список претендентов на статуэтку.
«Дылда», «Мальчик русский» и «Верность»: объявлены номинанты российской кинопремии «Ника»-2020
Лучший игровой фильм:
«Айка», режиссер Сергей Дворцевой
«Грех», режиссер Андрей Кончаловский
«Дылда», режиссер Кантемир Балагов
«Одесса», режиссер Валерий Тодоровский
«Француз», режиссер Андрей Смирнов
Лучший неигровой фильм:
«Андрей Тарковский. Кино как молитва», режиссер Андрей Тарковский-младший
«Кино эпохи перемен», режиссер Алексей Федорченко
«О Кире украдкой», режиссер Ирина Васильева
«Хуциев. Мотор идет!», режиссер Петр Шепотинник
Лучший анимационный фильм:
«Он не может жить без космоса», режиссер Константин Бронзит
«Узы», режиссер Дина Великовская
«Хозяйка Медной горы», режиссер Дмитрий Геллер
Лучший режиссер:
Кантемир Балагов, «Дылда»
Сергей Дворцевой, «Айка»
Андрей Смирнов, «Француз»
-
«Одесса»
Лучший сценарий:
Дмитрий Глуховский, «Текст»
Сергей Дворцевой и Геннадий Островский, «Айка»
Юрий Разыков, «Керосин»
Андрей Смирнов, «Француз»
Лучший актер:
Алексей Агранович, «Юморист»
Алексей Вертков, «Воскресенье»
Леонид Ярмольник, «Одесса»
Лучшая актриса:
Самал Еслямова, «Айка»
Виктория Мирошниченко, «Дылда»
Елена Сусанина, «Керосин»
Лучшая мужская роль второго плана:
Евгений Цыганов, «Одесса»
Александр Балуев и Михаил Ефремов, «Француз»
Лучшая женская роль второго плана:
Вера Алентова, «Верность»
Нина Дробышева и Наталья Тенякова, «Француз»
-
«Мальчик русский»
Лучшая работа оператора:
Ксения Середа, «Дылда»
Алексей Симонов, «Грех»
Айрат Ямилов, «Мальчик русский»
Лучшая работа режиссера монтажа:
Борис Гуц, «Смерть нам к лицу»
Вадим Красницкий, «Верность»
Петер Маркович, «Айка»
Лучшая музыка к фильму:
Евгений Гальперин, «Дылда»
Анна Друбич, «Одесса»
Сергей Старостин, «Керосин»
Лучшая работа звукорежиссера:
Ростислав Алимов, «Дылда»
Рустам Ахадов, «Однажды в Трубчевске»
Павел Дореули, «Тобол»
-
«Бык»
Лучшая работа художника:
Маурицио Сабатини, «Грех»
Елена Жукова, «Мальчик русский»
Сергей Иванов, «Дылда»
Лучшая работа художника по костюмам:
Ольга Бахарева, «Мальчик русский»
Людмила Гаинцева, «Француз»
Ольга Смирнова, «Дылда»
Открытие года:
Борис Акопов, «Бык»
Александр Золотухин, «Мальчик русский»
Актриса Евгения Образцова, «Француз»
Специальный приз присуждается актрисе Юлии Снигирь — за роль в сериале Паоло Соррентино «Новый папа». Спеыциальный приз Совета Академии «За творческие достижения в области телевизионного кинематографа» — режиссеру Борису Хлебникову за работу над сериалом «Шторм». Премия в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова достается Рустаму Ибрагимбекову.
Напомним, 30 марта на сцене московского театра «Русская песня» прошла 32-я церемония вручения премии Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лучшим фильмом года признана лента «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко. Актриса Марта Козлова, сыгравшая главную роль в картине, также получила статуэтку за лучшую женскую роль. Российская премьера картины состоялась на «Кинотавре» — при этом в прокат фильм так и не вышел. Полный список номинантов 2019 года можно посмотреть здесь.
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