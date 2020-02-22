В Сети появились свежие кадры со съемочной площадки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. На фотографиях запечатлен дублер в костюме защитника Готэм-Сити на мотоцикле. Их опубликовало издание Variety на своей странице в Twitter.
В Сети оказались кадры со съемок нового «Бэтмена»
В Twitter также показали видео, где Бэтмен и, как предполагает издание, Женщина-кошка едут по безлюдной улице на мотоциклах.
Catwoman: Can you come over?— Dbsage (@Dbsage_) February 21, 2020
Batman: Naw, fighting the Joker
Catwoman: I stole a diamond
Batman: pic.twitter.com/KSONkRHWBw
Премьера супергеройской киноленты состоится 25 июня 2021 года. Режиссером стал Мэтт Ривз, снявший такие фильмы, как «Планета обезьян: Революция» и «Монстро». Ранее Мэтт Ривз впервые показал Роберта Паттинсона в образе альтер-эго Брюса Уэйна. На канале Ривза в Vimeo появился видеотест, в котором актер предстает в обличии супергероя.
Напомним, о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года. Напутствие будущему супергерою Роберту Паттинсону дал экс-Бэтмен Кристиан Бейл. Спойлер: все дело в ширинке!
Помимо Паттинсона, главные роли в новом фильме о Бэтмене исполнят Энди Серкис, Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Джон Туртурро, Пол Дано, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Кон О’Нилл, Алекс Фернс и другие.
Роберт Паттинсон также исполнил одну из главных ролей в предстоящем фильме (черно-белом!) «Маяк». По сюжету, спокойный, работящий и непьющий молодой человек устраивается на подмогу смотрителю маяка (в исполнении Уиллема Дефо), однако через некоторое время становится собутыльником своему начальнику и начинает видеть мифических существ.
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