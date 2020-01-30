Семен Серзин приступил к съемкам дебютного фильма «Человек из Подольска»

«Человек из Подольска» — экранизация одноименной пьесы Дмитрия Данилова, поставленной Серзиным в 2018 году на сцене Театра имени Федора Волкова. По сюжету пьесы, прохожий попадает в отделение полиции, где с ним начинают вести философские беседы. Выясняется, что главному герою симпатичен Амстердам, но видится невзрачным родной город — Подольск. Задержанный даже не помнит, какого цвета стены в его подъезде. Вообще мало обращает внимания на то, что его окружает, и не чувствует собственную жизнь.

«Вообще, неудивительно, что «Человека из Подольска» ставят по всей стране. Я еще не успел прочитать пьесу, а уже начал пересказывать ее на другой репетиции, и все хохотали. И начинается она очень для нашего времени симптоматично — с вопроса Фролова: «Простите, а за что меня задержали?» Киносценарий немного отличается от пьесы, его драфт мы готовили с Юлией Лукшиной, который я сейчас дорабатываю», — рассказал в интервью для декабрьского номера «Собака.ru» в 2019 году Серзин.